Rozporządzenia KE w sprawie interwencji rynkowych w związku z COVID-19

Odstępstwo od stosowania przepisu rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/892 w odniesieniu do składanych przez organizacje wniosków o pomoc, które należy złożyć do 15 lutego 2020 r. Wnioski te mogą obejmować wydatki na operacje zaprogramowane na 2019 r., ale nie zrealizowane do 31 grudnia 2019 r., jeżeli operacje te można przeprowadzić do 15 sierpnia 2020 r.;