Ulga dla pracujących seniorów w usłudze Twój e-PIT. Czy jest automatycznie uwzględniana?

Czy ulga dla pracujących seniorów w usłudze Twój e-PIT jest uwzględniana automatycznie? Jak skorzystać z ulgi dla pracujących seniorów w rozliczeniu rocznym PIT?

Czy jeśli w 2023 roku osiągnęłam 60 lat, ale nadal pracuję, to w zeznaniu przygotowanym w usłudze Twój e-PIT zostanie automatycznie zastosowana ulga dla pracujących seniorów?

Nie, usługa Twój e-PIT nie zastosuje automatycznie tego zwolnienia (ulgi dla pracującego seniora) ponieważ zwolnienie to nie przysługuje każdej osobie, która nabyła uprawnienia emerytalne, ale tylko tym seniorom, którzy spełniają warunki, czyli: nie pobierają rent i emerytur wymienionych w ustawie, a ich przychody z pracy, zlecenia lub działalności gospodarczej podlegają oskładkowaniu, zgodnie z przepisami o ZUS. Dlatego też w usłudze Twój e-PIT samodzielnie i świadomie należy przenieść kwotę nie wyższą niż 85 528 zł do pozycji zwalniających z opodatkowania.

Od przychodów wykazanych do opodatkowania możesz odliczyć składki na ubezpieczenia społeczne zapłacone w 2023 roku, ale tylko proporcjonalnie do całości uzyskanych przychodów. Np. jeżeli Twoje przychody to 128.292 zł to możesz odliczyć tylko 1/3 zapłaconych składek.

Ulga dla pracującego seniora 2024

Wyjaśnijmy, że prawo do ulgi dla pracujących seniorów wynika z przepisów art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawy PIT). Z ulgi mogą korzystać kobiety powyżej 60. roku życia, mężczyźni powyżej 65. roku życia.

Ulga polega na zwolnieniu z PIT przychodów, maksymalnie do kwoty 85.528 zł. Przy czym, zasadą jest, że suma przychodów zwolnionych od podatku (ulgi dla pracujących seniorów, ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+ oraz ulgi dla młodych) nie może przekroczyć rocznie kwoty 85 528 zł. Jeśli przekroczysz limit ulgi, do dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej zastosujesz kwotę wolną od podatku w wysokości 30 000 zł.

Ulga dla pracujących seniorów obejmuje przychody z:

• pracy na etacie,

• umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT,

• pozarolniczej działalności gospodarczej (z wyjątkiem przychodów opodatkowanych kartą podatkową),

• zasiłku macierzyńskiego.

