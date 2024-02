Jak zalogować się na Twój e-PIT? [od 15 lutego 2024 roku]

Jak wejść na swój e-PIT? Jak się zalogować, aby rozliczyć się za pomocą usługi Twój e-PIT? Wstępnie wypełnione roczne deklaracje podatkowe za 2023 rok będą dostępne od 15 lutego 2024 roku. Poznaj wszystkie metody logowania i wybierz tę najbardziej dogodną dla siebie, by szybko i bezboleśnie rozliczyć swój PIT!

Twój e-PIT 2024 przez e-Urząd Skarbowy

Usługa Twój e-PIT to wstępnie przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową roczne zeznanie podatkowe PIT. Kluczową zaletą tej usługi jest to, że podatnik nie musi sam wypełniać deklaracji ani zgromadzać dokumentów do rozliczenia, gdyż te niezbędne dane są już automatycznie uzupełnione przez administrację skarbową.

Autopromocja

Twój e-PIT daje możliwość złożenia zeznania PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz oświadczenia PIT-OP i informacji PIT-DZ. Od 15 lutego 2024 roku można skorzystać z tej usługi w celu złożenia deklaracji PIT za 2023 rok. W tym roku istnieje również możliwość rozliczenia za pośrednictwem tej usługi przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej.

Usługa Twój e-PIT jest udostępniona w e-Urzędzie Skarbowym na platformie podatki.gov.pl. Po zalogowaniu się na platformie, podatnicy mogą przejrzeć, sprawdzić i ewentualnie skorygować swoje zeznania podatkowe, a następnie je zatwierdzić. Jak się zalogować?

Jak się zalogować na e-PIT?

W celu skorzystania z usługi Twój e-PIT znajdującej się w e-Urzędzie Skarbowym, należy najpierw zalogować się na platformie podatki.gov.pl. Istnieją różne metody logowania, które pozwalają na dostęp do usługi. Każdy z podatników może wybrać najbardziej dogodną dla siebie opcję, tj. logowanie przez login.gov.pl lub za pomocą danych autoryzujących.

Poniżej znajdują się szczegóły dotyczące metod logowania, zgodnie z informacjami podawanymi przez Ministerstwo Finansów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak zalogować się na Twój e-PIT za pomocą login.gov.pl?

W ramach login.gov.pl masz możliwość logowania się do usługi Twój e-PIT czterema dostępnymi metodami, czyli:

profilem zaufanym,

aplikacją mObywatel

bankowością elektroniczną oraz

e-dowodem.

Jak wejść na e-PIT profilem zaufanym (login.gov.pl)?

Aby zalogować się do e-PIT przez profil zaufany (login.gov.pl):

kliknij przycisk „e-Urząd Skarbowy” i wybierz kafel „Login.gov.pl”

na stronie login.gov.pl wybierz kafel „Profil Zaufany”

w oknie logowania (po lewej stronie ekranu) wpisz poprawnie Twoją nazwę użytkownika lub e-mail oraz hasło

na Twój telefon otrzymasz SMS z kodem autoryzującym

wpisz poprawny kod w oknie, które pojawi się na ekranie logowania

kliknij „Potwierdź”, aby zalogować się do e-Urzędu Skarbowego



Nie masz profilu zaufanego? Załóż go online !

Jak się zalogować na swój e-PIT Aplikacją mObywatel?

Aby zalogować się aplikacją mObywatel należy wykonać następujące czynności:

kliknij przycisk „e-Urząd Skarbowy” i wybierz kafel „mObywatel”

zaloguj się do aplikacji mObywatel

wybierz mObywatel (mTożsamość)

postępuj zgodnie z instrukcją skanowania kodu wyświetloną na ekranie

zeskanuj kod QR aplikacją mObywatel

Jeśli wybierasz smartfon:

na stronie gov.pl rozwiń menu

rozwiń menu wybierz zaloguj się do e-urząd skarbowy

kliknij mObywatel - aplikacja do logowania

skopiuj kod QR

otwórz aplikację mObywatel

wybierz mObywatel (mTożsamość)

z dolnego menu wybierz ,,Przekaż” i następnie ,,Instytucji lub firmie ”

wklej ze schowka skopiowany kod, kliknij Gotowe, następnie Potwierdzam i Ok

nie zamykaj aplikacji mObywatel i wróć do okna z e-urzędem skarbowym



Aby się zalogować przez aplikację mObywatel, aktywuj ją za pomocą profilu zaufanego.

Zobacz także: Logowanie aplikacją mObywatel do usług

Jak się zalogować na e-PIT przez bankowość elektroniczną (login.gov.pl)?

Aby zalogować się przez bankowość elektroniczną:

kliknij przycisk „e-Urząd Skarbowy” i wybierz kafel „Login.gov.pl”

na stronie login.gov.pl kliknij kafel „Profil Zaufany”

w oknie logowania (po prawej stronie ekranu) wybierz kafel z logiem Twojego banku

w oknie logowania na stronie Twojego banku wpisz login i hasło, których używasz do logowania

dalej postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlonymi na stronie Twojego banku, aby zalogować się do e-Urzędu Skarbowego

Jak wejść na Twój e-PIT przez e-Dowód (login.gov.pl)?

Aby zalogować się przez e-Dowód:

kliknij przycisk „e-Urząd Skarbowy” i wybierz kafel „Login.gov.pl”

na stronie login.gov.pl kliknij kafel „e-dowód”

wybierz, czym się zalogujesz: smartfon z modułem NFC i aplikacją eDO App lub komputer z podłączonym czytnikiem NFC

Jeśli wybierasz smartfon:

otwórz aplikację mobilną eDO App

zeskanuj kod QR lub przepisz numer pod kodem

kliknij POTWIERDZAM, jeśli wszystko się zgadza

wpisz 6-cyfrowy numer CAN

przyłóż e-dowód do telefonu

wpisz 4‑cyfrowy kodPIN1

Aplikacji eDO App możesz użyć również, gdy chcesz się zalogować do usługi elektronicznej na swoim telefonie.

Jeśli wybierasz komputer z podłączonym czytnikiem NFC:

Autopromocja

na początku sprawdź, czy: czytnik NFC jest podłączony do komputera masz zainstalowane oprogramowanie e-dowodu e-dowód jest na czytniku w oprogramowaniu e-dowodu został wpisany numer CAN

kliknij przycisk Zaloguj się

w oknie z certyfikatem identyfikacji kliknij przycisk OK

w czytniku wpisz 4‑cyfrowy kod PIN 1