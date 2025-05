PKWiU 2025 - nowa klasyfikacja statystyczna wyrobów i usług jeszcze w 2025 roku

Nowa PKWiU 2025 zastąpi PKWiU 2015

Jak czytamy w założeniach tego projektu, konieczność wydania nowej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2025) zastępującej dotychczasową klasyfikację (PKWiU 2015) wynika ze zmian dokonanych w klasyfikacji Organizacji Narodów Zjednoczonych - Central Product Classification, CPC Rev.3.0 (Centralnej Klasyfikacji Produktów) oraz klasyfikacji Unii Europejskiej – Statistical Classification of Products by Activity CPA Rev.2.2 (Klasyfikacji Produktów według Działalności) (Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2024/3103 z dnia 2 września 2024 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 451/2008 w odniesieniu do aktualizacji klasyfikacji produktów według działalności (CPA)).

Co się zmieni

Nowa Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2025) ma być bardziej szczegółowa niż poprzednia wersja tej klasyfikacji i odzwierciedlać będzie zmiany, które nastąpiły przez ostatnie lata w gospodarce. Powiązana jest ona z międzynarodowym systemem statystycznych klasyfikacji gospodarczych, które są ze sobą zharmonizowane.



Wyróżnia się zharmonizowanie klasyfikacji tego samego rodzaju w ramach systemów: ONZ, UE, krajowych oraz zharmonizowanie klasyfikacji różnego rodzaju, np.: klasyfikacji działalności z klasyfikacjami produktów. Klasyfikacje tego samego rodzaju zachowują wzajemne powiązania pojęciowe, zakresowe i w większości przypadków kodowe, a wyróżniają się przede wszystkim rozwiniętą strukturą (rozbudowaną szczegółowością). Dotyczy to odpowiednio zharmonizowania CPC, CPA i PKWiU.

Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu rozporządzenia w sprawie PKWiU 2025 jest Marek Cierpiał-Wolan Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Kiedy wejdzie w życie nowa PKWiU?

Planowany termin przyjęcia projektu rozporządzenia w sprawie PKWiU 2025 przez Radę Ministrów, to III kwartał 2025 r.



Źródło: Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2025)