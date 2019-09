Umowa najmu okazjonalnego po upływie terminu określonego w umowie

Obok umów najmu lokali na czas nieokreślony oraz na czas określony w obrocie gospodarczym pojawiają się dość często umowy zatytułowane jako ,,umowy najmu okazjonalnego”. Popularność tych umów wynika z tego, że pozwalają wynajmującym lokale ograniczyć część uprawnień przysługujących najemcom na podstawie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego (dalej: uopl).

W moich dzisiejszych rozważaniach jej najistotniejszymi cechami będą te, że jest to umowa najmu na czas określony (maksymalnie 10 lat) oraz to, że musi być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. W związku z takim uregulowaniem jej cech przez uopl w art. 10, stosuje się do niej przepisy dotyczące najmu lokali na czas określony zamieszczone w Kodeksie cywilnym, w zakresie nieuregulowanym w sposób odmienny w przepisach uopl. Dlatego też zastosowanie do umowy najmu okazjonalnego powinien znaleźć art. 674 w zw. z art. 680 Kodeksu cywilnego.

Art. 674 Kodeksu cywilnego wprowadza do przepisów dotyczących najmu instytucję tzw. milczącego przedłużenia, gdyż na jego podstawie w sytuacji, w której po upływie terminu oznaczonego w umowie albo w wypowiedzeniu najemca używa nadal rzeczy za zgodą wynajmującego, poczytuje się w razie wątpliwości, że najem został przedłużony na czas nieoznaczony.

Stosując ten przepis do najmu okazjonalnego okazałoby się, że jeśli po upływie terminu oznaczonego w umowie strony umowy nadal realizowały jej postanowienia to umowa najmu okazjonalnego stawałaby się umową na czas nieokreślony. Taka konkluzja jest więc niezgodna z postanowieniami uopl, zgodnie z którymi umowa najmu okazjonalnego jest umową na czas określony.

Jak w takim razie rozwiązać tą sytuację, otóż rozwiązania są dwa: albo uznamy, że po upłynięciu okresu na jaki zawarta została umowa najmu strony wiąże dalej ta sama umowa tylko że przekształcona na czas nieokreślony. Albo uznamy że umowa przestała wiązać, gdyż nie można było zastosować do niej art. 674 Kodeksu cywilnego, ale strony związały się nową umową najmu lokalu na czas nieokreślony, na warunkach takich samych jakie wiązały strony w ramach umowy najmu okazjonalnego.

Na podstawie powyższych rozważań i propozycji, należy stwierdzić, że po upłynięciu okresu na jaki została zawarta umowa najmu okazjonalnego, jeśli strony nadal realizują jej warunki to nadal wiąże je umowa najmu z tym zastrzeżeniem że jest to umowa na czas nieokreślony. W zależności od interpretacji będzie to ta sama umowa tylko że przekształcona lub nowa na tych samych warunkach co poprzednia.

Bartłomiej Szozda, Aplikant Radcowski

Kancelaria Prawa Sportowego i Gospodarczego „Dauerman”