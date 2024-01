Ulgi podatkowe dla rodzin w rozliczeniu PIT. Ile zwrotu w 2024 roku?

W rozliczeniu rocznym PIT rodziny z dziećmi oraz opiekunowie prawni wychowujący dzieci mają możliwość skorzystania z kilku ulg podatkowych. Jakie to ulgi? Ile zwrotu można uzyskać rozliczają PIT w 2024 roku?

Zbliża się czas na rozliczenia podatkowe PIT za 2023 rok (dokonywane w 2024 roku), warto więc spojrzeć na zakres preferencji podatkowych przysługujących rodzicom (opiekunom) dzieci. Ile można skorzystać? Jaka wysokość zwrotu przysługuje? W polskim prawie podatkowych mamy przewidziane ulgi takie jak - ulga na dziecko (ulga prorodzinna), ulga dla rodzin 4+ oraz ulga dla samotnie wychowujących dzieci. Przyjrzyjmy się bliżej tym ulgom podatkowym.

Ulga na dziecko w PIT za 2023 rok

Ulga na dziecko, określana także jako ulga prorodzinna, należy z pewnością do najbardziej popularnych ulg skierowanych do rodziców (opiekunów) dzieci. Dzięki niej podatnicy zyskują istotny zwrot w corocznych rozliczeniach PIT. Na czym polega?



Ulga podatkowa na dziecko jest dostępna dla rodziców, opiekunów prawnych oraz rodzin zastępczych, które osiągnęły dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej. Osoby, które uzyskują dochody jedynie z 19% podatku liniowego z działalności gospodarczej, lub dochody opodatkowane na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego bądź karty podatkowej, nie mają prawa do skorzystania z tej ulgi.



Przysługuje w przypadku wychowywania małoletnich dzieci (własnych, przysposobionych, pod opieką prawną, w rodzinie zastępczej), a także - pełnoletnich dzieci do 25. roku życia, uczących się i nieosiągających dochodów powyżej określonego limitu.

Ulga podatkowa dla rodziców jednego dziecka jest dostępna, jeśli roczne dochody nie przekraczają 112 000 zł dla osób w związku małżeńskim lub samotnie wychowujących, oraz 56 000 zł dla osób nie będących w małżeństwie. W przypadku wychowania dwójki lub więcej dzieci, ulga przysługuje bez limitu dochodów. Dodatkowo, zgodnie z art. 27f ust. 2e ustawy o PIT, limity dochodów nie obowiązują rodziców dziecka z orzeczeniem, o którym mowa w art. 26 ust. 7d ustawy. Zobacz: Ulga na dziecko niepełnosprawne. Rozliczenie PIT już bez limitu dochodów

Jakie są kwoty zwrotu ulgi na dziecko w 2024 roku? Oto wartości w ujęciu miesięcznym:



- na pierwsze i drugie dziecko: 92,67 zł miesięcznie,



- na trzecie dziecko: 166,67 zł miesięcznie,



- na czwarte i każde następne dziecko: 225,00 zł miesięcznie. W związku z powyższym, przykładowe roczne wyliczenia zwrotu w zależności od liczby dzieci wyglądają następująco:



- dla jednego dziecka: 1 112,04 zł,



- dla dwójki dzieci: 2 224,08 zł (czyli 2 razy po 1 112,04 zł),



- dla trojga dzieci: 4 224,12 zł (2 224,08 zł za dwójkę dzieci plus 2 000,04 zł za trzecie),



- dla czworga dzieci: 6 924,12 zł (łączna suma za trójkę dzieci plus 2 700,00 zł za czwarte).



Jak rozliczać ulgę prorodzinną? W zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36 w załączniku PIT/O należy podać liczbę dzieci oraz ich numery PESEL.



Ulga dla rodzin 4+ w zeznaniu rocznym PIT

Komu przysługuje ulga rodzina 4+? Ulga jest dostępna, jeśli w danym roku podatkowym podatnik (rodzic, opiekun) spełnia któryś z poniższych warunków w stosunku do co najmniej czterech dzieci, tj.:



- sprawuje władzę rodzicielską;



- jest opiekunem prawnym i dziecko z nim zamieszkuje;



- pełni funkcję rodziny zastępczej na podstawie decyzji sądowej lub umowy ze starostą. Ulga dotyczy rodziców, w tym rodziców zastępczych oraz opiekunów prawnych bez względu na ich stan cywilny. Mogą z niej korzystać zarówno samotni rodzice (opiekunowie prawni), jak i małżonkowie oraz rodzice pozostający w związkach nieformalnych.



