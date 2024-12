Ulga dla młodych w 2025 r.: Limit zwolnienia a kwota wolna od podatku

Ulga dla młodych, która zwalnia z podatku przychody do 85 528 zł rocznie, będzie nadal dostępna. Jakie warunki należy spełniać, aby korzystać z tej ulgi w 2025 roku? Jak wpływa ona na kwotę wolną od podatku?

Ulga dla młodych, znana także jako "zerowy PIT dla młodych", to rozwiązanie podatkowe wspierające osoby wchodzące na rynek pracy. Dzięki tej preferencji młodzi ludzie poniżej 26. roku życia mogą korzystać z zerowego podatku dochodowego od określonych rodzajów przychodów. Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z tej ulgi w 2025 roku? Jak wpływa ona na kwotę wolną od podatku? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jakie korzyści oferuje to rozwiązanie.

Do jakiej kwoty ulga dla młodych w 2025 roku?

Zasady dotyczące ulgi zostały określone w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ulga dla młodych polega na zwolnieniu z PIT przychodów z pracy, ze zlecenia, praktyki absolwenckiej lub stażu uczniowskiego, uzyskanych przez podatnika do ukończenia 26. roku życia. W praktyce oznacza to, że osoby spełniające określone warunki nie muszą płacić podatku dochodowego od pewnych rodzajów przychodów do określonej kwoty w danym roku podatkowym.

Maksymalna kwota przychodów, które mogą być objęte ulgą dla młodych w 2025 roku, wynosi 85 528 zł w roku podatkowym. Oznacza to, że jeśli młoda osoba uzyska w ciągu roku przychody nieprzekraczające tej kwoty, nie będzie musiała płacić z nich podatku dochodowego. Jeśli jednak przychody przekroczą tę kwotę, tylko część z nich będzie zwolniona z podatku.

Ulga dla młodych działa z mocy ustawy i jej stosowanie przez płatnika (np. pracodawcę) nie wymaga żadnych działań ze strony podatnika. Oznacza to, że osoby spełniające warunki do skorzystania z ulgi nie muszą składać żadnych oświadczeń czy wniosków w tej sprawie. Jednakże, jeśli podatnik spełnia warunki do ulgi, ale nie chce, aby płatnik stosował ją przy poborze zaliczek, może złożyć pisemny wniosek w tej sprawie.

Ile zyskuje pracownik do 26. roku życia? Pracownik do 26. roku życia, który korzysta z ulgi dla młodych, może znacząco zaoszczędzić na podatkach. Dzięki zwolnieniu z PIT do kwoty 85 528 zł, młody pracownik może nie płacić podatku dochodowego od znacznej części swoich przychodów. W praktyce oznacza to, że osoba taka może zarobić w ciągu roku do 85 528 zł i nie zapłacić z tego tytułu ani grosza podatku dochodowego.

Ważne Ulga dla młodych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT, obejmuje przychody:

a) ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,

b) z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy,

c) z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244),

d) z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,

e) z zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Ulga dla młodych a kwota wolna od podatku w 2025 roku

W 2025 roku suma przychodów zwolnionych od podatku w ramach ulgi dla młodych nie może przekroczyć rocznie 85 528 zł. Po przekroczeniu rocznego limitu przychodów zwolnionych w ramach tej ulgi, nadwyżka przychodów podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Jednakże, do dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej ponad limit 85 528 zł ma zastosowanie kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 zł rocznie (czyli podstawa obliczenia podatku, od której nie powstaje obowiązek zapłaty podatku). Kwota 30 000 zł nie jest zawarta w kwocie zwolnienia przedmiotowego, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W praktyce oznacza to, że w momencie gdy Twój przychód w roku podatkowym przekroczy limit zwolnienia dla młodych, podatek naliczony zostanie tylko od tej części przychodu, która przewyższa 85 528 zł. Od tego przychodu najpierw odejmowana będzie kwota wolna od podatku (30 000 zł), co zmniejszy podstawę opodatkowania, a tym samym wysokość zobowiązania podatkowego.

Ulga dla młodych, jak już wspomniano, pozwala na zwolnienie z podatku dochodowego od pewnej kwoty zarobków. Jednak po przekroczeniu określonego przez ustawodawcę limitu, przychody podlegają opodatkowaniu, czyli:

po przekroczeniu limitu 85 528 zł zwolnienia z PIT przychody podlegają opodatkowaniu stawką 12% podatku do kwoty 120 000 zł dochodu. Oznacza to, że jeśli młody pracownik przekroczy limit zwolnienia, ale jego roczne przychody nie przekroczą 120 000 zł, będzie on opodatkowany 12% stawką;

przychody podlegają opodatkowaniu stawką 12% podatku do kwoty 120 000 zł dochodu. Oznacza to, że jeśli młody pracownik przekroczy limit zwolnienia, ale jego roczne przychody nie przekroczą 120 000 zł, będzie on opodatkowany 12% stawką; po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego, tj. jeśli przychody pracownika przekroczą 120 000 zł w ciągu roku, nadwyżka ponad tę kwotę będzie opodatkowana wyższą stawką, która wynosi 32%.

Kiedy kończy się zwolnienie z podatku do 26 roku życia?

Dzień ukończenia 26. roku życia to dokładnie dzień 26. urodzin. Wszelkie przychody uzyskane po tym dniu nie kwalifikują się do ulgi dla młodych. Dotyczy to nawet sytuacji, gdy przychody te wynikają z należności, które przysługują na podstawie umów zawartych przed dniem 26. urodzin lub z tytułu pracy wykonanej przed tym dniem.

Wspomnieliśmy już, że podatnik ma prawo złożyć pisemny wniosek do swojego płatnika w sytuacji, gdy spełnia warunki do skorzystania z ulgi dla młodych, ale nie chce, aby płatnik stosował tę ulgę podczas poboru zaliczek na podatek. Ważne jest, że nie istnieje urzędowy wzór takiego wniosku, więc treść dokumentu jest redagowana przez podatnika. Wniosek składa się bezpośrednio do płatnika i musi być złożony oddzielnie za każdy rok podatkowy.

Jeśli płatnik otrzyma taki wniosek, zobowiązany jest do jego zastosowania najpóźniej od następnego miesiąca po jego otrzymaniu. W praktyce, złożenie wniosku może chronić podatnika przed koniecznością dopłaty podatku przy rocznym rozliczeniu. Jest to szczególnie ważne w sytuacjach, gdy podatnik w ciągu roku uzyskuje przychody od różnych płatników, a każdy z nich mógłby stosować ulgę zgodnie z przepisami ustawy.