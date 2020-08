Test na obecność COVID-19 sfinansowany przez pracodawcę bez PIT

W ostatnim czasie w mediach pojawiły się sprzeczne informacje na temat opodatkowania podatkiem PIT testów na obecność koronawirusa sfinansowanych przez pracodawcę. Na jednym z portali społecznościowych ukazał się wpis doradcy podatkowego, który mówił o tym, że urząd skarbowy domaga się podatku PIT od testów sfinansowanych pracownikom przez ich pracodawców. Doradca podatkowy twierdził, że jego klient dostał odpowiedź z urzędu skarbowego, z której wynikało, że wartość testu na obecność koronawirusa u pracownika, sfinansowanego przez pracodawcę powinna zostać opodatkowana podatkiem PIT. Informacja ta wywołała dyskusję w środowisku doradców podatkowych, którzy nie zgadzali się ze stanowiskiem urzędu skarbowego.

Sprawę postanowił wyjaśnić Dziennik Gazeta Prawna, który skierował pytanie do Ministerstwa Finansów odnośnie tego czy pracodawca, który sfinansuje pracownikowi test na obecność koronawirusa będzie musiał pobrać i opłacić od niego podatek PIT. Resort w swojej odpowiedzi wyjaśnił, że nie ma tu mowy o przychodzie, a „pracownik, któremu zakład pracy sfinansuje test na obecność koronawirusa, nie uzyskuje przychodu z nieodpłatnych świadczeń”.





MF nawiązał również do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13), z którego wynikało, że przychód z nieodpłatnych świadczeń powstaje tylko, jeśli świadczenie:

zostało spełnione za zgodą pracownika (skorzystał on z niego w pełni dobrowolnie),

zostało spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosło mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,

ma wymierną wartość przypisaną indywidualnemu pracownikowi (świadczenie nie jest dostępne w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

Ministerstwo Finansów zaznaczyło również, iż na podstawie wyroku TK, należy stwierdzić, że „sfinansowanie przez pracodawcę testów na koronawirusa nie następuje w interesie pracownika, a w interesie pracodawcy. Wykonywanie testów zapobiega niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się choroby, niweluje niepożądaną przez każdego pracodawcę absencję pracowników i jest istotne dla terminowego wywiązania się pracodawcy z zawartych kontraktów. W takim przypadku nie jest rozpoznawany przychód po stronie pracownika.”.

Zatem według Ministerstwa Finansów, jeśli pracodawca sfinansuje wykonanie testu na obecność koronawirusa swojemu pracownikowi to nie będzie musiał on pobierać z tego tytułu zaliczki na podatek dochodowy i wpłacać jej do urzędu skarbowego. Wykonanie takiego testu pracownikowi nie jest przychodem z tytułu nieodpłatnych świadczeń.

