Twój e-PIT. Sprawdź rachunek bankowy do zwrotu podatku!

Numer rachunku bankowego w usłudze Twój e-PIT. Poznaj kilka ważnych informacji o tym, jak podać lub zaktualizować swój rachunek bankowy do zwrotu podatku, wynikającego z rozliczenia rocznego PIT. Na przykładzie zeznania podatkowego PIT-37.

Twój e-PIT a rachunek bankowy. Na przykładzie zeznania PIT-37

Numer rachunku bankowego do zwrotu nadpłaty podatku można zmienić zarówno w zeznaniu PIT-37 np. w usłudze Twój e-PIT oraz na drukach ZAP-3 (dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej) i NIP-7 oraz w formularzu CEIDG-1 (dla prowadzących działalność).

Autopromocja

Złożenie informacji o rachunku bankowym na formularzu ZAP-3 jest możliwe po uwierzytelnieniu się do serwisu e-Urząd Skarbowy. Natomiast w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zgłoszenie/zmiana rachunku możliwa jest poprzez złożenie wniosku CEIDG-1, który może być podpisany również profilem zaufanym.



Zmiana numeru rachunku w formularzu PIT-37 w usłudze Twój e-PIT możliwa jest przy użyciu wszystkich form autoryzacji dla tej usługi. Zobacz artykuł: Jak zalogować się na Twój e-PIT? [od 15 lutego 2024 roku]

Poniżej kilka konkretnych pytań i odpowiedzi dotyczących rachunku bankowego w usłudze Twój e-PIT, które mogą okazać się przydatne przy sprawdzaniu swojego e-PITa.

Czy korzystając z usługi Twój e-PIT można dodać lub zaktualizować numer rachunku bankowego, na który chcę otrzymać nadpłatę wynikającą z PIT-37?

Tak. Jeżeli z zeznania wynika nadpłata, podatnik może wskazać rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (SKOK), inny niż związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, którego jest posiadaczem lub współposiadaczem i na który ma nastąpić jej zwrot. Wskazany rachunek aktualizuje poprzednio zgłoszony rachunek służący do zwrotu podatku lub nadpłaty.

Czy podatnik korzystający z usługi Twój e-PIT, rozliczający się indywidualnie na PIT-37, może wskazać - jako numer rachunku bankowego właściwego do zwrotu - numer rachunku bankowego swojego małżonka?

Nie. W przypadku rozliczenia indywidualnego podatnik podaje wyłącznie rachunek, którego jest posiadaczem (współposiadaczem). Wskazanie rachunku, którego posiadaczem (współposiadaczem) nie jest podatnik, a jest nim małżonek, jest możliwe jedynie w przypadku wspólnego rozliczenia małżonków.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czy podatnik korzystający z usługi Twój e-PIT, rozliczając PIT-37, ma obowiązek podać numer rachunku bankowego lub rachunek SKOK właściwy do zwrotu, jeżeli z zeznania wynika nadpłata?

Nie. Podanie rachunku osobistego właściwego do zwrotu nadpłaty nie jest obowiązkowe. Jeśli podatnik nie jest zobowiązany do posiadania rachunku bankowego i w aktualnie składanym zeznaniu PIT-37 nie poda rachunku osobistego właściwego do zwrotu nadpłaty, zwrot nastąpi na wskazany w poprzednich latach rachunek bankowy podatnika albo przekazem pocztowym, chyba że podatnik zażąda zwrotu nadpłaty w kasie.

Czy korzystając z usługi Twój e-PIT można liczyć na szybszy zwrot podatku na swoje konto bankowe?

Tak. Jeżeli z PIT wynika nadpłata podatku, to korzystając z usługi Twój e-PIT podatnik otrzyma zwrot w ciągu maksymalnie 45 dni – licząc od dnia wysłania zeznania. Jednak, jak informuje Ministerstwo Finansów, urzędy skarbowe starają się, aby ten termin był jak najkrótszy.

Źródło. Na podstawie informacji Ministerstwa Finansów