REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » Ulgi » 1520 zł ekstra do portfela. Oto prosty sposób na maksymalny zwrot podatku w 2026 roku

1520 zł ekstra do portfela. Oto prosty sposób na maksymalny zwrot podatku w 2026 roku

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 lutego 2026, 12:37
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
PIT, podatek, rozliczenie podatkowe, ulgi podatkowe
Dodatkowe 1520 zł do portfela w 2026 roku. Oto prosty sposób na maksymalny zwrot podatku
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Nadchodzi okres rozliczeń z fiskusem - to idealny moment, aby sięgnąć po ulgę na internet. Dzięki niej możesz odliczyć od dochodu 760 zł, a jeśli rozliczasz się z małżonkiem, Wasz wspólny zysk wzrośnie do 1520 zł. To proste rozwiązanie dostępne dla każdego podatnika w Polsce. Oto szczegóły.

Zasady i limity odliczeń w ramach ulgi na internet w 2026 roku

Możliwość pomniejszenia daniny publicznej z tytułu kosztów poniesionych na dostęp do sieci globalnej przysługuje każdemu obywatelowi, który realnie finansuje to świadczenie. Prawo to pozostaje aktualne niezależnie od wybranej metody składania deklaracji rocznej, obejmując zarówno tradycyjne formularze papierowe, jak i systemy teleinformatyczne, w tym platformę Twój e-PIT. Najistotniejszym obwarowaniem prawnym jest limit czasowy, który ogranicza korzystanie z tej preferencji do zaledwie dwóch następujących po sobie lat podatkowych w całej historii rozliczeń danej osoby. W ujęciu rocznym maksymalny pułap odpisu dla jednego płatnika został ustalony na poziomie 760 zł. W praktyce oznacza to, że przy niższych nakładach odliczamy sumę faktycznie wydatkowaną, natomiast przekroczenie wspomnianego progu nie pozwala na wykazanie kwoty wyższej niż ustawowy limit. Finalnie, w pełnym cyklu dwuletnim, pojedynczy podatnik może zredukować swoją podstawę opodatkowania łącznie o 1520 zł.

REKLAMA

REKLAMA

Korzyści z ulgi internetowej przy wspólnym rozliczeniu małżonków

Decyzja o wspólnym opodatkowaniu dochodów przez małżeństwo otwiera drogę do podwojenia profitów wynikających z omawianego odpisu. W takim modelu roczna kwota wolna od podatku z tytułu wydatków na sieć dla pary wynosi 1520 zł, co po dwóch latach regularnego stosowania ulgi sumuje się do kwoty 3040 zł. Kluczowym aspektem jest tutaj jednak precyzyjne przypisanie kosztów do każdej osoby z osobna, gdyż prawo nie zezwala na skumulowanie pełnego, podwójnego limitu u jednego z partnerów. Każdy małżonek dysponuje własnym progiem 760 zł i to w tych granicach należy rozdzielić poniesione nakłady w dokumentach skarbowych. Przykładowo, gdy roczne opłaty za abonament wynoszą 960 zł, optymalnym rozwiązaniem jest wykazanie przez jedną osobę pełnej kwoty 760 zł, a przez drugą pozostałych 200 zł. Takie rzetelne podejście zapewnia pełne bezpieczeństwo prawne i eliminuje ryzyko zakwestionowania zeznania przez organy kontrolne.

Dokumentowanie wydatków i formalności w usłudze Twój e-PIT

Skuteczne ubieganie się o zwrot środków wymaga zgromadzenia dokumentacji potwierdzającej poniesienie kosztów przez osobę starającą się o odliczenie. Najbardziej przejrzystym dowodem są faktury dedykowane wyłącznie usłudze dostępu do sieci, jednak ustawodawca akceptuje także faktury za pakiety usług obejmujące telewizję czy telefon. W takim scenariuszu konieczne jest jednak, aby na dokumencie precyzyjnie wyodrębniono koszt samego łącza internetowego. Podczas przygotowywania deklaracji w formie cyfrowej proces ten jest uproszczony, a w przypadku metod tradycyjnych dane te nanosi się na formularz PIT/O. Należy zaznaczyć, że systemy online nie wymagają przesyłania kopii rachunków wraz z zeznaniem. Jednak podatnik jest zobligowany do przechowywania dowodów wpłat we własnym zakresie, ponieważ administracja skarbowa dysponuje uprawnieniami do ich weryfikacji w celu potwierdzenia zasadności zastosowanego odliczenia.