Co istotne, w celu skorzystania z ulgi dla rodzin 4+, warunek posiadania czworga dzieci nie musi być spełniony przez cały rok podatkowy. Jeżeli np. czwarte dziecko urodziło się w grudniu danego roku, to podatnik, składając zeznanie PIT za ten rok (mimo że przez cały rok podatkowy nie był rodzicem czworga dzieci), może skorzystać z tej ulgi. Jakich dzieci dotyczy ulga rodzina 4+? Ulga przysługuje podatnikowi w związku z wychowywaniem dzieci:



- małoletnich, bez względu na wysokość ich rocznych dochodów,



- pełnoletnich, otrzymujących zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, bez względu na wysokość ich rocznych dochodów, oraz



- pełnoletnich do ukończenia 25. roku życia, uczących się. Podatnik może skorzystać z ulgi, jeśli spełnione są następujące warunki tj.: dochody dzieci nie podlegały 19% podatkowi liniowemu ani zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu (oprócz przychodów z najmu prywatnego) w zakresie przychodów, kosztów, zobowiązań czy odliczeń w roku podatkowym; dzieci nie były opodatkowane podatkiem tonażowym ani podatkiem okrętowym.



Dodatkowo, podatnik skorzysta a ulgi, jeżeli dochody (przychody) pełnoletnich dzieci uczących się do 25 roku życia nie przekroczyły łącznie dwunastokrotności kwoty renty socjalnej i nie obejmowały: dochodów opodatkowanych według skali podatkowej (poza rentą rodziną); dochodów z 19% podatku od zbycia papierów wartościowych, udziałów czy instrumentów finansowych; przychodów zwolnionych od podatku w ramach ulgi dla młodych lub ulgi na powrót.

Ulga rodzina 4+ polega na zwolnieniu od podatku PIT przychodów, maksymalnie do kwoty 85 528 zł, osiągniętych przez podatnika z:



- zatrudnienia na umowę o pracę, w stosunku służbowym, pracy nakładczej, czy w ramach spółdzielczego stosunku pracy,



- umowy zlecenia zawartej z różnymi podmiotami, w tym: z przedsiębiorstwem; z właścicielem lub zarządcą nieruchomości, gdzie świadczone usługi są związane wyłącznie z tą nieruchomością; z przedsiębiorstwem dziedziczonym.

Jednakże, zwolnienie nie dotyczy dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatnika oraz przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich i podobnych umów.



Dodatkowo, ulga obejmuje przychody z: działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej, podatkiem liniowym, 5% stawką (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych; zasiłku macierzyńskiego.

Warto mieć na uwadze, że kwota 85 528 zł jest wspólnym limitem w ramach ulg: dla rodzin 4+, dla młodych, na powrót i dla pracujących seniorów. Jeśli więc rodzic lub opiekun prawny korzysta np. z dwóch ulg w tym samym roku podatkowym, to jego przychody podlegają zwolnieniu maksymalnie do wysokości 85 528 zł.



Jak uwzględnić ulgę dla rodzin 4+ w rozliczeniu rocznym PIT? Korzystając z ulgi, w terminie określonym na złożenie zeznania, składa się informację PIT-DZ o liczbie dzieci i ich numerach PESEL, a jeśli dzieci nie mają tego numeru w informacji tej należy wskazać ich imiona, nazwiska oraz daty urodzenia. Nie masz obowiązku złożenia informacji PIT-DZ w sytuacji, kiedy za rok podatkowy, w którym podatnik korzystał z ulgi dla rodzin 4+, złożył zeznanie podatkowe, w którym wykazał informację o dzieciach uprawniających do ulgi (w załączniku PIT/O).

Ulga dla samotnie wychowujących dzieci - rozliczenie PIT

Kto może skorzystać z ulgi dla samotnie wychowujących dzieci? Z ulgi może skorzystać podatnik, który jest rodzicem lub opiekunem prawnym, będącym: panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności

Jakie warunki uprawniają do ulgi? Z możliwości rozliczenia z zastosowanie ulgi może skorzystać osoba samotnie wychowująca dzieci spełniająca m.in. poniższe warunki, tj. wychowywała dziecko:



- małoletnie,



- pełnoletnie, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,



- pełnoletnie, do ukończenia 25. roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, obowiązujących w Polsce oraz w innym państwie, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały:



• dochodów opodatkowanych według skali podatkowej, z wyjątkiem renty rodzinnej, lub

• dochodów opodatkowanych 19% podatkiem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów (akcji) lub pochodnych instrumentów finansowych, lub

• przychodów zwolnionych od podatku w ramach tzw. ulgi dla młodych i ulgi na powrót

– w łącznej wysokości przekraczającej 12-krotność kwoty renty socjalnej, w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego.

Ulga dla samotnie wychowujących dzieci polega na obliczeniu podatku w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci. Dzięki takiemu sposobowi obliczenia podatku kwota wolna od podatku wynosząca obecnie 30 000 zł będzie realizowana dwukrotnie (2 × 30 000 zł = 60 000 zł), czyli analogicznie jak przy wspólnym opodatkowaniu małżonków.



Jak obliczyć podatek w zeznaniu PIT? Otóż obliczając ten preferencyjny podatek w rocznym zeznaniu podatkowym PIT należy wykazane dochody podzielić na pół, obliczyć od nich podatek według skali podatkowej, a następnie obliczony podatek pomnożyć przez dwa.