Jak skutecznie przekazać 1,5% na rzecz OPP w deklaracji PIT-37? Kiedy urząd skarbowy odstąpi od przekazania kwoty podatku?

Jak skutecznie przekazać 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) w deklaracji podatkowej PIT-37 za 2023 rok? Kiedy urząd skarbowy odstąpi od przekazania kwoty podatku?

Jak przekazać 1,5% podatku na OPP?

Przekazania podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego dokonuje się w część L zeznania PIT-37. A zatem w tej części możesz poinformować urząd skarbowy, że chcesz, aby kwota w wysokości nieprzekraczającej 1,5% podatku należnego, wynikającego ze złożonego przez Ciebie zeznania PIT-37 za 2023 rok albo jego korekty, została przez urząd skarbowy przekazana wskazanej przez Ciebie OPP.



W tym celu w poz. 147 podaj numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego organizacji wybranej z wykazu zamieszczonego nas stronie: https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/. W odniesieniu do zeznań za 2023 rok wykaz ten jest dostępny od 15 grudnia 2023 roku.

W poz. 148 podaj kwotę, która ma zasilić konto OPP. Kwota ta nie może być większa od 1,5% podatku należnego wynikającego z:



• zeznania PIT-37 za 2023 rok – pod warunkiem, że zeznanie to złożyłeś do 30 kwietnia 2024 roku, albo



• korekty zeznania złożonej do 31 maja 2024 roku – pod warunkiem, że korekta ta dotyczy zeznania PIT-37 za 2023 rok złożonego do 30 kwietnia 2024 roku.



Tak obliczoną kwotę zaokrąglasz do pełnych dziesiątek groszy w dół (np. kwotę 19,27 zł, zaokrąglasz do 19,20 zł).

Jak wskazać cel szczegółowy 1,5% należnego podatku?

W poz. 149 możesz wskazać cel szczegółowy, czyli doprecyzować swoje preferencje co do przeznaczenia przez OPP kwoty, którą jej przekazujesz.



Jeśli zaznaczysz kwadrat w poz. 150, to wyrazisz zgodę na to, aby naczelnik urzędu skarbowego przekazał OPP nie tylko zadeklarowane przez Ciebie środki pieniężne, ale również Twoje (odpowiednio małżonka) pierwsze imię, nazwisko i adres wraz z informacją o przekazanej kwocie.



Wpisanie celu szczegółowego oraz wyrażenie zgody na przekazanie wskazanych danych nie jest obowiązkowe i nie ma wpływu na realizację przez urząd skarbowy Twojego wniosku o przekazanie wybranej przez Ciebie OPP 1,5% należnego podatku.

Ważne! O realizacji wniosku decydują inne czynniki. Podstawowym warunkiem jest terminowe złożenie zeznania albo dokonanie jego korekty w ciągu miesiąca od upływu terminu na złożenie zeznania. Wnioski zawarte w zeznaniu lub jego korekcie, złożone po upływie tych terminów, nie są realizowane. W tych przypadkach urząd skarbowy odstępuje od przekazania 1,5% podatku należnego.

1,5% podatku w korekcie PIT-37

Jeśli urząd skarbowy przekazał OPP wskazaną przez Ciebie kwotę a następnie, złożysz korektę lub otrzymasz decyzję, z której będzie wynikał mniejszy podatek należny, to nadpłata wynikająca z tej korekty lub decyzji jest pomniejszana o różnicę pomiędzy kwotą przekazaną OPP a możliwą do przekazania po zmniejszaniu podatku należnego (art. 77c § 1 Ordynacji podatkowej).

Kiedy urząd skarbowy odstąpi od przekazania 1,5% podatku na OPP?

Urząd skarbowy odstąpi od przekazania kwoty podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego w sytuacji gdy:



• we wniosku o przekazanie 1,5% podatku podasz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, którego nie zawiera wykaz zamieszczony na stronie: https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/,



• do 1 lipca 2024 roku nie zapłacisz podatku, od którego obliczasz kwotę do przekazania dla OPP, chyba że wysokość zaległości podatkowej w tym podatku nie przekroczy trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez Pocztę Polską S.A. za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej,



• OPP nie podała, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, numeru rachunku bankowego właściwego do przekazania 1,5% podatku lub numer tego rachunku jest nieprawidłowy,



• OPP została usunięta z wykazu zamieszczonego na stronie: https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/.

Źródło: na podstawie broszury informacyjnej do PIT-37 przygotowanej przez Ministerstwo Finansów