Najczęstsze błędy przy rozliczaniu ulgi na internet

Najpoważniejszym uchybieniem jest próba skorzystania z odliczenia przez osoby, które wyczerpały już swój limit czasowy. Przepisy są w tej kwestii rygorystyczne i pozwalają na odpis wyłącznie w dwóch kolejno po sobie następujących latach podatkowych. Jeśli podatnik korzystał z ulgi w przeszłości, nawet wiele lat temu, ponowne prawo do niej już mu nie przysługuje. Kolejnym błędem jest brak precyzyjnego wyodrębnienia kosztów internetu na fakturach za pakiety typu "combo". Jeśli operator wystawia rachunek zbiorczy za telewizję, telefon i sieć bez wskazania konkretnej ceny za dostęp do internetu, urząd skarbowy ma prawo odrzucić cały odpis, gdyż podstawa odliczenia nie jest jasno udokumentowana.

REKLAMA

Częstym błędem w rozliczeniach małżeńskich jest niewłaściwe przypisanie kosztów do osoby widniejącej na umowie. Jeśli faktura wystawiona jest wyłącznie na jednego z małżonków, a para posiada rozdzielność majątkową lub rozlicza się indywidualnie, tylko osoba wskazana na dokumencie może dokonać odliczenia. W przypadku wspólnoty majątkowej i wspólnego rozliczenia, warto zadbać, by na fakturze widniały dane obojga małżonków, co znacząco ułatwia podział kwoty 1520 zł. Podatnicy często zapominają również, że podstawą ulgi jest faktyczna zapłata, a nie samo wystawienie faktury. Odliczeniu podlegają tylko te kwoty, które zostały rzeczywiście przelane na konto operatora w danym roku podatkowym.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ostatnią grupą błędów jest uwzględnianie w uldze kosztów dodatkowych, które nie są opłatą za sam dostęp do sieci. Podatnicy błędnie próbują odliczać wydatki na zakup routera, modemu, instalację przyłącza, serwis techniczny czy opłaty aktywacyjne. Ustawodawca wyraźnie wskazuje, że odliczeniu podlegają wyłącznie koszty użytkowania sieci, a wszelkie wydatki sprzętowe lub instalacyjne nie mogą być brane pod uwagę przy wyliczaniu limitu 760 zł.

Powiązane
ZUS wypłaca 1024 zł ekstra co miesiąc. Oto harmonogram wypłat dodatkowej emerytury
ZUS wypłaca 1024 zł ekstra co miesiąc. Oto harmonogram wypłat dodatkowej emerytury
Wyższe świadczenia dla seniorów od marca 2026. Waloryzacja obejmie także dodatki do emerytury z ZUS. Oto lista i nowe kwoty
Wyższe świadczenia dla seniorów od marca 2026. Waloryzacja obejmie także dodatki do emerytury z ZUS. Oto lista i nowe kwoty
Tyle obecnie wynosi przeciętna emerytura. ZUS opublikował najnowsze dane
Tyle obecnie wynosi przeciętna emerytura. ZUS opublikował najnowsze dane
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Nowa era komunikacji biznesowej, KSeF stał się faktem
02 lut 2026

Od 1 lutego 2026 roku przedsiębiorcy w Polsce zaczęli korzystać z jednolitego standardu elektronicznych faktur. Krajowy System e-Faktur (KSeF) zmienia sposób komunikacji w biznesie, automatyzuje procesy i wyznacza nowy cyfrowy język wymiany dokumentów.
W 2026 roku można odzyskać wydatki na samochód. Nie tylko bieżące, ale i wstecz. Jak to zrobić?
02 lut 2026

