REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » KSeF » Integracja KSeF z PEF, czyli faktury w zamówieniach publicznych. Wyjaśnienia MF

Integracja KSeF z PEF, czyli faktury w zamówieniach publicznych. Wyjaśnienia MF

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 października 2025, 07:04
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Faktury w zamówieniach publicznych – integracja PEF z KSeF od 2026 r.
INFOR

REKLAMA

REKLAMA

Od 1 lutego 2026 r. wchodzi w życie pełna integracja Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) z Platformą Elektronicznego Fakturowania (PEF). Zmiany te obejmą m.in. zamówienia publiczne, a także relacje B2G (Business-to-Government). Oznacza to, że przedsiębiorcy realizujący kontrakty z administracją publiczną będą zobowiązani do wystawiania faktur ustrukturyzowanych w KSeF. Ministerstwo Finansów w Podręczniku KSeF 2.0 wyjaśnia, jakie zasady będą obowiązywać i jakie rodzaje faktur z PEF będą przyjmowane w KSeF.

Od kilku lat w zamówieniach publicznych obowiązuje elektroniczny obieg dokumentów, a od 2026 r. czeka nas istotna zmiana – pełna integracja Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF). Oznacza to, że przedsiębiorcy realizujący kontrakty z administracją publiczną będą wystawiać faktury ustrukturyzowane już nie tylko w PEF, ale również w KSeF, który stanie się centralnym narzędziem do obsługi tego typu dokumentów.

REKLAMA

REKLAMA

W praktyce nowe przepisy obejmą wszystkie transakcje B2G (Business-to-Government), czyli współpracę firm z podmiotami publicznymi. Od 1 lutego 2026 r. (a w przypadku mniejszych podatników od 1 kwietnia 2026 r.) faktury przesyłane w ramach zamówień publicznych będą musiały spełniać wymagania określone w normie EN-16931-1:2017, a ich obsługa techniczna będzie możliwa dzięki integracji systemów PEF i KSeF.

W najnowszym Podręczniku KSeF 2.0 Ministerstwo Finansów wyjaśnia, jak będzie wyglądał proces wystawiania, przesyłania i odbierania faktur PEF w KSeF, jakie ograniczenia techniczne będą obowiązywać oraz jakie korzyści płyną z centralizacji systemów. To szczególnie ważne informacje dla przedsiębiorców oraz instytucji publicznych, które muszą przygotować się na nadchodzące zmiany.

Faktury ustrukturyzowane wystawiane w zamówieniach publicznych

Od kwietnia 2019 r. obowiązują przepisy ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.). Ustawa ta reguluje zasady przesyłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych dokumentów związanych z realizacją zamówień publicznych przy użyciu Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).

REKLAMA

PEF to system teleinformatyczny umożliwiający odbieranie i wysyłanie faktur elektronicznych oraz dokumentów na linii zamawiający – wykonawca. Korzystają z niego m.in. urzędy zobowiązane do przyjmowania ustrukturyzowanych faktur, a także wykonawcy zamówień publicznych – firmy świadczące usługi lub dostarczające towary podmiotom publicznym.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Warto podkreślić, że zamawiający, np. urząd, nie może odmówić przyjęcia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej związanej z realizacją zamówienia publicznego.

KSeF a PEF

Ustawa o elektronicznym fakturowaniu definiuje ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną jako dokument spełniający wymagania umożliwiające jego przesyłanie za pośrednictwem PEF. Z kolei w ustawie o VAT wskazano, że faktura ustrukturyzowana to faktura wystawiona w KSeF z numerem identyfikującym ją w tym systemie.

Do czasu pełnego wdrożenia KSeF oba systemy – KSeF i PEF – funkcjonowały oddzielnie, a faktury z PEF nie mogły być przesyłane do KSeF. Zmieni się to wraz z obowiązkowym wprowadzeniem KSeF od 1 lutego 2026 r. (dla mniejszych podatników od 1 kwietnia 2026 r.). Od tego momentu obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych obejmie również transakcje B2G (Business-to-Government), czyli relacje przedsiębiorców z administracją publiczną.

Zgodnie z nowym art. 106gb ust. 7 ustawy, ustrukturyzowaną fakturą elektroniczną będzie faktura:

  • przesłana za pośrednictwem PEF lub systemu OpenPEPPOL,
  • zgodna z normą europejską EN-16931-1:2017,
  • po wprowadzeniu do KSeF i nadaniu jej numeru identyfikującego.
Ważne

Od 1 lutego 2026 r. systemy KSeF i PEF zostaną zintegrowane.

W przypadku faktur wystawianych w zamówieniach publicznych zastosowanie będzie miała norma europejska EN-16931-1:2017. Oznacza to, że w tym przypadku nie będzie stosowana struktura FA(3).

