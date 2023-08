Jak zapłacić podatek rolny? Przewodnik dla właścicieli gruntów

Próg ryczałtu wzrośnie do 3 milionów złotych. Projekt ustawy

Przepisy Polskiego Ładu przyniosły wiele zmian w sposobie rozliczania składki zdrowotnej oraz wpłynęły na decyzję o zmianie przez wielu przedsiębiorców formy opodatkowania na ryczałt. Jednak, aby go wybrać, nie można przekroczyć 2 milionów złotych przychodu w ciągu roku. Ma to się wkrótce zmienić, gdyż w Sejmie pojawił się projekt ustawy zwiększający ten próg do 3 milionów złotych.