Ulga na dziecko po rozwodzie - były mąż rozliczał ulgę według schematu 50/50%, z czym nie godziła się była małżonka

Po rozwodzie matka dzieci próbowała zawrzeć z byłym mężem porozumienie dotyczące ulgi na dzieci. Proponowała byłemu mężowi proporcjonalne korzystanie z ulgi według proporcji - 30% dla niego i 70% dla niej. Mąż jednak nie godził się na takie rozwiązanie. Co postanowił w tej sprawie organ skarbowy?

Kwestia dotycząca podziału ulgi na dziecko po rozwodzie była przedmiotem rozstrzygnięcia interpretacji podatkowej, tj. interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 kwietnia 2024 roku (nr 583346). Prześledźmy, jak wyglądała sprawa i jaki werdykt został wydany przez fiskusa.

Ulga na dziecko w przypadku rozwodu - spór byłych małżonków o prawo do tej preferencji podatkowej

W rozpatrywanej sprawie podatniczka jest mamą dwóch synów urodzonych w 2008 r. i w 2012 r. Z ojcem dzieci jest po rozwodzie od 2018 r. Od czasu rozwodu dzieci zamieszkują z nią, jest to ich stałe miejsce zamieszkania.

W dalszym opisie wskazano, co następuje: Ojciec dzieci ma ustalone i zasądzone przez sąd alimenty, ponadto co drugi weekend – przez 2 dni, 30 dni wakacji (2 x 2 tyg.), tydzień ferii zimowych oraz 2 dni świąteczne w roku dzieci przebywają u ojca. Uwzględniając powyższe można przyjąć, iż synowie łącznie przebywają u ojca przez ok. 100 dni w roku.

Poza płaceniem alimentów oraz kontaktami wynikającymi z postanowienia sądu, ojciec dzieci w zasadzie nie interesuje się ich życiem codziennym. To Pani w głównej mierze angażuje się w wychowanie i sprawowanie właściwej opieki nad synami. Zawozi Pani dzieci na dodatkowe zajęcia, na wizyty lekarskie, a także organizuje im wolny czas. W czasie choroby synów to Pani się nimi opiekuje. W Pani przekonaniu ojciec dzieci nie wykazuje żadnego zaangażowania w proces codziennego wychowania waszych synów.

Podsumowując, zapewnienie wszystkich potrzeb dzieci od bytowych po edukacyjne, rozwojowe, zdrowotne i emocjonalne spoczywa przede wszystkim na Pani.

Sposób rozliczania ulgi na dzieci pomiędzy Panią a byłym mężem był i jest kwestią sporną. Od 2019 r. Pani były mąż odlicza od podatku 50% tytułem ulgi na dzieci. Nie godziła się Pani na taki podział jej odliczania. Proponowała Pani byłemu mężowi rozliczanie ulgi w proporcji 30% dla niego i 70% dla Pani, jednakże były mąż stawiał Panią przed faktem dokonanym rozliczając ją według schematu 50/50%.

W uzupełnieniu wniosku wskazała Pani, że oczekuje Pani wydania interpretacji indywidualnej za 2022 r. i 2023 r.

Fiskus przyznał matce prawo do ulgi na dziecko w wysokości 100% kwoty, z możliwością złożenia korekty zeznań PIT

Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, biorąc pod uwagę przedstawiony opis sprawy oraz przepisy prawa uznał, że skoro w 2022 r. i w 2023 r. to Pani sprawowała faktycznie stałą władzę rodzicielską w stosunku do małoletnich synów, tj. na co dzień stara się Pani zapewnić im prawidłowe warunki do rozwoju psychofizycznego, tak aby niczego im nie brakowało, w dużym stopniu ponosi koszty utrzymania dzieci, zapewnia dzieciom dach nad głową, pożywienie i ubrania, wozi dzieci na treningi/mecze/turnieje, zakupuje akcesoria treningowe, organizuje dzieciom czas wolny, pokrywa koszty opłat na radę rodziców, wycieczki/wyjścia szkolne, ubezpieczenia synów oraz obozy sportowe, ponosi koszty związane z edukacją, takie jak m.in. zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, a także kursów komputerowych dla młodszego syna, korepetycji z matematyki dla starszego syna, uczęszcza na wywiadówki szkolne, to na Pani spoczywają wizyty lekarskie, wyjazdy do szpitala, zakup leków i opieka medyczna nad synami w razie choroby, a ojciec Pani synów w 2022 r. i w 2023 r. poza płaconymi alimentami i utrzymywaniem kontaktów wynikających z postanowienia sądu, nigdy nie uczestniczył w żadnej szkolnej wywiadówce synów, nie wykazywał zainteresowania wysokością opłat jakie Pani ponosi w związku z płatnościami na radę rodziców, wyjścia i wycieczki szkolne czy ubezpieczenie dzieci, nie wykazywał wsparcia emocjonalnego w stosunku do dzieci, nie pytał sam z siebie o ich samopoczucie gdy były w domu z Panią, nie przejawiał zbytnio zainteresowania ich rozwojem fizycznym czy edukacją, kontakty i ewentualne zainteresowanie dziećmi przez ojca ograniczały się do dni kiedy synowie spędzają czas u niego (wynikający z postanowienia sądu), natomiast w pozostałe dni zaangażowanie ojca w wychowanie dzieci jest znikome – ojciec nie kontaktuje się z synami telefonicznie czy na komunikatorach – jedynie w dni urodzin czy w święta wysyła życzenia, a w dniu odbioru dzieci na weekend informuje synów o godzinie swojego przyjazdu, od rozwodu sam nigdy nie zaproponował jakiejkolwiek pomocy związanej z leczeniem dzieci – np. szukania specjalisty, udziałem czy samodzielnym zabraniem dzieci na wizyty kontrolne w poradniach specjalistycznych czy przychodni POZ, to - przysługuje Pani za 2022 r. i za 2023 r. wyłączne prawo do dokonania odliczeń w ramach ulgi prorodzinnej, wynikającej z art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. 100% kwoty ustalonej zgodnie z art. 27f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na małoletnich synów.

Organ skarbowy wskazał także, że jeżeli w rozliczeniu rocznym za 2022 r. podatniczka nie uwzględniła ulgi prorodzinnej na małoletnich synów, o których mowa we wniosku, w wysokości 100% kwoty ustalonej zgodnie z art. 27f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa, ma Pani możliwość złożenia korekty zeznania podatkowego za ten rok.