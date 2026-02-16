REKLAMA

Strona główna » Księgowość » Podatki » Podatki osobiste » PIT » PIT 2026 – jak złożyć deklarację, żeby nie mieć problemów ze skarbówką? Większość Polaków obawia się popełnienia błędu w PIT

PIT 2026 – jak złożyć deklarację, żeby nie mieć problemów ze skarbówką? Większość Polaków obawia się popełnienia błędu w PIT

16 lutego 2026, 12:15
rozliczenie pit
PIT 2026 – jak złożyć deklarację, żeby nie mieć problemów ze skarbówką? Większość Polaków obawia się popełnienia błędu w PIT
Roczne rozliczenia podatkowe można składać od 15 lutego do 30 kwietnia 2026 r. Z nowego sondażu wynika, że niemal połowa Polaków zrobi to już w lutym, ale aż 56% badanych obawia się popełnienia błędu. Problemy wynikają m.in. ze zmieniających się przepisów i nieznajomości ulg podatkowych.

Niepewność wśród podatników rośnie

Roczne deklaracje podatkowe będzie można składać od 15 lutego do 30 kwietnia i – jak wynika z sondażu PITax – do końca lutego skorzysta z tej możliwości blisko połowa ankietowanych Polaków. Nie obędzie się jednak bez stresu. Aż 56% badanych przyznaje, że boi się popełnienia błędu podczas wypełniania rocznego zestawienia.

Przyczyną tego stanu rzeczy jest m.in. rosnąca dezorientacja przepisami – 38% respondentów przyznało, że nie wie, czy zasady rozliczeń uległy zmianie, co stanowi wzrost o 6 p.p. względem ubiegłego roku. Wśród problemów przy rozliczaniu PIT 24% ankietowanych wskazało trudności w zrozumieniu ulg podatkowych, a co piąty badany – skomplikowane, trudne do zrozumienia przepisy.

„Mimo, że rozliczenie PIT za sprawą rządowych systemów jest w teorii coraz prostsze, to poziom niepewności wśród podatników pozostaje na wysokim poziomie. Coraz więcej osób przyznaje, że gubi się w gąszczu przepisów, nie wiedząc nawet, czy zasady rozliczeń uległy zmianie. Paradoksalnie, im bardziej fiskus automatyzuje proces rozliczeń, tym bardziej Polacy obawiają się, że coś ważnego może im umknąć. Lęk przed błędem to efekt skomplikowanych regulacji i zbyt często zmieniających się interpretacji podatkowych. Niezbędne w tym gąszczu okazują się rzetelna wiedza o aktualnych przepisach oraz intuicyjne narzędzia, które podpowiedzą podatnikowi najlepsze rozwiązania” – komentuje dr Krzysztof Biernacki, doradca podatkowy PITax.

Nie ufamy skarbówce – wolimy samodzielne sprawdzanie ulg

Z badania wynika, że ponad połowa ankietowanych (51%) woli samodzielnie sprawdzić dostępne ulgi, niż zaufać, że zrobi to za nich rządowy system. 41% badanych szuka wsparcia u niezależnych doradców podatkowych lub w komercyjnych, choć darmowych, programach do rozliczeń.

Jedną z przyczyn może być nieznajomość dostępnych ulg, którą zadeklarowało 33% badanych. Z drugiej strony aż 88% ankietowanych Polaków chciałoby lepiej poznać ulgi, dzięki którym mogliby obniżyć swój podatek. To wzrost o 5 p.p. w porównaniu z 2025 r., co świadczy o rosnącej presji na dbanie o domowy budżet.

„Wyniki badania pokazują jasno: Polacy nie chcą jedynie wywiązać się z obowiązku podatkowego. Szukają realnych oszczędności, ale czują, że systemy automatyczne nie działają na ich korzyść. Fakt, że ponad połowa podatników nie wierzy w skuteczność automatycznego dopasowania ulg przez system rządowy, to potężny mandat zaufania dla niezależnych narzędzi i doradców. Podatnik chce mieć pewność, że jego deklaracja jest nie tylko poprawna, ale przede wszystkim najbardziej korzystna finansowo” – dodaje dr Krzysztof Biernacki.

AI w PIT – niewielkie zaufanie do sztucznej inteligencji

Sztuczna inteligencja w finansach osobistych zderzyła się ze ścianą sceptycyzmu. Choć AI zyskuje na popularności – korzysta z niej już 25% badanych (wzrost z 20% r/r) – to jej rola kończy się głównie na etapie zbierania informacji. Tylko 15% użytkowników oceniło odpowiedzi algorytmów jako kompletne i jakościowe. Kolejne 10% ankietowanych nie zweryfikowało tych odpowiedzi, a 4% znalazło w nich błędy.

Największy opór budzi jednak kwestia oddania sztucznej inteligencji kontroli nad procesem wypełniania deklaracji. Aż 67% Polaków nie jest gotowych na taki krok (wzrost z 65% w 2025 r.). Główny argument: to zadanie zbyt poważne i wiąże się z dużą odpowiedzialnością, by powierzyć je maszynie (36% wskazań). Polacy wolą technologię, która ich „prowadzi za rękę”, a nie taką, która podejmuje decyzje za nich.

Polecamy: Jak prawidłowo rozliczyć PIT za 2025 r. i skorzystać z ulg podatkowych

Portret polskiego podatnika w 2026 r.

Obraz polskiego podatnika w 2026 r. to osoba sprawnie poruszająca się w świecie cyfrowym, ale wciąż niepewna w gąszczu przepisów. Choć coraz chętniej korzystamy z narzędzi online, lęk przed błędem oraz chęć rzetelnego wykorzystania ulg sprawiają, że nie oddajemy pełnej kontroli automatom ani sztucznej inteligencji.

W nadchodzącym sezonie rozliczeniowym kluczowa okaże się nie tylko szybkość wysłania deklaracji, ale przede wszystkim dostęp do intuicyjnych rozwiązań, które dadzą podatnikom poczucie bezpieczeństwa i pewność, że ich domowy budżet został w pełni zabezpieczony.

Metodologia badania: Badanie „Rozliczenie podatku PIT” przeprowadziła pracownia badawcza SW Research na zlecenie PITax. Ankiety wypełniła reprezentatywna grupa 1000 dorosłych Polaków, mieszkańców miast i wsi. Odpowiedzi zebrano metodą CAWI (online), na panelu internetowym SW Panel. Badanie zrealizowano pod koniec stycznia 2026.

Źródło: PITax

oprac. Adam Kuchta
