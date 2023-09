Podsumowanie

Kwota wolna od podatku to ustawowo określona suma, do której dochód nie podlega opodatkowaniu. W 2024 roku wynosi ona 30 000 zł, co oznacza, że osoby zarabiające do tej kwoty są zwolnione z podatku dochodowego. Głównymi beneficjentami tej kwoty są podatnicy rozliczający się na podstawie PIT-36 lub PIT-37 oraz osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych. Od 2023 roku wprowadzono zmiany, które pozwalają wieloetatowcom korzystać w pełni z kwoty wolnej już przy zaliczkach na podatek. Historia kwoty wolnej od podatku w Polsce pokazuje jej stopniowy wzrost, z 2 295,79 zł w 2000 roku do 30 000 zł w latach 2022-2023.