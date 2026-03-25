Mało kto o tym wie: ulga dla członków związków może obniżyć podatek o 840 zł

Mało kto o tym wie: ulga dla członków związków może obniżyć podatek o 840 zł

25 marca 2026, 11:39
Adam Kuchta
Niewielu podatników wie, że opłacanie składek związkowych może realnie obniżyć podatek. Ulga pozwala odzyskać nawet 840 zł rocznie i jest dostępna nie tylko dla pracowników, ale również przedsiębiorców. Wystarczy prawidłowo wykazać składki w zeznaniu PIT.

Mało wykorzystywana ulga podatkowa dla członków związków

Choć większość podatników co roku korzysta z popularnych ulg, takich jak ulga prorodzinna, rehabilitacyjna czy termomodernizacyjna, wciąż istnieje jedno rzadko wykorzystywane odliczenie, które pozwala zmniejszyć podatek nawet o 840 zł.

Dotyczy ono wielu pracowników należących do związków zawodowych, jednak mało kto pamięta, że opłacane składki można rozliczyć w PIT i realnie obniżyć swoje zobowiązanie wobec urzędu skarbowego.

Co ważne, ulga nie wymaga skomplikowanych procedur – wystarczy jeden dodatkowy załącznik PIT, a oszczędność jest pewna.

Dowiedz się, kto może z niej skorzystać, jak ją prawidłowo odliczyć i jakie dokumenty trzeba zachować, aby nie stracić prawa do tej preferencji podatkowej.

Kto może skorzystać z ulgi i jakie są zasady?

Nie każdy podatnik może skorzystać z ulgi, jednak jej grono odbiorców jest wyjątkowo szerokie.

Prawo do odliczenia przysługuje osobom, które należą do związków zawodowych i opłacają składki członkowskie.

Nie ma znaczenia:

  • rodzaj związku
  • forma zatrudnienia
  • stanowisko

Wystarczy udokumentowana przynależność i opłacanie składek.

Ministerstwo Finansów informuje:

„Jeżeli jesteś członkiem związków zawodowych i opłacasz składki członkowskie, możesz je odliczyć w swoim zeznaniu.”

W praktyce oznacza to, że z ulgi mogą korzystać:

  • pracownicy etatowi
  • osoby zatrudnione na kontraktach
  • przedsiębiorcy

To ulga, o której nie mówi się głośno, ale która dotyczy ogromnej grupy podatników w Polsce.

Kiedy i w jakim PIT odliczyć składki?

Odliczenia nie dokonuje się w trakcie roku podatkowego.
Nie ma również możliwości pomniejszania zaliczek na podatek.

Ulga przysługuje dopiero w momencie składania rocznego zeznania PIT.
Podatnik musi uwzględnić składki w deklaracji za rok, w którym zostały opłacone.

Ministerstwo Finansów wyjaśnia:

„Odliczenia składek zapłaconych w trakcie roku na rzecz związków dokonujesz w zeznaniu rocznym. Składki możesz odliczyć od:
– dochodu podlegającego opodatkowaniu według skali podatkowej w PIT-37 lub PIT-36,
– przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w PIT-28.”

Ulga dotyczy zarówno osób rozliczających się na zasadach ogólnych, jak i podatników na ryczałcie.

Limit odliczenia i jego zasady

Choć można odliczyć wszystkie zapłacone składki, ustawodawca wprowadził limit, którego nie wolno przekroczyć.

  • Maksymalnie można odliczyć 840 zł
  • Jeśli podatnik zapłacił 600 zł – odlicza pełną kwotę
  • Jeśli zapłacił 900 zł – odlicza tylko 840 zł

Ministerstwo Finansów podkreśla:

„Odliczasz składki, które zapłaciłeś w trakcie roku, ale nie więcej niż kwotę 840 zł.”

Urząd skarbowy może sprawdzić wysokość wpłat, dlatego ważne jest ich właściwe udokumentowanie.

Jak udokumentować prawo do ulgi?

Dokumentowanie opłacania składek zależy od sposobu wpłat:

  • Samodzielne wpłaty:
    Wystarczy dowód wpłaty z danymi:
    • twoje dane
    • nazwa organizacji związkowej
    • tytuł i data wpłaty
    • kwota wpłaconych składek
  • Wpłaty przez pracodawcę:
    PIT-11 od pracodawcy pokazuje kwoty wpłacone na rzecz związku zawodowego.
    W takiej sytuacji PIT-11 uprawnia do odliczenia nawet bez własnych wpłat.

Gdzie wpisać ulgę w PIT?

Odliczenia nie wpisuje się bezpośrednio w podstawowym formularzu PIT.
Trzeba wypełnić dodatkowy załącznik PIT/O.

Rządowe wyjaśnienia:

„Rozliczenia ulgi na związki zawodowe dokonuje się w załączniku PIT/O, który jest załącznikiem do zeznań takich jak PIT-28, PIT-36 czy PIT-37. Do tego celu służą pola nr 37 i 38 w formularzu PIT/O, gdzie wpisuje się inne ulgi, niewymienione wprost w załączniku.”

Brak PIT/O sprawi, że ulga nie zostanie uwzględniona, nawet jeśli wpiszesz kwotę w innym miejscu.

Które składki można odliczyć?

Nie wszystkie składki podlegają odliczeniu.
Zasady są trzy:

  • można odliczyć tylko wydatki niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów
  • nie można odliczać składek już odliczonych w innych PIT
  • nie można odliczać składek zwróconych w jakiejkolwiek formie

Jeżeli odliczona kwota zostanie później zwrócona, należy odpowiednio doliczyć ją w rocznym zeznaniu podatkowym.

Warunki dotyczące związków zawodowych i składki związkowej

Ulga dostępna jest niezależnie od rodzaju związku – zakładowy czy ponadzakładowy.

W przypadku składki pobieranej przez pracodawcę obowiązuje:

  • pracodawca pobiera składkę za pisemną zgodą pracownika
  • przekazuje kwoty pobrane na rachunek organizacji związkowej

Podstawy prawne:

  • Art. 26 ust. 1 pkt 2c ustawy o PIT
  • Art. 331 ustawy o związkach zawodowych
  • Art. 11 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym

FAQ – najczęściej zadawane pytania

1. Na czym polega ulga podatkowa na składki związkowe?

Ulga polega na możliwości odliczenia od dochodu lub przychodu składek członkowskich opłacanych na rzecz związków zawodowych. Dzięki temu można zmniejszyć podatek do zapłaty.

2. Ile można maksymalnie odliczyć?

Limit odliczenia wynosi maksymalnie 840 zł rocznie.
Jeśli zapłacone składki są niższe – można odliczyć ich pełną kwotę. Jeśli wyższe – odliczeniu podlega tylko 840 zł.

3. Kto może skorzystać z ulgi?

Z ulgi mogą skorzystać osoby, które:

  • należą do związku zawodowego,
  • opłacają składki członkowskie,
  • potrafią udokumentować ich zapłatę.

Nie ma znaczenia forma zatrudnienia – ulga dotyczy pracowników etatowych, osób na umowach cywilnoprawnych oraz przedsiębiorców.

4. W jakim momencie można odliczyć składki?

Odliczenia dokonuje się wyłącznie w rocznym zeznaniu podatkowym. Nie można pomniejszać zaliczek na podatek w trakcie roku.

5. W jakich formularzach PIT można rozliczyć ulgę?

Ulga może być rozliczona w:

  • PIT-37,
  • PIT-36,
  • PIT-28 (dla podatników rozliczających się ryczałtem).

6. Gdzie wpisać ulgę na składki związkowe?

Odliczenia dokonuje się w załączniku PIT/O. Należy wpisać kwotę ulgi w polach przeznaczonych na inne odliczenia (pola 37 i 38). Brak załącznika PIT/O powoduje, że ulga nie zostanie uwzględniona.

7. Jak udokumentować opłacanie składek?

Sposób dokumentowania zależy od formy wpłat:

Jeśli składki opłaca podatnik samodzielnie:

  • dowód wpłaty zawierający dane podatnika,
  • nazwę organizacji związkowej,
  • datę i tytuł wpłaty,
  • kwotę składek.

Jeśli składki potrąca pracodawca:

  • dokumentem potwierdzającym jest formularz PIT-11.

8. Czy można odliczyć składki potrącane przez pracodawcę?

Tak. Jeśli pracodawca potrąca składki z wynagrodzenia, wykazuje je w PIT-11 i na tej podstawie można skorzystać z ulgi.

9. Czy wszystkie składki można odliczyć?

Nie. Odliczeniu podlegają tylko składki, które:

  • nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
  • nie zostały wcześniej odliczone w innym zeznaniu,
  • nie zostały podatnikowi zwrócone.

10. Co zrobić, jeśli po odliczeniu składek podatnik otrzyma ich zwrot?

W takiej sytuacji należy doliczyć wcześniej odliczoną kwotę w zeznaniu podatkowym za rok, w którym nastąpił zwrot.

11. Czy ulga dotyczy wszystkich związków zawodowych?

Tak. Ulga obejmuje składki opłacane zarówno do związków zakładowych, jak i ponadzakładowych.

12. Czy pracodawca może pobierać składki związkowe z wynagrodzenia?

Tak, ale tylko:

  • na pisemny wniosek organizacji związkowej,
  • za pisemną zgodą pracownika.
    Pracodawca ma obowiązek przekazywać pobrane składki na rachunek związku zawodowego.
Przelew z konta osobistego na konto wspólne małżonków. Skarbówka potwierdza: bez podatku od darowizny
Przelew z konta osobistego na konto wspólne małżonków. Skarbówka potwierdza: bez podatku od darowizny
Koniec anonimowości. Skarbówka zobaczy Twoje transakcje krypto niemal tak samo dokładnie jak historię rachunku bankowego
Koniec anonimowości. Skarbówka zobaczy Twoje transakcje krypto niemal tak samo dokładnie jak historię rachunku bankowego
Nowe świadczenie dla seniorów: bon senioralny 2150 zł miesięcznie. Decyduje średni dochód
Nowe świadczenie dla seniorów: bon senioralny 2150 zł miesięcznie. Decyduje średni dochód
Przychód autorski: koszty uzyskania przychodu i limit 50% – praktyczny przewodnik dla twórców i IT
25 mar 2026

Autorskie koszty uzyskania przychodu, limit 50%, przychody z praw autorskich – to frazy, które powinien znać każdy twórca, programista w IT czy artysta. W tym przewodniku wyjaśniamy, czym są koszty z praw autorskich, jak działa limit, jak przygotować umowy (w tym UoP) oraz jak bezpiecznie zoptymalizować PIT. Znajdziesz tu przykłady, listy kontrolne, wskazówki dotyczące ewidencji pracy twórczej i podpowiedź, jak policzyć 50% kosztów (autorskie koszty uzyskania przychodu kalkulator – krok po kroku).
KSeF: Chaos i destrukcji systemu fakturowania faktycznie doprowadzi do spadku dochodów budżetowych w 2026 roku
25 mar 2026

Destrukcja i chaos fakturowy zdezorganizują ewidencję i deklarowanie nie tylko podatku od towarów i usług, ale również innych podatków. W wyniku tego spadną dochody budżetowe - prognozuje prof. dr hab. Witold Modzelewski.

Skarbówka ciągnie Twoją kontrolę miesiącami? Od niedawna nie musi Cię to tyle kosztować w odsetkach. Sprawdź, czy znasz te przepisy
25 mar 2026

Pod koniec ubiegłego roku weszły w życie dwie nowelizacje Ordynacji podatkowej, które realnie ograniczają zapędy fiskusa. Skarbówka nie naliczy odsetek za przeciągającą się kontrolę, a wątpliwości co do faktów musi rozstrzygać na Twoją korzyść. Rok 2026 to pierwszy pełny rok ich obowiązywania – ale wielu podatników wciąż nie zna swoich nowych praw.
Miał być przełom, jest frustracja. Firmy alarmują: KSeF paraliżuje biznes
25 mar 2026

Krajowy System e-Faktur (KSeF) miał uprościć życie przedsiębiorców, a tymczasem generuje chaos i straty. Problemy techniczne, długie oczekiwania na numer faktury i awarie logowania wywołują coraz więcej pytań od przedsiębiorców i różnych organizacji.

REKLAMA

KSeF paraliżuje firmy? Nowe faktury bez właściciela generują chaos i dziesiątki godzin strat
24 mar 2026

Od 1 kwietnia firmy mierzą się z nowym problemem: faktury wpadają same, ale nikt nie wie, do kogo należą. Brak kontekstu oznacza telefony, opóźnienia i nawet 35 godzin miesięcznie straconego czasu. Eksperci wskazują jednak rozwiązanie, które może odwrócić cały proces.
Licencje na oprogramowanie a podatek u źródła – 3 pułapki, o których musisz wiedzieć. Komercyjne wykorzystanie, SaaS jako „urządzenie przemysłowe” i chaos interpretacyjny
24 mar 2026

Płatności za oprogramowanie kupowane od zagranicznych dostawców to codzienność polskich firm. System ERP od niemieckiego producenta, CRM w chmurze od amerykańskiego giganta, narzędzie projektowe z licencją subskrypcyjną – każda z tych transakcji może generować obowiązek pobrania 20% podatku u źródła (WHT). Albo nie. Problem w tym, że odpowiedź na pytanie „czy WHT?” przestaje być oczywista. W ostatnich dwóch latach organy podatkowe i sądy administracyjne zafundowały podatnikom prawdziwy rollercoaster interpretacyjny. Trzy zagadnienia wymagają szczególnej uwagi: nowa, kontrowersyjna wykładnia pojęcia „komercyjnego wykorzystywania” licencji end-user, próba objęcia modelu SaaS reżimem WHT jako „urządzenia przemysłowego” oraz rozbieżność stanowisk, która uniemożliwia pewne planowanie podatkowe. Przyjrzyjmy się każdemu z nich.
Szok na rynku paliw! Rząd rozważa drastyczne ruchy – padły słowa o VAT i akcyzie
24 mar 2026

Ceny paliw rosną, napięcie na świecie eskaluje, a rząd nie wyklucza sięgnięcia po najcięższe narzędzia fiskalne. Minister aktywów państwowych ujawnia kulisy działań i ostrzega: „nie ma prostej recepty”. Co to oznacza dla kierowców?
Firma odzyskała 650 tys. zł, a potem skutecznie zawalczyła także o prawo do odsetek
24 mar 2026

Jedna decyzja, jeden „techniczny” szczegół i setki tysięcy złotych mogą przepaść. Historia przedsiębiorcy, który zapłacił ogromny podatek mimo przedawnienia, pokazuje, jak fiskus wykorzystuje przepisy – i jak wiele zależy od jednego słowa. Stawką są nie tylko pieniądze, ale też odsetki liczone w dziesiątkach tysięcy złotych.

REKLAMA

Uwaga przedsiębiorcy! Urzędnicy już dzwonią w sprawie KSeF – to nie kontrola, ale eksperci ostrzegają
24 mar 2026

Telefony z urzędu skarbowego do firm już trwają. Resort finansów uspokaja, że to tylko „przyjazne rozmowy”, jednak doradcy podatkowi biją na alarm: lepiej uważać na to, co się mówi. Sprawa dotyczy przedsiębiorców, którzy nie wystawiają faktur w KSeF.
Nowy podatek od mieszkań? Nawet 1,5 proc. za nadmiarowe lokale – sprawdź, czy zapłacisz!
23 mar 2026

Nowa Lewica chce uderzyć w właścicieli wielu mieszkań. Już od trzeciej nieruchomości ma pojawić się podatek, który z czasem wzrośnie do 1,5 proc. wartości. Politycy mówią o „uwolnieniu mieszkań”, krytycy – o nowym obciążeniu dla inwestorów.
