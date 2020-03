Informacja o stanie zwrotu nadpłaty podatku w usłudze Twój e-PIT

Nowością (wprowadzoną właśnie teraz) w usłudze Twój e-PIT jest możliwość sprawdzenia, na jakim etapie jest zwrot nadpłaty podatku dochodowego przez urząd skarbowy. Aby to zrobić, należy przejść do zakładki „Złożone dokumenty”.

Ministerstwo Finansów zapewnia, że można tam znaleźć informacje o każdym etapie zwrotu nadpłaty:

kiedy podatnik wyśle swój PIT i dotrze on do urzędu skarbowego,

kiedy roczne zeznanie podatkowe trafi do rozliczenia. Oznacza to, że nadpłata wkrótce trafi do podatnika (podana będzie też wysokość/kwota zwrotu),

kiedy administracja skarbowa rozliczymy PIT podatnika. Oznacza to, że nadpłata podatku została już zwrócona na rachunek bankowy – jeśli podatnik wskazał ten rachunek w swoim zeznaniu podatkowym PIT albo zgłosił w latach poprzednich – lub przekazem pocztowym.

Ministerstwo Finansów apeluje do podatników:

Pamiętaj: nadpłatę zwrócimy ci szybciej, jeśli wskazałeś nam swój rachunek bankowy, na który możemy ją przekazać. Możesz to zrobić przez złożenie korekty swojego e-PIT albo formularza ZAP-3 (w systemie e-Deklaracje na podatki.gov.pl).



Jeśli twoja nadpłata nie przekracza 23,20 zł i nie wskazałeś rachunku bankowego do zwrotu, to zgłoś go – zwrócimy ci nadpłatę.

Termin zwrotu nadpłaty

Nadpłata podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) jest zwracana w terminie 45 dni (licząc od dnia wysłania zeznania) w przypadku złożenia zeznania za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w tym korzystając z usługi Twój e-PIT).

Gdy podatnik korzysta z zeznania udostępnionego w ramach usługi Twój e-PIT, ale nie zaakceptuje go i stanie się ono 30 kwietnia zeznaniem złożonym automatycznie - wtedy termin do zwrotu nadpłaty będzie liczony od dnia następującego po dniu, w którym upływa termin składania zeznań. Ostatni dzień na składanie PIT-ów przypada w tym roku 30 kwietnia 2020 r., a więc termin zwrotu nadpłaty (45 dni) liczony będzie od dnia następującego po nim, tj. od 1 maja.

Aktualizacja rachunku bankowego

Jeżeli z rocznego zeznania PIT wynika nadpłata, podatnik (korzystając z usługi Twój e-PIT) może wskazać rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (SKOK), inny niż związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, na który ma nastąpić jej zwrot. Wskazany rachunek aktualizuje poprzednio zgłoszony rachunek służący do zwrotu podatku lub nadpłaty.

W przypadku rozliczenia indywidualnego podatnik może wskazać wyłącznie rachunek bankowy, którego jest posiadaczem (współposiadaczem). Wskazanie rachunku, którego posiadaczem (współposiadaczem) nie jest podatnik, a jest nim małżonek, jest możliwe jedynie w przypadku wspólnego rozliczenia małżonków.