Choć rozliczenia podatkowe trzeba składać w odpowiednich momentach określonych w obowiązujących przepisach, to należy pamiętać, że później można na podstawie obowiązujących przepisów odpowiednio je skorygować. Dotyczy to oczywiście tych przypadków, w których istnieją do tego przesłanki.
KSeF rusza pełną parą. System obsłużył już 1,9 mln użytkowników i setki tysięcy faktur
02 lut 2026

Na godz. 10 w poniedziałek w Krajowym Systemie e-Faktur przyjęto 720 tys. faktur, a ok. 1,9 mln osób uwierzytelniło się w systemie - poinformował szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda. Jak dodał, system jest stabilny i nie odnotowano utrudnień.
KSeF rusza w Polsce. Czy faktury są naprawdę bezpieczne? Ekspertka odpowiada
02 lut 2026

Deklaracje Ministerstwa Finansów dot. przechowywania, przetwarzania i szyfrowania danych związanych z KSeF świadczą o tym, że system spełnia podstawowe i uznane zasady cyberbezpieczeństwa - oceniła w rozmowie z PAP ekspertka ds. cyberbezpieczeństwa Joanna Wziątek-Ładosz.

REKLAMA

KSeF 2.0 wystartował. Ministerstwo Finansów podało pierwsze dane
02 lut 2026

Krajowy System e-Faktur 2.0 został uruchomiony 1 lutego zgodnie z harmonogramem. Ministerstwo Finansów podkreśla, że start przebiegł sprawnie, a pierwsze dane pokazują stabilne działanie systemu. Od momentu uruchomienia do KSeF wpłynęło już ponad 50 tys. faktur.
Zasady wyceny aktywów i zobowiązań 2026: ważne zmiany w MSSF i MSR
31 sty 2026

Od 1 stycznia 2026 r. weszły w życie roczne poprawki do MSSF (m.in. zmiana w MSSF 7 Instrumenty finansowe w zakresie ujawniania informacji) oraz nowelizacje MSSF 19 dotycząca spółek zależnych. Kluczowe zmiany obejmują też usprawnienia w ujawnieniach i ulepszenia standardów. Co ważne: MSSF 18 (nowy standard prezentacji) wymaga danych porównawczych już za 2026 roku.
23% VAT na wodę butelkowaną a 5% VAT na napoje gazowane i dosładzane z 20% dodatkiem soku. Polski system podatkowy preferuje niezdrowe napoje kosztem wody
02 lut 2026

W ocenie ekspertów firmy doradczej EY, polska polityka podatkowa wobec napojów stworzyła paradoks - z jednej strony woda naturalna, rekomendowana przez Ministerstwo Zdrowia jako najzdrowsza, jest objęta 23 proc. VAT, z drugiej - jej substytuty korzystają z preferencji i stawki VAT na poziomie 5 proc.
KSeF już za chwilę: ten jeden brakujący dokument odetnie spółkę od systemu e-fakturowania
31 sty 2026

Zbliżający się termin obowiązkowego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur to dla wielu przedsiębiorców moment weryfikacji nie tylko wiedzy o przepisach, ale przede wszystkim gotowości organizacyjnej i technicznej. W praktyce najwięcej problemów pojawia się nie na etapie wystawiania faktur, lecz przy dostępie do systemu i podziale ról pomiędzy przedsiębiorcę a biuro rachunkowe.

REKLAMA

Kiedy można odliczyć VAT naliczony z faktury otrzymanej w KSeF? Co z odliczeniem gdy faktura zostanie wystawiona poza KSeF?
31 sty 2026

W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) mogą rodzić się pytania, jak zmienione przepisy wpływają na moment powstania prawa do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych i otrzymanych za pośrednictwem KSeF.
Po co jest KSeF i co zmienia dla przedsiębiorców? [Gość Infor.pl]
30 sty 2026

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to jedno z największych wyzwań organizacyjnych, z jakimi mierzą się dziś przedsiębiorcy. Tuż przed jego uruchomieniem wciąż pojawia się wiele pytań. Po co w ogóle powstał KSeF? Jak ma działać w praktyce? I czy firmy są na niego gotowe?
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA