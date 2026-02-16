REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » Podatki na wsi » Każdy rolnik z gospodarstwem powyżej 1 ha musi mieć OC. Co grozi za jego brak?

Każdy rolnik z gospodarstwem powyżej 1 ha musi mieć OC. Co grozi za jego brak?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 lutego 2026, 10:01
Adam Kuchta
Adam Kuchta
oc rolnik ubezpieczenie gospodarstwo
Rolniku, masz ponad 1 ha? To ubezpieczenie musisz mieć – i to bez względu na to, czy coś uprawiasz
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W 2026 r. rolnicy prowadzący gospodarstwa o powierzchni przekraczającej 1 ha użytków rolnych muszą pamiętać o ważnym obowiązku – wykupieniu polisy odpowiedzialności cywilnej (OC) rolnika. To ubezpieczenie nie dotyczy maszyn czy pojazdów, ale samej działalności w gospodarstwie i ma kluczowe znaczenie w razie szkód wyrządzonych osobom trzecim.

rozwiń >

Rolniku, masz ponad 1 ha? To ubezpieczenie musisz mieć – i to bez względu na to, czy coś uprawiasz

Wielu właścicieli gospodarstw wciąż nie zdaje sobie sprawy, że obowiązek wykupienia OC rolnika powstaje już w dniu objęcia gospodarstwa w posiadanie. Nie ma znaczenia, czy prowadzisz aktywną produkcję, czy ziemia chwilowo leży odłogiem. Liczy się sam fakt posiadania gospodarstwa powyżej 1 ha.

REKLAMA

REKLAMA

Podstawą prawną jest art. 4 ust. 2 ustawy z 23 października 2023 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 2500). Ustawa ta określa zasady zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolnika, a także sposób kontroli spełnienia obowiązku zawarcia tej umowy oraz konsekwencje jego niespełnienia.

Co obejmuje obowiązkowe OC rolnika?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników chroni nie tylko samego właściciela gospodarstwa, ale również każdą osobę pracującą w nim w okresie trwania polisy. Ochrona działa wtedy, gdy wyrządzona zostanie szkoda osobie trzeciej – czyli komuś spoza gospodarstwa. Chodzi m.in. o sytuacje, w których:

  • osoba poszkodowana dozna uszczerbku na zdrowiu, inwalidztwa lub umrze w wyniku wypadku,
  • dojdzie do zniszczenia, uszkodzenia lub utraty mienia,
  • szkoda powstanie podczas prac polowych, obsługi zwierząt czy innych czynności w gospodarstwie,
  • dojdzie do zdarzenia na drodze publicznej z udziałem pojazdu wolnobieżnego należącego do rolnika,
  • szkoda powstanie wskutek rażącego niedbalstwa, a nawet działania umyślnego rolnika lub osób, za które ponosi odpowiedzialność.

W razie poważnego zdarzenia mówimy o ogromnych kwotach – suma gwarancyjna wynosi 5 mln euro przy szkodach osobowych i 1 mln euro przy szkodach w mieniu. To górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela.

REKLAMA

Czego polisa nie obejmuje?

Zakład ubezpieczeń nie pokryje szkód:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • wyrządzonych samemu rolnikowi, jego pracownikom i domownikom wspólnie zamieszkującym,
  • wynikających z chorób zakaźnych niepochodzących od zwierząt,
  • polegających na utracie gotówki,
  • związanych z karami pieniężnymi,
  • dotyczących rzeczy wypożyczonych, przechowywanych lub przyjętych do naprawy,
  • wynikających z zanieczyszczenia lub skażenia środowiska.

Warto znać te wyłączenia! Wielu rolników błędnie zakłada bowiem, że wykupienie ubezpieczenia OC chroni „od wszystkiego”.

Nawet jeśli nie prowadzisz produkcji – musisz mieć OC

To jeden z najczęściej pomijanych faktów. Ubezpieczenie OC rolnika dotyczy samego posiadania gospodarstwa, a nie wyłącznie prowadzenia produkcji rolnej. Oznacza to, że:

  • brak aktualnych upraw czy hodowli nie zwalnia z obowiązku,
  • dłuższy wyjazd lub przebywanie poza gospodarstwem nie znosi konieczności posiadania polisy.

