Podatek od psa lub kota. Kto musi płacić, a kto jest zwolniony?

W Polsce właściciele psów mogą być zobowiązani do opłacenia podatku od posiadania zwierząt, co jest regulowane przepisami lokalnymi gmin. Opłata ta wynika z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i jest stosowana w celu pokrycia kosztów związanych z utrzymaniem czystości i porządku w miejscach publicznych oraz finansowaniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Inaczej jest w przypadku kotów.

Podatek od psa w 2024 roku wynosi maksymalnie 173,57 zł rocznie, co stanowi wzrost o 15% w porównaniu do roku poprzedniego ze względu na inflację. Ostateczna stawka zależy od decyzji rady gminy, która może ustalić niższą kwotę, ale nie może przekroczyć ustawowego limitu​. Opłata ta jest obowiązkowa dla właścicieli psów mieszkających w gminach, które zdecydowały się wprowadzić tę opłatę. Termin zapłaty podatku to zazwyczaj 30 kwietnia każdego roku, a w przypadku nabycia psa w trakcie roku, opłaty należy dokonać w ciągu dwóch miesięcy od wejścia w posiadanie zwierzęcia

Podatek ten nie jest obligatoryjny na szczeblu krajowym, co oznacza, że jego stosowanie zależy od decyzji poszczególnych gmin. Gminy mogą również wprowadzać własne zwolnienia i ulgi podatkowe, co sprawia, że obowiązek podatkowy może się różnić w zależności od miejsca zamieszkania właściciela psa.

Nie wszyscy właściciele psów muszą płacić ten podatek. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje kilka wyjątków, które obejmują:

osoby niepełnosprawne, które posiadają psa asystującego;

osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności z tytułu posiadania jednego psa;

osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe z tytułu posiadania jednego psa;

podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów;

członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, jeśli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu w Polsce.

Warto mieć na uwadze, że nieuiszczenie podatku od psa może skutkować nałożeniem kary pieniężnej. Gminy mają prawo do kontrolowania, czy właściciele psów przestrzegają przepisów podatkowych, i mogą nakładać mandaty na osoby, które nie wywiązały się z obowiązku zapłaty. Warto więc pamiętać o terminach i dokładnie sprawdzić lokalne przepisy, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek​.

Podatek od posiadania kota jest mniej powszechny i nie jest tak stosowany jak podatek od psa. Niemniej jednak, niektóre przepisy mogą nakładać opłaty w specyficznych sytuacjach. Na przykład, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) może być naliczany w przypadku sprzedaży kota, ale nie dotyczy to samego posiadania zwierzęcia na co dzień. Generalnie, koty nie są objęte obowiązkiem płacenia podatku od posiadania.

Przykładowo, jeśli zdecydujemy się na zakup kota, warto zwrócić uwagę na jego cenę. Jeśli nasz nowy kot kosztuje 1 tys. zł lub mniej, nie musimy martwić się podatkiem. W przypadku jednak gdy wydamy na kota więcej niż 1 tys. zł, obowiązkiem nabywcy jest zapłacenie podatku PCC w wysokości 2% wartości zwierzaka. Dla przykładu, jeśli zdecydujemy się na zakup kota norweskiego leśnego za 3,5 tys. zł, podatek wyniesie 70 zł.

Kiedy nie ma podatku od kota?

Nie wszyscy właściciele kotów muszą płacić podatek. Istnieją pewne wyjątki od opłacania podatku PCC. Jeśli sprzedawca jest podatnikiem VAT, np. zajmuje się profesjonalnie hodowlą i obrotem kotami, lub jest z VAT zwolniony (np. jest rolnikiem ryczałtowym), wówczas kupujący nie musi płacić PCC. Ponadto, osoby, które otrzymały kota jako darowiznę i jego wartość nie przekroczyła kwoty wolnej, są zwolnione z obowiązku płacenia podatku. Dodatkowo, adopcja kota ze schroniska (nawet jeśli jest rasowy), przygarnięcie kota znalezionego na ulicy lub jego przysposobienie bez formalnej transakcji kupna-sprzedaży również zwalnia z obowiązku płacenia podatku.

Podsumowując, podatek od psa w Polsce jest lokalną opłatą zależną od decyzji gminy, z maksymalną stawką na 2024 rok wynoszącą 173,57 zł. Zwolnienia obejmują osoby niepełnosprawne, seniorów powyżej 65 roku życia, dyplomatów oraz rolników posiadających ograniczoną liczbę psów. Posiadacze kotów, poza specyficznymi przypadkami transakcyjnymi, na ogół nie są objęci podobnymi opłatami.