Ryczałt: W tym roku wcześniej rozliczasz końcówkę 2023 r., później składasz PIT-28 za 2023 r.

Są dwa nowe terminy. Pierwszy to 20 stycznia 2024 r. jako nowy termin rozliczenia za grudzień 2023 r. (albo IV kwartał 2023 r.). W poprzednich latach obowiązywał termin do końca lutego.

WAŻNE! Ponieważ 20 stycznia to sobota, to do 22 stycznia 2024 r. trzeba zapłacić podatek. Już nie obowiązuje termin na koniec lutego 2024 r.

Autopromocja

Drugi nowy termin dotyczy zeznania PIT-28 za 2023 r. Należy je złożyć od 15 lutego 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.

Jak płaci się ryczałt w 2024 r.

Zmiana terminu wpłaty ryczałtu za grudzień lub IV kwartał danego roku została wprowadzona pod koniec 2023 r. Obecnie ryczałt za grudzień oraz za ostatni kwartał roku podatkowego będzie płatny do 20. stycznia następnego roku podatkowego.

Są to więc identyczne zasady, co w przypadku zasad ogólnych w PIT (skala) i podatku liniowego.

Przypominamy, że w 2024 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą opłacać podatnicy, których przychody nie przekroczyły w 2023 r. kwoty 9 218 200 zł. Prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu ewidencjonowanego mają podatnicy, u których przychody nie przekroczyły w 2023 r. kwoty 921 820 zł (równowartość 200 000 euro).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

PIT-28 za 2023 r.

Rocznego rozliczenia przychodów opodatkowanych ryczałtem należy dokonać w zeznaniu PIT-28. Zeznanie powinno być złożone do urzędu skarbowego w terminie do końca kwietnia następnego roku podatkowego. Za 2023 r. PIT-28 należy złożyć od 15 lutego 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.

Przedsiębiorstwo w spadku składa za 2023 r. odrębny formularz PIT-28S.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynikający z zeznania jest podatkiem należnym za dany rok podatkowy, chyba że naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję, w której określi inną wysokość podatku. Płatność z tytułu PIT (w tym ryczałtu) wykonywana jest na indywidualny rachunek podatkowy podatnika, tzw. mikrorachunek podatkowy.

W rozliczeniu za 2023 rok po raz pierwszy PIT-28 z działalności gospodarczej będzie dostępny w usłudze Twój e‑PIT. Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie przez e-Urząd Skarbowy (e-US), na stronie podatki.gov.pl. Zalogowanie do e-Urzędu Skarbowego przy użyciu profilu zaufanego (PZ), e-Dowodu lub przez bankowość elektroniczną i aplikację mObywatel umożliwia korzystanie z usługi Twój e-PIT i innych usług udostępnianych w serwisie e-

-Urząd Skarbowy. Dodatkowo do usługi Twój e-PIT można zalogować się także danymi autoryzującymi, podając m.in.: „PESEL (albo NIP i datę urodzenia), kwotę przychodu z rozliczenia za 2022 r. Jeżeli podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczeń od przychodu lub ryczałtu, a następnie otrzymał

zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone (art. 21 ust. 2a ustawy o ryczałcie).

„Ryczałt ewidencjonowany” to wyjątkowa publikacja na rynku wydawniczym, kompleksowo omawiająca warunki, jakie należy spełnić, aby w 2024 r. móc korzystać z tej formy opodatkowania i prawidłowo rozliczać się z fiskusem.