Na jaki okres zawiera się umowę?

Umowę OC rolnika zawiera się na minimum 12 miesięcy. Po tym czasie następuje automatyczne odnowienie na kolejne 12 miesięcy – z mocy prawa, bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń. Automatyczne wznowienie nie nastąpi jednak m.in. w przypadku:

  • wypowiedzenia umowy,
  • nieopłacenia składki w całości,
  • upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń,
  • sprzedaży lub dziedziczenia gospodarstwa.

Jeśli rolnik nie chce przedłużenia, wystarczy złożyć wypowiedzenie. Aby umowa nie uległa automatycznemu wznowieniu wystarczy najpóźniej na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na jaki umowa została zawarta nadać list z wypowiedzeniem ‒ będzie tu decydowała data stempla pocztowego.

Ile wynosi kara za brak OC rolnika w 2026 roku?

W 2026 r. wysokość sankcji wzrosła. Kara za brak obowiązkowego OC rolnika jest bowiem bezpośrednio powiązana z minimalnym wynagrodzeniem za pracę. Od 1 stycznia 2026 r. płaca minimalna wynosi 4806 zł brutto, dlatego opłata za brak ubezpieczenia to jedna dziesiąta tej kwoty – 480 zł. Kara nakładana jest przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Organ ten może przeprowadzać kontrole m.in. na podstawie danych z rejestrów oraz informacji przekazywanych przez gminy.

Warto pamiętać, że opłata za brak OC to jedno. Jeśli w tym czasie dojdzie do wypadku, Fundusz wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu, a następnie będzie dochodził zwrotu całej kwoty od nieubezpieczonego rolnika.

Kto jeszcze może kontrolować polisę OC? Do kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy OC rolnika uprawnieni są również:

  • wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy dla miejsca położenia gospodarstwa,
  • starosta.
Ważne

Dowodem spełnienia obowiązku posiadania ubezpieczenia OC rolnika jest aktualna polisa lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy.

Składka to koszt, ale brak polisy może oznaczać dług na lata

Roczna składka zwykle nie jest wysoka. Natomiast brak OC może skutkować nie tylko karą administracyjną, ale przede wszystkim koniecznością pokrycia wielotysięcznych – a czasem wielomilionowych – roszczeń.

Dlatego też właściciele gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha powinni sprawdzić, czy ich polisa OC jest aktualna. Warto również upewnić się, że ochrona obejmuje cały okres posiadania gospodarstwa, bez przerw w ubezpieczeniu.

Podstawa prawna

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - Dz.U. 2023 poz. 2500

Zobacz również:
Powiązane
Skarbówka odmawia ulgi rehabilitacyjnej. Jeden brak formalny decyduje o tysiącach złotych
Skarbówka odmawia ulgi rehabilitacyjnej. Jeden brak formalny decyduje o tysiącach złotych
Ile można przelać komuś na konto? Kiedy skarbówka na pewno się przyczepi?
Ile można przelać komuś na konto? Kiedy skarbówka na pewno się przyczepi?
Nowe świadczenie dla seniorów: bon senioralny 2150 zł miesięcznie. Decyduje średni dochód
Nowe świadczenie dla seniorów: bon senioralny 2150 zł miesięcznie. Decyduje średni dochód
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Każdy rolnik z gospodarstwem powyżej 1 ha musi mieć OC. Co grozi za jego brak?
16 lut 2026

W 2026 r. rolnicy prowadzący gospodarstwa o powierzchni przekraczającej 1 ha użytków rolnych muszą pamiętać o ważnym obowiązku – wykupieniu polisy odpowiedzialności cywilnej (OC) rolnika. To ubezpieczenie nie dotyczy maszyn czy pojazdów, ale samej działalności w gospodarstwie i ma kluczowe znaczenie w razie szkód wyrządzonych osobom trzecim.
Podatnicy mogą składać zeznania podatkowe za 2025 rok. Jak poprawnie złożyć zeznanie, by uniknąć kosztownych błędów?
16 lut 2026

