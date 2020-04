Zaliczki na podatek dochodowy pobrane w marcu oraz kwietniu 2020 r. i odroczenie składania deklaracji PIT - tarcza antykryzysowa (pomoc i pułapki)

Uchwalona 31 marca 2020 r. ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568, tzw. tarcza antykryzysowa 1.0). Dość powszechne jest wśród przedsiębiorców niezadowolenie ze skali udzielanej pomocy, co już spowodowało pracę nad tzw. Tarczą 2.0, a nawet żądania opracowania kolejnej. Przyznać jednak trzeba, że pewne rozwiązania pomocowe są w niej zawarte. Niestety zawiera ona również pewne pułapki na przedsiębiorców, z których nie zawsze zdajemy sobie od razy sprawę.

Odroczenie zaliczek na PIT

Zakres przedmiotowo-podmiotowy. Kolejnym rozwiązaniem mającym wspomóc przedsiębiorców jest nowy przepis art. 52o ustawy o pit. Przepis ten odsuwa w czasie płatność zaliczek na podatek pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, obowiązek przekazania kwot pobranych zaliczek na podatek do dnia 1 czerwca 2020 r.





Dodatkowo droczenie to dotyczy płatników zobowiązanych na podstawie art. 41 ust. 1 i 4 ustawy o PIT do pobrania zaliczek z tytułu świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych.

W tym zakresie o ile nie ma wątpliwości o jakie podmioty chodzi (płatnicy dochodów z art. 12 i 13 ustawy o PIT) idzie. Przedmiotowo jednak użyte w tym przepisie sformułowanie „podlega wykonaniu w terminie do dnia 1 czerwca 2020 r.” może budzić wątpliwości, czy mamy to zrobić dokładnie 1 czerwca 2020 r., ale są one pozorne. Nie trzeba nawet używać wykładni celowościowej, aby wskazać, iż „w terminie” nie oznacza to samo, co „w dacie”, wiec zaliczki te mogą być zapłacone także wcześniej.

Odroczenie – warunki i zakres

Warunkiem skorzystania z omawianej pomocy antykryzysowej, pojawiającym się zresztą w bardzo wielu przepisach Tarczy lub ustaw przez nią zmienianych, jest aby ww. płatnicy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Pojęcie to, mimo bardzo częstego stosowania nie jest nigdzie w Tarczy wyjaśnione. Co więcej w wielu przepisach dodatkowym warunkiem, występujący jednocześnie z powyższym, jest nie wystąpienie przesłane do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy (nie dotyczy to omawianej ulgi). Zatem z jednej strony przedsiębiorca musi być w gorszej sytuacji, ale nie może być niewypłacalny. Biorąc pod uwagę fakt wpływu Covid-19 na biznes, jak i nawet formy pomocy wynikającej z tarczy sytuacje w których jedocześnie te przesłanki wystąpią, mogą być nieistniejące.

Fakt, że mamy tu do czynienia z niedookreśloną przesłanką powoduje, że będzie ona podlegać swobodnej ocenie, a każdy wypadek będzie zapewnie oceniany indywidualnie – jak potwierdza to dotychczasowe orzecznictwo sądowe odnośnie podobnych klauzul. To oczywiście daje swobodę decyzyjną organom, a przedsiębiorcom niepewność, co do wyników tej oceny. Z pewnością nie każdy przypadek będzie tak prosty, jak zakaz działalności spowodowany zamknięciem galerii handlowych, a zatem przedsiębiorcy już teraz muszą się przygotować do ich wykazania poprzez identyfikacje okoliczności związanych z COVID-19 i wskazaniem i udowodnieniem (udokumentowaniem) ich wpływu na swoją sytuację ekonomiczną.

Co do zakresu to przesunięcie terminu płatności zaliczki na podatek w prawie podatkowym to jest to zmiana tego terminu. Niewątpliwie zatem zapłata w tym odroczonym terminie nie powoduje ani karalności na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, ani też naliczania odsetek za zwłokę. Nie wszędzie jednak jest to takie oczywiste, czego dotyczy kolejny punkt.

„Odroczenie” składania rocznych PIT

Prawdopodobnie najczęściej powtarzaną błędnie informacją odnośnie tarczy antykryzysowej 1.0 jest stwierdzenie o odroczeniu składania deklaracji PIT. Nieliczni podawali precyzyjną informację, tj. iż wprowadzono brak karalności na gruncie przepisów karnoskarbowych złożenia deklaracji rocznej PIT z opóźnieniem, nie później niż do końca maja 2020 r. Prawie nikt (patrz webinarium Polsko-Belgijskiej Izby Gospodarczej I Advicero z 30 marca 2020 r.) nie zobaczył natomiast podstawowego problemu: że za okres od 30 kwietnia 2020 r. do dnia zapłaty pobierane są odsetki za zwłokę, przepis tarczy antykryzysowej jedynie uchylił karalność spóźnienia się z rocznym PIT (o ile go w ogóle składamy, a nie akceptujemy PIT przygotowany przez urząd). Przedmiotowa pomoc zatem zawiera dość istotną niedogodność dla podatników.

Dobra wiadomość jest taka, że przedstawiciele Ministerstwa Finansów (pion legislacyjny) na webinarium organizowanym 8 kwietnia 2020 r. z przedstawicielami biznesu zrzeszonymi w ramach IGCC (polsko-zagraniczne izby gospodarcze) poinformowali, że prawdopodobnie zostanie wydane rozporządzenie zwalniające podatników PIT z odsetek za ten okres.

Mirosław Siwiński, radca prawny, doradca podatkowy, partner w Advicero Nexia