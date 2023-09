Usługi architekta oprogramowania – jaka stawka ryczałtu? Co to są „usługi związane z oprogramowaniem”?

Przychody uzyskiwane przez przedsiębiorcę (architekta oprogramowania) ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych wg PKWiU do kategorii 62.01.12.0 i związanych z oprogramowaniem podlegają opodatkowaniu 12% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Tak zinterpretował przepisy Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 6 września 2023 r. (sygnatura: 0115-KDST2-2.4011.295.2023.2.PR).

Usługi architektury oprogramowania – jaka stawka ryczałtu?

Przedsiębiorca (architekt oprogramowania) świadczy od ponad roku następujące usługi na rzecz jednej ze spółek:

– projektowanie systemów w oparciu o wymagania;

– modelowanie komponentów systemu przy użyciu UML;

– projektowanie architektury systemu oraz pojedynczego składnika tego systemu z wysokopoziomowego punktu widzenia;

– tworzenie wysokopoziomowych specyfikacji produktów;

– review architektury;

– przygotowanie dokumentacji projektowej z naciskiem na architekturę systemu;

– tworzenie jednolitych standardów deweloperskich w firmie;

– wyznaczanie dobrych praktyk i wymagań dotyczących oprogramowania;

– wybór stosu technologicznego i metod wdrażania;

– wsparcie przy wdrażaniu nowych systemów/komponentów.

Usługi te polegają na opracowywaniu architektury oprogramowania, tj. opracowywaniu zasad, metod i sposobów komunikowania się różnych systemów oprogramowania.

W ramach usług przedsiębiorca nie wykonuje operacji na kodzie oprogramowania, tj. nie tworzy i nie modyfikuje kodu źródłowego oprogramowania w językach oprogramowania. Ów przedsiębiorca tylko dyktuje określony standard oprogramowania, urządzenia i platformy, na których lub przez które systemy będą funkcjonować, natomiast samo oprogramowanie tworzą już programiści.

Przedsiębiorca uzyskał interpretację statystyczną Urzędu Statystycznego w Łodzi, zgodnie z którą te usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 62.01.12.0 „Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych”.

Przedsiębiorca jest opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (mieści się w rocznym limicie 2 mln euro) i do przychodów z tych usług stosuje stawkę 12%. Jednak uważa, że powinien stosować stawkę 8,5% ryczałtu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

I o to właśnie zapytał Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej we wniosku o indywidualną interpretację podatkową.

12% dla usług architekta oprogramowania

Dyrektor KIS uznał jednak stanowisko przedsiębiorcy za nieprawidłowe, bowiem zdaniem organu podatkowego właściwa jest w tym przypadku stawka 12% ryczałtu.

Kiedy 12% a kiedy 8,5%?

Trzeba wskazać, ze na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b oraz art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:



12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1);



8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Oznaczenie „ex” przy symbolu danego grupowania PKWiU oznaczsa, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu – wskazuje na to art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Oznaczenie „ex” dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania danej stawki podatkowej ryczałtu tylko do tej nazwy grupowania.

Przyporządkowanie faktycznie świadczonych usług do grupowania PKWiU

Możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Dlatego też konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU.

W tym celu, w pierwszej kolejności należy mieć na uwadze Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) oraz wyjaśnienia Głównego Urzędu Statystycznego do PKWiU z 2015 r.

Usługi związane z oprogramowaniem

Zgodnie z wyjaśnieniami GUS w klasie PKWiU 62.01 mieszczą się „Usługi związane z oprogramowaniem”. Klasa ta obejmuje: pisanie, modyfikowanie, badanie, dokumentowanie i wspomaganie oprogramowania, włączając pisanie zleceń sterujących programami dla użytkowników.

W klasie tej znajduje się kategoria 62.01.1 „Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych”, która obejmuje dwa poniższe grupowania:

- PKWiU 62.01.11.0 „Usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania”,

- PKWiU 62.01.12.0 „Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych”.

Grupowanie PKWiU 62.01.12.0 „Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych” obejmuje:

- usługi związane z projektowaniem, rozwojem i wdrażaniem sieci klienta, takich jak: intranet, ekstranet i wirtualne sieci prywatne,

- usługi związane z projektowaniem i rozwojem bezpieczeństwa sieci, tj. projektowanie, rozwój i wdrażanie oprogramowania, sprzętu komputerowego i procedur sterowania dostępem do danych i programami pozwalającymi na bezpieczną wymianę informacji w ramach sieci (patrz: Wyjaśnienia do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU z 2015 r.).

Zatem PKWiU 62.01.1 obejmuje zarówno usługi sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 62.01.11.0, jak i w grupowaniu PKWiU 62.01.12.0. Ale znajdujące się przy grupowaniu PKWiU 62.01.1 oznaczenie „ex” (PKWiU ex 62.01.1) oznacza, że 12% stawkę ryczałtu należy stosować wyłącznie do przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług związanych z oprogramowaniem.



A usługi związane z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1) to takie spośród „Usług związanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych” (PKWiU 62.01.1), które rzeczywiście są związane tylko z oprogramowaniem.

Dyrektor KIS podkreślił, że przepis art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w przypadku PKWiU ex 62.01.1, wskazuje na związek świadczonych usług z oprogramowaniem, nie zawężając tych czynności wyłącznie tworzenia oprogramowania czy programowania. Przy czym związek ten, może być zarówno bezpośredni, jak i pośredni.

Definicja oprogramowania

Niestety ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, nie zawiera definicji oprogramowania.

W tym celu – zdaniem Dyrektora KIS – należy posłużyć się definicją Oprogramowania zawartą w zeszycie metodologicznym Głównego Urzędu Statystycznego „Zeszyt metodologiczny. Wskaźnik społeczeństwa informacyjnego. Badania wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych”.



Zgodnie z zawartą tam definicją Oprogramowanie (Software) to – całość instrukcji i procedur (programów) oraz powiązanych z nimi danych umożliwiających komputerom i innym programowalnym urządzeniom wykonywanie określonych funkcji. Oprogramowanie jest często rozumiane jako synonim terminu program komputerowy, chociaż ma nieco szersze znaczenie – obejmuje także programy wykorzystywane przez inne urządzenia. Do oprogramowania zalicza się systemy operacyjne, programy użytkowe (aplikacje), programy do tworzenia programów, programy sterujące działaniem różnych urządzeń (od telewizorów i innego sprzętu elektronicznego, kalkulatorów, przez telefony komórkowe, do podzespołów komputerowych np. nagrywarek DVD) – tzw. firmware, a także różnego rodzaju programy wykorzystywane przez urządzenia i systemy sieciowe, telekomunikacyjne itp.

Zdaniem Dyrektora KIS usługi świadczone przez wnioskodawcę (architekta oprogramowania), sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 62.01.12.0, mają związek z oprogramowaniem. Czynności, które ów przedsiębiorca wykonuje w ramach świadczonych usług są niewątpliwie związane z oprogramowaniem.

W tym kontekście nie ma znaczenia okoliczność, że świadczone usługi nie polegają na programowaniu – bowiem przepis art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w przypadku PKWiU ex 62.01.1 nie zawęża czynności opodatkowanych stawką podatku w wysokości 12% wyłącznie do czynności programowania.

Dlatego też Dyrektor KIS uznał, że przychody uzyskiwane przez tego przedsiębiorcę ze świadczenia wskazanych we wniosku usług architekta oprogramowania podlegają opodatkowaniu 12% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

oprac. Paweł Huczko