KSeF będzie przyjmował wyłącznie następujące rodzaje faktur z PEF:

  • faktura PEF,
  • faktura specjalizowana,
  • faktura korygująca PEF.

Techniczne aspekty związane z obsługą faktur PEF w KSeF

Rejestracja dostawcy usług Peppol

Zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie korzystania z KSeF (proces legislacyjny w toku: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12379252) , uprawnienia do wystawiania faktur w systemie posiada podmiot upoważniony przez podatnika do wystawiania elektronicznych faktur ustrukturyzowanych, który zapewnia komunikację w ramach sieci Peppol, zarządzanej przez stowarzyszenie OpenPEPPOL. Taki podmiot jest certyfikowanym dostawcą usług Peppol i posługuje się unikalnym identyfikatorem w sieci (tzw. identyfikatorem brokera Peppol).

Rejestracja dostawcy usług Peppol w KSeF będzie możliwa poprzez przekazanie do systemu pliku rejestracyjnego podpisanego ważnym certyfikatem. Plik ten zawierać będzie dane identyfikacyjne – nazwę lub imię i nazwisko oraz identyfikator brokera Peppol. Mechanizm rejestracji w KSeF zapewnia weryfikację tożsamości podmiotu i sprawdzenie aktualności jego statusu jako certyfikowanego dostawcy usług Peppol.

Aby podatnik mógł nadać lub odebrać uprawnienia takiemu podmiotowi, konieczne będzie wskazanie jego numeru identyfikacyjnego oraz nazwy. Uprawnienia nadawane będą w ramach KSeF drogą elektroniczną po uwierzytelnieniu się podatnika, a także przez osoby fizyczne zarządzające jego uprawnieniami. Co ważne, uprawnienia te nie będą nadawane przez zawiadomienie ZAW-FA.

Proces wysyłki faktury

Aby przesłać fakturę PEF do KSeF, konieczne będzie wykonanie następujących kroków:

  • dostawca usług Peppol uwierzytelnia się w systemie,
  • po weryfikacji zgodności pliku xml ze wzorem struktury logicznej PEF (zgodnym z normą europejską) dostawca przesyła fakturę do KSeF,
  • system sprawdza zgodność NIP sprzedawcy z NIP-em kontekstu, który nadał uprawnienie do wystawiania faktur PEF,
  • faktura jest przetwarzana, otrzymuje numer KSeF, a dostawca może pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Ograniczenie metod wysyłki

Faktury PEF będą mogły być przesyłane do KSeF wyłącznie w sesji interaktywnej. Wysyłka wsadowa nie będzie możliwa.

Otrzymywanie faktur PEF przez nabywcę

Integracja KSeF i PEF przyniesie korzyści zarówno podatnikom, jak i administracji skarbowej. Użytkownicy PEF zyskają dostęp do usług KSeF, takich jak:

  • walidacja semantyczna e-Faktur,
  • przechowywanie i dostęp do faktur w systemie,
  • weryfikacja poprawności faktur.

Administracja podatkowa otrzyma w uzasadnionych sytuacjach dostęp do wszystkich e-Faktur – niezależnie od tego, czy zostały wystawione w standardzie PEF, czy KSeF.

Faktura przesłana do KSeF będzie dostępna dla sprzedawcy i nabywcy bez dodatkowych ograniczeń. Dokumenty PEF przechowywane będą w systemie przez 10 lat, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione – analogicznie jak w przypadku faktur w strukturze FA(3).

Źródło: Podręcznik KSeF 2.0 Cz. IV KSeF w JST i GV Pozostałe modele uprawnień. Stan prawny na dzień: 1 lutego 2026 r.

Zobacz również:
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Samofakturowanie w KSeF – jakie warunki trzeba spełnić i jak przebiega cały proces?
02 paź 2025

Samofakturowanie pozwala nabywcy wystawiać faktury w imieniu sprzedawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dowiedz się, jakie warunki trzeba spełnić i jak przebiega cały proces w systemie KSeF.
SmartKSeF – jak bezpiecznie wystawiać e-faktury
02 paź 2025

Wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zmienia sposób dokumentowania transakcji w Polsce. Od 2026 r. e-faktura stanie się obowiązkowa, a przedsiębiorcy muszą przygotować się na różne scenariusze działania systemu. W praktyce oznacza to, że kluczowe staje się korzystanie z rozwiązań, które automatyzują proces i minimalizują ryzyka. Jednym z nich jest SmartKSeF – narzędzie wspierające firmy w bezpiecznym i zgodnym z prawem wystawianiu faktur ustrukturyzowanych.
Integracja KSeF z PEF, czyli faktury w zamówieniach publicznych. Wyjaśnienia MF
02 paź 2025

Od 1 lutego 2026 r. wchodzi w życie pełna integracja Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) z Platformą Elektronicznego Fakturowania (PEF). Zmiany te obejmą m.in. zamówienia publiczne, a także relacje B2G (Business-to-Government). Oznacza to, że przedsiębiorcy realizujący kontrakty z administracją publiczną będą zobowiązani do wystawiania faktur ustrukturyzowanych w KSeF. Ministerstwo Finansów w Podręczniku KSeF 2.0 wyjaśnia, jakie zasady będą obowiązywać i jakie rodzaje faktur z PEF będą przyjmowane w KSeF.
Testy otwarte API KSeF 2.0 właśnie ruszyły – sprawdź, co zmienia się w systemie e-Faktur, dlaczego integracja jest konieczna i jakie etapy czekają podatników w najbliższych miesiącach
02 paź 2025

30 września Ministerstwo Finansów uruchomiło testy otwarte API KSeF 2.0, które pozwalają sprawdzić, jak systemy finansowo-księgowe współpracują z nową wersją Krajowego Systemu e-Faktur. To kluczowy etap przygotowań do obowiązkowego wdrożenia KSeF 2.0, który już od lutego 2025 roku stanie się codziennością przedsiębiorców i księgowych.

REKLAMA

Miliony do odzyskania! Spółki Skarbu Państwa mogą uniknąć podatku PCC dzięki zasadzie stand-still
30 wrz 2025

Wyrok WSA w Gdańsku otwiera drogę spółkom pośrednio kontrolowanym przez Skarb Państwa do zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych przy strategicznych operacjach kapitałowych. Choć decyzja nie jest jeszcze prawomocna, firmy mogą liczyć na milionowe oszczędności i odzyskanie wcześniej pobranych podatków.
Rezerwa na zaległe urlopy pracowników - koszt, który może zaskoczyć na zamknięciu roku
30 wrz 2025

Zaległe dni urlopowe stanowią realne i narastające ryzyko finansowe dla firm — szczególnie w sektorze MŚP. W mniejszych przedsiębiorstwach, gdzie często brakuje dedykowanych działów HR czy zespołów płacowych, łatwiej o kumulację niewykorzystanych dni. Z mojego doświadczenia jako CFO na godziny wynika, że problem jest niedoszacowany. Firmy często nie uświadamiają sobie skali zobowiązania. - tłumaczy Marta Kobińska, CEO Create the Flow, dyrektor finansowa, CFO na godziny.
Tryb awaryjny w KSeF – jak działa i kiedy z niego skorzystać?
30 wrz 2025

Obowiązkowy KSeF od 2026 r. budzi emocje, a jedną z najczęściej zadawanych obaw jest: co stanie się, gdy system po prostu przestanie działać?Odpowiedzią ustawodawcy jest tryb awaryjny. Jest to rozwiązanie, które ma zabezpieczyć przedsiębiorców przed paraliżem działalności w razie oficjalnie ogłoszonej awarii KSeF.
Ruszyły masowe kontrole kart lunchowych. Co sprawdza ZUS?
29 wrz 2025

Karty lunchowe od kilku lat są jednym z najczęściej wybieranych pozapłacowych benefitów pracowniczych. Do września 2023 r. karty mogły być wykorzystywane wyłącznie w restauracjach i innych punktach gastronomicznych. Od tego momentu ich popularność dodatkowo wzrosła – z uwagi na możliwość korzystania z nich również w sklepach spożywczych i supermarketach. Ta zmiana, choć dla pracowników korzystna, wywołała lawinę kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który coraz uważniej przygląda się temu, w jaki sposób firmy stosują zwolnienie ze składek.

REKLAMA

30.09.2025: ważny dzień dla KSeF - Krajowego Systemu eFaktur. Ministerstwo Finansów udostępnia testową wersję systemu
29 wrz 2025

30 września Ministerstwo Finansów udostępnia testową wersję Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF 2.0). To sygnał dla firm, że czas intensywnych przygotowań właśnie się rozpoczął. Jak ten czas na testowanie należy optymalnie wykorzystać?
Rewolucja nie mniej ważna niż KSeF. Nowy obowiązek dla firm sektora MŚP
02 paź 2025

Cyfryzacja rozliczeń podatkowych w Polsce wchodzi w kolejny etap. Podczas gdy uwaga przedsiębiorców skupia się dziś na KSeF, równie istotna zmiana dotknie ich jeszcze wcześniej. Od 1 stycznia 2026 roku prowadzenie KPiR możliwe będzie wyłącznie w formie cyfrowej. MF przekonuje, że to krok w stronę uproszczenia, automatyzacji oraz zwiększenia transparentności biznesu. Dla sektora MŚP oznacza on również nowe formalności, konieczność inwestycji w systemy IT oraz kary za nieterminowe raporty.

REKLAMA