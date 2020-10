Czy ulga mieszkaniowa obejmuje zakup komórki lokatorskiej?

Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 12 października 2020 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.533.2020.2.MM.

We wniosku o interpretację Wnioskodawczyni wskazała, że odziedziczyła po zmarłej matce połowę spadku w postaci działki z domem jednorodzinnym, a w sierpniu 2014 r. po śmierci ojca odziedziczyła drugą połowę spadku w postaci działki z domem jednorodzinnym. W tym domu Wnioskodawczyni mieszkała nieprzerwanie od urodzenia i wraz z mężem utrzymywała i modernizowała tę nieruchomość ponosząc znaczne koszty. W marcu 2017 r. Wnioskodawczyni przekazała w formie darowizny połowę tej nieruchomości mężowi, który mieszkał z nią w tym domu przez 29 lat. W styczniu 2018 r. całą działkę wraz z domem Wnioskodawczyni i jej mąż sprzedali, a za pieniądze otrzymane z tej sprzedaży kupili mieszkanie w stanie deweloperskim. Po wykończeniu mieszkania małżonkowie postanowili skorzystać z tzw. ulgi na własne cele mieszkaniowe. W 2019 r. Wnioskodawczyni i jej mąż złożyli stosowny PIT do Urzędu Skarbowego w (). W tym samym roku małżonkowie złożyli w Urzędzie Skarbowym pismo z załączonymi fakturami za materiały i usługi remontowo-budowlane w celu wstępnej weryfikacji poniesionych udokumentowanych wydatków, mających zasadniczy wpływ na wysokość ulgi inwestycyjnej na własne cele mieszkaniowe. Konkretnie chodzi o dwie sporne kwestie, tj. o przynależną komórkę lokatorską i wykonaną antresolę w garażu podziemnym do wyłącznego korzystania. Z aktu notarialnego wynika, że komórka lokatorska przynależy do lokalu, natomiast garaż położony w kondygnacji podziemnej jest częścią wspólną nieruchomości.





W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

- Czy przynależna komórka lokatorska, która zwiększa udział w części nieruchomości wspólnej, zaliczana jest do wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe?

- Czy koszt wykonania antresoli o konstrukcji ramowej, stalowej, spawanej, z podłogą z blachy ryflowanej w garażu do wyłącznego korzystania położonego w kondygnacji podziemnej z miejscami postojowymi i garażami zamykanymi w budynku wielorodzinnym zaliczany jest do wydatków na własne cele mieszkaniowe?

Zakup komórki lokatorskiej a zwolnienie z PIT

Rozpatrujący sprawę organ wyjaśnił, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazują wyraźnie, że dla skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT, konieczne jest spełnienie warunków w nich wskazanych, takich jak wydatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w okresie 2 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło ich odpłatne zbycie na ściśle określone cele mieszkaniowe, w tym na nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym lokalem.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują pojęcia lokalu mieszkalnego, na zakup którego mogą być ponoszone wydatki uprawniające do przedmiotowego zwolnienia. Dla zdefiniowania ww. pojęcia odwołać się należy do przepisów art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r., poz. 532 ze zm.) zgodnie, z którym samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.

Natomiast w myśl art. 2 ust. 4 tej ustawy o PIT, do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż, zwane dalej pomieszczeniami przynależnymi.

Wobec powyższego Dyrektor KIS stwierdził, że zakup komórki lokatorskiej przynależnej do zakupionego lokalu mieszkalnego stanowi wydatek na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem wydatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości na zakup ww. komórki lokatorskiej uprawnia do zastosowania zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wykonanie antresoli w garażu jako wydatki na własne cele mieszkaniowe

Odnosząc się natomiast do wydatków, jakie Wnioskodawczyni poniosła na wykonanie antresoli w garażu stanowiącym część wspólną nieruchomości organ skarbowy wskazał, że wśród wydatków na własne cele mieszkaniowe w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d ustawy o PIT wymienione zostały wydatki poniesione na remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego.

Wobec czego wydatki poniesione przez Wnioskodawczynię na wykonanie antresoli w garażu stanowiącym część wspólną nieruchomości można zakwalifikować do wydatków na remont, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d ustawy PIT.

Reasumując, jak stwierdziła Dyrektor KIS, zakup komórki lokatorskiej przynależnej do lokalu mieszkalnego, jak również remont garażu (który położony jest w kondycji podziemnej budynku mieszkalnego i stanowi część wspólną nieruchomości) należy zakwalifikować do wydatków na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o PIT, tym samym wydatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości na ww. cele mieszkaniowe uprawnia do zastosowania zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT. Powyższe zwolnienie obejmować będzie taką część dochodu uzyskanego z tytułu sprzedaży udziału w nieruchomości jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi ww. wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w osiągniętym z odpłatnego zbycia przychodzie.