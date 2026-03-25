Mało kto o tym wie: ulga dla członków związków może obniżyć podatek o 840 zł

Niewielu podatników wie, że opłacanie składek związkowych może realnie obniżyć podatek. Ulga pozwala odzyskać nawet 840 zł rocznie i jest dostępna nie tylko dla pracowników, ale również przedsiębiorców. Wystarczy prawidłowo wykazać składki w zeznaniu PIT.

Mało wykorzystywana ulga podatkowa dla członków związków

Choć większość podatników co roku korzysta z popularnych ulg, takich jak ulga prorodzinna, rehabilitacyjna czy termomodernizacyjna, wciąż istnieje jedno rzadko wykorzystywane odliczenie, które pozwala zmniejszyć podatek nawet o 840 zł.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Dotyczy ono wielu pracowników należących do związków zawodowych, jednak mało kto pamięta, że opłacane składki można rozliczyć w PIT i realnie obniżyć swoje zobowiązanie wobec urzędu skarbowego.

Co ważne, ulga nie wymaga skomplikowanych procedur – wystarczy jeden dodatkowy załącznik PIT, a oszczędność jest pewna.

Dowiedz się, kto może z niej skorzystać, jak ją prawidłowo odliczyć i jakie dokumenty trzeba zachować, aby nie stracić prawa do tej preferencji podatkowej.

REKLAMA

Kto może skorzystać z ulgi i jakie są zasady?

Nie każdy podatnik może skorzystać z ulgi, jednak jej grono odbiorców jest wyjątkowo szerokie.

Prawo do odliczenia przysługuje osobom, które należą do związków zawodowych i opłacają składki członkowskie.

Nie ma znaczenia:

rodzaj związku

forma zatrudnienia

stanowisko

Wystarczy udokumentowana przynależność i opłacanie składek.

Ministerstwo Finansów informuje:

„Jeżeli jesteś członkiem związków zawodowych i opłacasz składki członkowskie, możesz je odliczyć w swoim zeznaniu.”

W praktyce oznacza to, że z ulgi mogą korzystać:

pracownicy etatowi

osoby zatrudnione na kontraktach

przedsiębiorcy

To ulga, o której nie mówi się głośno, ale która dotyczy ogromnej grupy podatników w Polsce.

Kiedy i w jakim PIT odliczyć składki?

Odliczenia nie dokonuje się w trakcie roku podatkowego.

Nie ma również możliwości pomniejszania zaliczek na podatek.

Ulga przysługuje dopiero w momencie składania rocznego zeznania PIT.

Podatnik musi uwzględnić składki w deklaracji za rok, w którym zostały opłacone.

Ministerstwo Finansów wyjaśnia:

„Odliczenia składek zapłaconych w trakcie roku na rzecz związków dokonujesz w zeznaniu rocznym. Składki możesz odliczyć od:

– dochodu podlegającego opodatkowaniu według skali podatkowej w PIT-37 lub PIT-36,

– przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w PIT-28.”

Ulga dotyczy zarówno osób rozliczających się na zasadach ogólnych, jak i podatników na ryczałcie.

Limit odliczenia i jego zasady

Choć można odliczyć wszystkie zapłacone składki, ustawodawca wprowadził limit, którego nie wolno przekroczyć.

Maksymalnie można odliczyć 840 zł

Jeśli podatnik zapłacił 600 zł – odlicza pełną kwotę

Jeśli zapłacił 900 zł – odlicza tylko 840 zł

Ministerstwo Finansów podkreśla:

„Odliczasz składki, które zapłaciłeś w trakcie roku, ale nie więcej niż kwotę 840 zł.”

Urząd skarbowy może sprawdzić wysokość wpłat, dlatego ważne jest ich właściwe udokumentowanie.

Jak udokumentować prawo do ulgi?

Dokumentowanie opłacania składek zależy od sposobu wpłat:

Samodzielne wpłaty:

Wystarczy dowód wpłaty z danymi:

Wystarczy dowód wpłaty z danymi: twoje dane nazwa organizacji związkowej tytuł i data wpłaty kwota wpłaconych składek

Wpłaty przez pracodawcę:

PIT-11 od pracodawcy pokazuje kwoty wpłacone na rzecz związku zawodowego.

W takiej sytuacji PIT-11 uprawnia do odliczenia nawet bez własnych wpłat.

Gdzie wpisać ulgę w PIT?

Odliczenia nie wpisuje się bezpośrednio w podstawowym formularzu PIT.

Trzeba wypełnić dodatkowy załącznik PIT/O.

Rządowe wyjaśnienia:

„Rozliczenia ulgi na związki zawodowe dokonuje się w załączniku PIT/O, który jest załącznikiem do zeznań takich jak PIT-28, PIT-36 czy PIT-37. Do tego celu służą pola nr 37 i 38 w formularzu PIT/O, gdzie wpisuje się inne ulgi, niewymienione wprost w załączniku.”

Brak PIT/O sprawi, że ulga nie zostanie uwzględniona, nawet jeśli wpiszesz kwotę w innym miejscu.

Które składki można odliczyć?

Nie wszystkie składki podlegają odliczeniu.

Zasady są trzy:

można odliczyć tylko wydatki niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów

nie można odliczać składek już odliczonych w innych PIT

nie można odliczać składek zwróconych w jakiejkolwiek formie

Jeżeli odliczona kwota zostanie później zwrócona, należy odpowiednio doliczyć ją w rocznym zeznaniu podatkowym.

Warunki dotyczące związków zawodowych i składki związkowej

Ulga dostępna jest niezależnie od rodzaju związku – zakładowy czy ponadzakładowy.

W przypadku składki pobieranej przez pracodawcę obowiązuje:

pracodawca pobiera składkę za pisemną zgodą pracownika

przekazuje kwoty pobrane na rachunek organizacji związkowej

Podstawy prawne:

Art. 26 ust. 1 pkt 2c ustawy o PIT

Art. 331 ustawy o związkach zawodowych

Art. 11 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym

„Komplet PODATKI 2026” to praktyczne poradniki dla księgowych i biur rachunkowych dotyczące wszystkich zmian w podatkach w 2026 r.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

1. Na czym polega ulga podatkowa na składki związkowe?

Ulga polega na możliwości odliczenia od dochodu lub przychodu składek członkowskich opłacanych na rzecz związków zawodowych. Dzięki temu można zmniejszyć podatek do zapłaty.

2. Ile można maksymalnie odliczyć?

Limit odliczenia wynosi maksymalnie 840 zł rocznie.

Jeśli zapłacone składki są niższe – można odliczyć ich pełną kwotę. Jeśli wyższe – odliczeniu podlega tylko 840 zł.

3. Kto może skorzystać z ulgi?

Z ulgi mogą skorzystać osoby, które:

należą do związku zawodowego,

opłacają składki członkowskie,

potrafią udokumentować ich zapłatę.

Nie ma znaczenia forma zatrudnienia – ulga dotyczy pracowników etatowych, osób na umowach cywilnoprawnych oraz przedsiębiorców.

4. W jakim momencie można odliczyć składki?

Odliczenia dokonuje się wyłącznie w rocznym zeznaniu podatkowym. Nie można pomniejszać zaliczek na podatek w trakcie roku.

5. W jakich formularzach PIT można rozliczyć ulgę?

Ulga może być rozliczona w:

PIT-37,

PIT-36,

PIT-28 (dla podatników rozliczających się ryczałtem).

6. Gdzie wpisać ulgę na składki związkowe?

Odliczenia dokonuje się w załączniku PIT/O. Należy wpisać kwotę ulgi w polach przeznaczonych na inne odliczenia (pola 37 i 38). Brak załącznika PIT/O powoduje, że ulga nie zostanie uwzględniona.

7. Jak udokumentować opłacanie składek?

Sposób dokumentowania zależy od formy wpłat:

Jeśli składki opłaca podatnik samodzielnie:

dowód wpłaty zawierający dane podatnika,

nazwę organizacji związkowej,

datę i tytuł wpłaty,

kwotę składek.

Jeśli składki potrąca pracodawca:

dokumentem potwierdzającym jest formularz PIT-11.

8. Czy można odliczyć składki potrącane przez pracodawcę?

Tak. Jeśli pracodawca potrąca składki z wynagrodzenia, wykazuje je w PIT-11 i na tej podstawie można skorzystać z ulgi.

9. Czy wszystkie składki można odliczyć?

Nie. Odliczeniu podlegają tylko składki, które:

nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,

nie zostały wcześniej odliczone w innym zeznaniu,

nie zostały podatnikowi zwrócone.

10. Co zrobić, jeśli po odliczeniu składek podatnik otrzyma ich zwrot?

W takiej sytuacji należy doliczyć wcześniej odliczoną kwotę w zeznaniu podatkowym za rok, w którym nastąpił zwrot.

11. Czy ulga dotyczy wszystkich związków zawodowych?

Tak. Ulga obejmuje składki opłacane zarówno do związków zakładowych, jak i ponadzakładowych.

12. Czy pracodawca może pobierać składki związkowe z wynagrodzenia?

Tak, ale tylko: