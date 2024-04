Ustawa o zwrocie części podatku rolnego za 2024 r. trafiła do konsultacji. Średni zwrot podatku rolnego na gospodarstwo wyniesie 444,81 zł. Rozwiązanie to zmniejszy w 2024 r. wysokości podatku rolnego do poziomu z 2023 r.

Pisaliśmy już o tym, że projekt ustawy o zwrocie części podatku rolnego za 2024 rok (UD35) opublikowany został 29 marca w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, w artykule: Zwrot części podatku rolnego za 2024 rok - jest projekt ustawy! Natomiast w dniu 5 kwietnia projekt ten pojawił się na stronie rządowego centrum legislacji (RCL) i został skierowany do konsultacji społecznych. Jakie rozwiązania dla rolników przygotował rząd?

Obniżenia się wskaźnika przychodów gospodarstw

Na wstępie ustawodawca wyjaśnia, że zgodnie z 6 ust. 1 ustawy o podatku rolnym podatek rolny za rok podatkowy wynosi:



1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów o powierzchni powyżej 1 ha - równowartość pieniężną 2,5 q żyta,



2) od 1 ha gruntów o powierzchni do 1 ha - równowartość pieniężną 5 q żyta



– obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa GUS, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do dnia 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Z uwagi na to, że GUS ogłosił za 11 kwartałów poprzedzających IV kwartał 2023 r. cenę żyta wyższą niż w poprzednim roku o 21 % zasadne jest pozostawienie wysokości podatku rolnego na poziomie roku 2023. Decyzję w sprawie obniżenia cen żyta poprzyjmowanych do naliczania podatku rolnego podejmuje rada gminy.

Z przeprowadzanych przez Szkołę Główną Handlową badań koniunktury w I kwartale 2024 r. w porównaniu z IV kwartałem 2023 r. wynika, że wartość wskaźnika koniunktury (IRGSGR) obniżyła się o 1,7 pkt, do wysokości -24 pkt. Odnotowany w I kwartale br. spadek wartości IRGARG jest skutkiem obniżenia się wskaźnika przychodów gospodarstw.

Z prowadzonych przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie badań rachunków makroekonomicznych w rolnictwie wynika, że w 2023 r. wartość produkcji rolnictwa zmniejszyła się w porównaniu do 2022 r. głównie w wyniku zmniejszenia wartości produkcji zbóż oraz wartości produkcji mleka, przy czym utrzymywała się na poziomie roku 2022 wartość zużycia pośredniego przy rosnących kosztach energii i środków ochrony roślin. W 2023 roku dochód z rolnictwa zmniejszył się o 19% w stosunku do roku 2022. GUS podaje, że w lutym 2024 r. spadły ceny podstawowych produktów rolnych o 0,2 % w porównaniu do stycznia 2024 r. i o 15,4 % w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Zwrotu części podatku rolnego w 2024 roku

W projekcie ustawy o zwrocie części podatku rolnego za 2024 r. proponuje się zwrot części podatku rolnego w kwocie stanowiącej iloczyn różnicy w cenie przyjętej do naliczania podatku rolnego w 2024 r. i przyjętej w 2023 r. oraz ilości ha przeliczeniowych określonych w nakazie podatkowym lub deklaracji podatkowej.

Zwrot podatku rolnego następowałby w formie kompensaty części podatku rolnego przypadającej do zapłaty czwartej racie podatku rolnego, której płatność przypada do dnia 15 listopada 2024 r. albo w formie zwrotu części podatku rolnego w całości zapłaconego do dnia złożenia wniosku, który to zwrot będzie następował bez zbędnej zwłoki.

Średni zwrot podatku rolnego na gospodarstwo wyniesie 444,81 zł

Ustawodawca obliczył, że średni zwrot do ha przeliczeniowego wyniesie 38,95 zł. A przyjmując, że średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 11,42 ha – wówczas średni zwrot podatku rolnego na gospodarstwo wyniesie 444,81 zł. Konkretną wysokość zwrotu części podatku rolnego za 2024 rok ustalą poszczególne gminy w wydawanych decyzjach.



Nowe przepisy obejmą do 1 mln 317 tys. gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych.

Projekt ustawy spowoduje wydatki z budżetu państwa w 2024 r. w kwocie 292,9 mln zł, w tym 2,9 mln zł dla jst z tytułu realizacji zadania zleconego 1% wypłaconych kwot). Pomoc będzie realizowana z rezerwy celowej budżetu państwa.