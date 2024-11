Kwota wolna od podatku po przekroczeniu limitu 85 528 zł. Jak wtedy działa ulga dla młodych?

Koniec roku na horyzoncie, a zatem coraz bliżej także święta Bożego Narodzenia. Jest to czas kiedy obdarowujemy się prezentami. Często przedsiębiorcy w ten sposób chcą również wyrazić swoją życzliwość wobec kontrahentów. Powstaje wówczas pytanie: czy i do jakiej kwoty możemy komuś wręczyć świąteczny prezent lub też od jakiej wartości prezentu nie jest konieczne opłacenie podatku. Odpowiedź dla wielu może okazać się zaskakująca. Urząd skarbowy nie jest bowiem Świętym Mikołajem i do pewnych prezentów musimy doliczyć stosowny podatek.