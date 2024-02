Ulga dla seniora 2024. Jak skorzystać z ulgi dla pracujących seniorów? Jak wypełnić PIT-37 za 2023 rok?

Ulga dla pracujących seniorów w rozliczeniu rocznym PIT w 2024 roku. Jak skorzystać z ulgi? Jak wypełnić PIT-37 za 2023 rok?

Ulga dla seniora 2024. Część D deklaracji PIT-37

Prawo do ulgi dla pracujących seniorów wynika z przepisów art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawy PIT). Z ulgi mogą korzystać kobiety powyżej 60. roku życia, mężczyźni powyżej 65. roku życia. Informację o uldze uwzględniasz w części D rocznego zeznania podatkowego PIT-37. A zatem, jeśli przez cały 2023 rok miałeś mniej niż 60 lat (dotyczy kobiet) albo 65 lat (dotyczy mężczyzn), pomijasz tę część.

Wypełniasz część D deklaracji PIT-37, jeśli wiek 60/65 lat osiągnąłeś przed 2023 rokiem lub w jego trakcie oraz pomimo nabycia uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych nadal pracujesz zarobkowo i z tego tytułu podlegasz ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych oraz nie pobierasz:

• emerytury lub renty rodzinnej z KRUS (Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego),

• emerytury lub renty rodzinnej z zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych (np. żołnierzy, policjantów, funkcjonariuszy),

• emerytury lub renty rodzinnej z FUS (Funduszu Ubezpieczeń Społecznych),

• świadczenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4a ustawy PIT [przepis ten obejmuje świadczenia pieniężne otrzymane zamiast emerytury (przez okres roku co miesiąc lub jednorazowo za okres całego roku) przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy, w związku ze zwolnieniem tych osób ze służby stałej],

• uposażenia lub uposażenia rodzinnego przysługującego sędziom,

• świadczenia pieniężnego przysługującego członkom rodziny zmarłych funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych [Jest to świadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia].

Jakie przychody obejmuje ulga dla seniora?

Ulga polega na zwolnieniu od podatku dochodowego przychodów, maksymalnie do kwoty 85.528 zł. Przy czym, zasadą jest, że suma przychodów zwolnionych od podatku (ulgi dla pracujących seniorów, ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+ oraz ulgi dla młodych) nie może przekroczyć rocznie kwoty 85 528 zł. Jeśli przekroczysz limit ulgi, do dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej zastosujesz kwotę wolną od podatku w wysokości 30 000 zł.

Ulga dla pracujących seniorów obejmuje przychody z:

• pracy na etacie,

• umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT,

• pozarolniczej działalności gospodarczej (z wyjątkiem przychodów opodatkowanych kartą podatkową),

• zasiłku macierzyńskiego.

Ulga dla seniora w PIT-37 za 2023 rok

Jeśli masz prawo do ulgi dla pracujących seniorów i korzystasz z niej w zeznaniu PIT-37 za 2023 rok, to wypełniasz część D.1. zeznania w ten sposób, że zaznaczasz kwadrat w poz. 40 zeznania, a gdy z ulgi tej korzysta małżonek – kwadrat w poz. 41 zeznania.

Następnie wypełniasz część D.2. w ten sposób, że dla poszczególnych rodzajów przychodów objętych ulgą dla pracujących seniorów podajesz ich wysokość. Przydatne informacje znajdziesz w PIT-ach otrzymanych od płatników (np. informację o przychodach z umowy o pracę znajdziesz w poz. 43, 48 i 115 informacji PIT-11; zobacz tabela poniżej). W PIT-11 w części E znajdziesz informację o przychodach, do których płatnik w trakcie roku nie stosował ulgi, natomiast w części G, przychody, do których płatnik w trakcie roku ją stosował.

Tabela. Informacje o przychodach z umowy o pracę w PIT-11 i PIT-11A do ulgi dla seniora

Zeznanie Informacje od płatników poz. 42 (podatnik)

poz. 43 (małżonek) PIT-11 poz. 43, 48, 115 poz. 44 (podatnik)

poz. 45 (małżonek) PIT-11 poz. 66, 116 poz. 48 (podatnik)

poz. 49 (małżonek) PIT-11 poz. 87, 117 PIT-11A poz. 40, 49

Źródło: na podstawie broszury informacyjnej do PIT-37 przygotowanej przez Ministerstwo Finansów