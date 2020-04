Brak korekty PIT-11 w przypadku błędów w zaliczkach

Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Na mocy art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnicy (w tym pracodawcy) są obowiązani przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku przychodów uzyskanych przez nierezydenta – urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje sporządzone według wzoru określonego w rozporządzeniu wykonawczym – tzw. informację PIT-11.





W przypadku nieuwzględnienia nowej wysokości kosztów i błędnego naliczenia w dotychczasowej wysokości, a następnie wykazania nieprawidłowej wysokości w PIT-11, skonsternowani pracownicy mogą domagać się wystawienia korekty PIT-11 za 2019 r. W takiej sytuacji pracodawca nie jest zobowiązany do dokonania korekty informacji PIT-11.

Powyższe stanowisko potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 24 marca 2020 r. (znak 0112-KDIL2-1.4011.278.2020.1.DJ). Organ interpretacyjny w powyższej interpretacji indywidualnej wskazuje, że: „(…) informacje i deklaracje podatkowe, w tym PIT-11, służą do odwzorowania zaistniałego w trakcie roku podatkowego stanu faktycznego, a nie do jego kreowania. (…) W konsekwencji, gdy z jakiegoś powodu (w tym w wyniku błędu płatnika np. z przyczyn technicznych – co ma miejsce w analizowanej sprawie) przy poborze zaliczek na podatek zostały uwzględnione koszty uzyskania przychodów niższe niż te, które pracownikowi przysługują, w PIT-11 należy wykazać jedynie te zaniżone koszty uzyskania przychodów.”

Warto zaznaczyć, że w przypadku błędnego naliczenia kosztów, pracodawca powinien przekazać pracownikom informacje o wszelkich nieprawidłowościach oraz poinformować że w rozliczeniu rocznym powinni uwzględnić koszty uzyskania przychodu w kwocie, jaka im faktycznie przysługiwała za 2019 r.

Tomasz Janik, konsultant podatkowy w ECDP Tax Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp.k.