Od niedzieli 15 lutego podatnicy mogą składać zeznania podatkowe za rok 2025. Mogą zrobić to przez internet – z wykorzystaniem usługi Twój e-PIT lub formularzy elektronicznych – albo na papierze. Czas na złożenie zeznania upływa 30 kwietnia.
MF: Można już zalogować się do KSeF za pomocą mObywatela, bankowości elektronicznej, e-dowodu, profilu zaufanego
14 lut 2026

Ministerstwo Finansów poinformowało, że 14 lutego Krajowy System e-Faktur został zintegrowany z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej (KWIE). Dzięki temu użytkownicy KSeF mogą uwierzytelnić się w systemie za pomocą aplikacji mObywatel, mojeID - bankowości elektronicznej, e-dowodu i profilu zaufanego. Integracja umożliwia szybkie i wygodne potwierdzanie tożsamości, daje większą swobodę w wyborze metody uwierzytelnienia oraz zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa przy korzystaniu z bezpłatnych narzędzi logowania.
Rozliczenie PIT za 2025 rok: terminy, formularze, ulgi podatkowe i 1,5% podatku dla OPP. Kiedy urząd skarbowy wypłaci zwrot podatku?
14 lut 2026

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa informują, że 15 lutego 2026 r. rozpocznie się okres rozliczeń PIT za ubiegły rok. Z usługi Twój e-PIT od tego dnia mogą korzystać wszyscy podatnicy, w tym także osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej. W 2026 roku kolejny raz usługa Twój e-PIT będzie dostępna także w aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy (e-US).

REKLAMA

Ulga na pełnoletnie niepełnosprawne dziecko prowadzące działalność gospodarczą
14 lut 2026

Czy rodzic może skorzystać z ulgi na pełnoletnie niepełnosprawne dziecko, które prowadziło działalność gospodarczą jedynie przez dwa miesiące w roku? Dla udzielenia odpowiedzi na to pytanie kluczowe są szczegółowe okoliczności sprawy.
Prawie 68,7 tys. firm dobrowolnie przystąpiło do KSeF przed terminem. Ministerstwo podaje dane
13 lut 2026

Ponad 73 tys. podmiotów wystawia faktury w Krajowym Systemie e-Faktur – podało Ministerstwo Finansów. Poinformowało, że prawie 68,7 tys. firm przystąpiło do KSeF dobrowolnie przed wyznaczonym terminem.
Rozlicz PIT za 2025 r. online od 15 lutego. Szybki zwrot podatku w terminie do 45 dni
13 lut 2026

Od 15 lutego będzie można składać rozliczenia podatkowe za 2025 r. – poinformowało Ministerstwo Finansów w piątkowym komunikacie. Resort przypomniał, że zeznania podatkowe można złożyć za pośrednictwem usługi Twój e-PIT.
W 2026 te dwie korzystne zmiany w podatkach obowiązują po raz pierwszy - wreszcie coś dla podatników od skarbówki
16 lut 2026

Uprawnienia administracji skarbowej wciąż się rozszerzają. Na tym tle szczególnie cieszą obowiązujące już nowelizacje Ordynacji podatkowej – a tym razem są to zmiany korzystne dla podatników. Rok 2026 to pierwszy pełny rok ich obowiązywania, a przepisy działają pełną parą i każdy podatnik powinien je znać, by skutecznie obronić się przed zapędami fiskusa.

REKLAMA

Obowiązkowy KSeF wyzwaniem dla najmniejszych firm. Rzecznik MŚP apeluje o zmiany
13 lut 2026

Obowiązkowe e-fakturowanie budzi rosnące obawy przedsiębiorców. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wskazuje, że szczególnie mikrofirmy mogą mieć problem z wdrożeniem nowych przepisów i potrzebują więcej czasu oraz wsparcia.
Problemy z logowaniem do KSeF 2.0. Dlaczego warto wybrać certyfikat KSeF?
12 lut 2026

Start obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur dla największych podmiotów przyniósł niespodziewane wyzwania techniczne związane z wydolnością infrastruktury. Resort finansów wprowadza limity logowań, a przedsiębiorcy szukają stabilniejszych metod autoryzacji, by zachować płynność księgowania dokumentów.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA