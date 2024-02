Czy muszę potwierdzić e-PIT? Kiedy Twój e-PIT nie złoży zeznania automatycznie?

Twój e-PIT - czy trzeba zatwierdzić?

Jeżeli do 30 kwietnia 2024 roku nie zaakceptujesz lub nie odrzucisz w usłudze Twój e-PIT przygotowanego zeznania PIT-37 lub PIT- 38 albo nie rozliczysz się w inny sposób (elektronicznie lub papierowo), to przygotowany w usłudze PIT-37 lub PIT-38 zostanie automatycznie zaakceptowany i złożony.

Złożone zeznanie podatkowe PIT będzie następnie udostępnione w usłudze Twój e-PIT w zakładce „Złożone dokumenty” po zakończeniu automatycznej akceptacji.

Kiedy Twój e-PIT nie złoży zeznania rocznego PIT automatycznie?

Pamiętaj jednak, że w usłudze Twój e-PIT nie są automatycznie akceptowane:

zeznania PIT-28, PIT-36 i PIT-36L oraz informacja PIT-DZ,

zeznania, które odrzuciłeś w usłudze,

zeznania, w których wykazane są wyłącznie przychody zwolnione (np. ulga dla młodych, ulga dla pracujących seniorów, ulga na powrót, czy też ulga dla rodzin 4+),

zapisane „kopie robocze”.

Ministerstwo Finansów zachęca w każdym przypadku do logowania się do usługi i sprawdzenia swoich danych, np. kwoty podatku do zapłaty czy nadpłaty.