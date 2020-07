Test na koronawirusa i maseczki sfinansowane przez pracodawcę nie są przychodem podatkowym pracownika

12 czerwca 2020 r. Minister Finansów udzielił odpowiedzi na interpelację poselską nr 6587 w sprawie ewentualnego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) świadczenia pracodawcy na rzecz pracownika polegającego na sfinansowaniu wykonania testu na koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19.



Na wstępie Minister zauważył, że zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o PIT za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Natomiast zasady opodatkowania nieodpłatnych świadczeń (także świadczeń częściowo odpłatnych) regulują przepisy art. 11 ust. 2-2b w związku z art. 12 ust. 3 ustawy o PIT.





Polecamy: PIT 2020. Komentarz

Tym niemniej, zdaniem Ministra, nie wszystkie nieodpłatne świadczenia otrzymane od pracodawcy, stanowią podlegający opodatkowaniu przychód, o którym mowa w art. 12 ustawy o PIT. Bowiem w wyroku z 8 lipca 2014 r. sygn. akt. K 7/13 Trybunał Konstytucyjny dokonał wykładni przepisów ustawy PIT dotyczących nieodpłatnych świadczeń pracodawcy.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że za przychód pracownika mogą być uznane nieodpłatne świadczenia, które:

- zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),

- zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,

- mają wymierną wartość przypisaną indywidualnemu pracownikowi (świadczenie nie jest dostępne w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

Uwzględniając zatem wytyczne wyroku Trybunału Konstytucyjnego, Minister Finansów uznaje, że świadczenie pracodawcy polegające na sfinansowaniu pracownikom np. testów na koronawirusa, ale również np. maseczek, czy przyłbic, następuje w interesie pracodawcy (nie pracownika). Zdaniem Ministra dostarczenie środków ochronnych, czy wykonywanie testów zapobiega niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się choroby, niweluje niepożądaną przez każdego pracodawcę absencję pracowników i jest istotne dla terminowego wywiązania się pracodawcy z zawartych kontraktów. W takim przypadku nie jest zatem rozpoznawany przychód po stronie pracownika.

Dodatkowo Minister poinformował, że zaprezentowane w omawianej odpowiedzi na interpelację stanowisko zawierają objaśnienia podatkowe, które zostaną wkrótce wydane. Zostały one opracowane na podstawie art. 14a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. A zgodnie z art. 14n § 4 pkt 1 Ordynacji podatkowej, zastosowanie się przez podatnika do objaśnień podatkowych powoduje objęcie go ochroną przewidzianą w art. 14k-14m Ordynacji podatkowej.

Odpowiedź na interpelację w imieniu Ministra Finansów podpisał Jan Sarnowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów