Testy otwarte API KSeF 2.0 właśnie ruszyły – sprawdź, co zmienia się w systemie e-Faktur, dlaczego integracja jest konieczna i jakie etapy czekają podatników w najbliższych miesiącach

30 września Ministerstwo Finansów uruchomiło testy otwarte API KSeF 2.0, które pozwalają sprawdzić, jak systemy finansowo-księgowe współpracują z nową wersją Krajowego Systemu e-Faktur. To kluczowy etap przygotowań do obowiązkowego wdrożenia KSeF 2.0, który już od lutego 2025 roku stanie się codziennością przedsiębiorców i księgowych.

Testy API KSeF 2.0 wystartowały – dlaczego to tak ważny krok dla przedsiębiorców i integratorów?

30 września Ministerstwo Finansów zgodnie z zapowiedziami uruchomiło testy otwarte API KSeF 2.0. To moment przełomowy nie tylko dla dostawców oprogramowania finansowo-księgowego, ale również dla przedsiębiorców, którzy wkrótce będą musieli korzystać z nowej wersji Krajowego Systemu e-Faktur. Jak podkreśla resort, dzięki temu rozwiązaniu „dostawcy systemów finansowo-księgowych mogą sprawdzić jak ich oprogramowanie współpracuje z systemem KSeF 2.0”.

To właśnie API KSeF 2.0 pełni rolę pomostu między systemami rynkowymi a centralnym systemem Ministerstwa Finansów. Bez niego niemożliwa byłaby bezpieczna i zgodna z przepisami wymiana faktur elektronicznych. Dziś, w dobie coraz bardziej cyfrowej gospodarki, to właśnie takie rozwiązania decydują o sprawności prowadzenia biznesu i o tym, jak szybko firmy poradzą sobie z nowymi obowiązkami.

Co ważne, integracja usług ze środowiskiem API KSeF 2.0 jest absolutnie niezbędna, aby wszystkie systemy finansowo-księgowe były zgodne z nadchodzącą obligatoryjną wersją KSeF. Innymi słowy, każda firma korzystająca z systemów fakturowania musi upewnić się, że jej narzędzia informatyczne będą działać poprawnie w nowym środowisku.

Środowisko testowe KSeF 2.0 dostępne jest dla wszystkich zainteresowanych pod adresem: ksef-test.mf.gov.pl/. To właśnie tam przedsiębiorcy oraz integratorzy mogą w praktyce przećwiczyć funkcjonowanie systemu i przygotować się na obowiązkowe wdrożenie.

Dokumentacja API KSeF 2.0 – klucz do zrozumienia i prawidłowej integracji systemów

Nie byłoby możliwe uruchomienie testów otwartych bez odpowiedniego przygotowania. Ministerstwo Finansów już wcześniej opublikowało obszerną dokumentację techniczną. 30 czerwca br. pojawiły się szczegółowe materiały, które pozwoliły integratorom rozpocząć prace nad dopasowaniem swoich rozwiązań.

Dokumentacja dostępna jest pod adresem: ksef.podatki.gov.pl/ksef-na-okres-obligatoryjny/wsparcie-dla-integratorow i obejmuje wszystkie kluczowe aspekty dotyczące komunikacji systemów z API KSeF 2.0. Dla programistów oraz firm IT jest to swoista mapa drogowa – bez niej przygotowanie się do testów byłoby niemożliwe.

Co zawiera ta dokumentacja? Przede wszystkim:

opis metod autoryzacji i uwierzytelniania , które gwarantują bezpieczne połączenie z systemem,

, które gwarantują bezpieczne połączenie z systemem, szczegółowe informacje o modelu uprawnień , niezbędnym do kontrolowania dostępu do faktur,

, niezbędnym do kontrolowania dostępu do faktur, instrukcje dotyczące formatu i przesyłania faktur w strukturze FA(3) ,

, techniczne wytyczne integracyjne, które pomagają uniknąć błędów i ułatwiają wdrożenie w różnych środowiskach księgowych.

Resort przygotował dokumentację tak, aby była możliwie uniwersalna i jednocześnie bardzo precyzyjna. Integratorzy mają dzięki niej pewność, że tworzone rozwiązania będą działać poprawnie od momentu wejścia w życie obowiązkowej wersji KSeF.

Wsparcie techniczne dla integratorów i przedsiębiorców – gdzie szukać pomocy?

Testy i wdrożenia systemów informatycznych zawsze wiążą się z pytaniami, problemami i sytuacjami, które trudno rozwiązać samodzielnie. Ministerstwo Finansów ma tego świadomość i dlatego przygotowało specjalne wsparcie techniczne.

„Wszystkie podmioty realizujące prace integracyjne oraz korzystające ze środowiska testowego (integracyjnego) KSeF 2.0 mogą korzystać z pomocy technicznej” – czytamy w komunikacie resortu.

Kontakt z zespołem odpowiedzialnym za API KSeF 2.0 jest możliwy w dni robocze w godzinach 7:00–19:00. Zainteresowani mogą skorzystać z formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: ksef.podatki.gov.pl/formularz/.

To rozwiązanie sprawia, że integratorzy nie są pozostawieni sami sobie. Jeżeli pojawią się wątpliwości co do implementacji, konfiguracji czy też błędów w komunikacji systemów, można od razu uzyskać pomoc bez konieczności wielodniowego oczekiwania na odpowiedź.

Podręcznik KSeF 2.0 – cztery filary wiedzy o systemie e-Faktur

Aby jeszcze lepiej przygotować przedsiębiorców i integratorów, Ministerstwo Finansów przygotowało Podręcznik KSeF 2.0. To kompleksowe opracowanie, które można uznać za swoisty przewodnik po nowym systemie. Co ważne, dokument został podzielony na cztery szczegółowe części, aby łatwiej było odnaleźć najważniejsze informacje.

Pierwsza część skupia się na podstawowych zagadnieniach. Znajdziemy w niej kluczowe daty wdrożenia systemu, informacje o metodach uwierzytelniania oraz bardzo istotne szczegóły dotyczące modelu uprawnień, który obowiązuje w KSeF. To właśnie te elementy pozwalają przedsiębiorcom i księgowym zrozumieć, jak działa system od strony organizacyjnej i prawnej.

Druga część koncentruje się na codziennych funkcjonalnościach KSeF. Zostały w niej opisane procesy związane z wystawianiem, odbieraniem oraz uzyskiwaniem dostępu do e-Faktur. Zawiera także instrukcje nadawania numeru KSeF fakturze, szczegółowe zalecenia dotyczące poprawnego wypełniania struktury FA(3) oraz techniczne aspekty przesyłania faktur w wersji 2.0.

Trzecia część podręcznika to swoista encyklopedia dodatkowych funkcjonalności systemu. Można w niej przeczytać o:

wystawianiu i przesyłaniu faktur z załącznikami,

obsłudze faktur w trybie offline,

zasadach dotyczących faktur VAT RR ,

, procedurze samofakturowania,

generowaniu zbiorczych identyfikatorów,

zgłaszaniu faktur scamowych.

Ostatnia, czwarta część podręcznika, dotyczy zagadnień szczególnych. Wyjaśnia, jak działa fakturowanie w jednostkach samorządu terytorialnego, grupach VAT oraz w ramach egzekucji i zamówień publicznych. To niezwykle ważne informacje dla sektora publicznego, gdzie przepisy często różnią się od standardowych zasad obowiązujących przedsiębiorców prywatnych.

Cały podręcznik KSeF 2.0 jest dostępny do pobrania na stronie: ksef.podatki.gov.pl/pliki-do-pobrania-ksef-20.

Kolejne etapy wdrożenia KSeF 2.0 – co nas czeka w październiku, listopadzie, styczniu i lutym?

Ministerstwo Finansów przygotowało bardzo szczegółowy harmonogram dalszych działań, które krok po kroku przybliżają nas do uruchomienia KSeF 2.0 w wersji produkcyjnej. Warto go znać, aby nie przeoczyć żadnej ważnej daty:

15 października – uruchomienie środowiska przedprodukcyjnego systemu (DEMO). To miejsce, w którym przedsiębiorcy będą mogli przetestować działanie systemu w warunkach najbardziej zbliżonych do rzeczywistości;

– uruchomienie środowiska przedprodukcyjnego systemu (DEMO). To miejsce, w którym przedsiębiorcy będą mogli przetestować działanie systemu w warunkach najbardziej zbliżonych do rzeczywistości; 1 listopada – startuje Moduł Certyfikatów i Uprawnień (MCU) . Dzięki niemu użytkownicy będą mogli zawnioskować o wydanie niezbędnego certyfikatu, który zapewni bezpieczny dostęp do systemu;

– startuje . Dzięki niemu użytkownicy będą mogli zawnioskować o wydanie niezbędnego certyfikatu, który zapewni bezpieczny dostęp do systemu; listopad – udostępnione zostaną wersje testowa i przedprodukcyjna (DEMO) Aplikacji Podatnika KSeF , czyli oficjalnego narzędzia przygotowanego przez Ministerstwo Finansów;

– udostępnione zostaną wersje testowa i przedprodukcyjna (DEMO) , czyli oficjalnego narzędzia przygotowanego przez Ministerstwo Finansów; 1 stycznia – w e-Urzędzie Skarbowym pojawi się moduł zgłoszeń dotyczących wysyłki faktur z załącznikiem. To kolejne narzędzie ułatwiające przedsiębiorcom funkcjonowanie w systemie;

– w e-Urzędzie Skarbowym pojawi się moduł zgłoszeń dotyczących wysyłki faktur z załącznikiem. To kolejne narzędzie ułatwiające przedsiębiorcom funkcjonowanie w systemie; 1 lutego – nastąpi uruchomienie wersji produkcyjnej KSeF 2.0, a więc moment, w którym nowy system stanie się obowiązującym standardem.

Każdy z tych etapów jest niezwykle istotny. Pozwalają one bowiem w kontrolowany sposób przechodzić od testów do obowiązkowego stosowania systemu. Dzięki temu przedsiębiorcy zyskują czas na przygotowanie się, a Ministerstwo Finansów – możliwość wychwycenia i poprawienia ewentualnych błędów.