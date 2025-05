Wynagrodzenie brutto - netto w 2025 r. Jak wyliczyć kwotę pensji do wypłaty? [Przykłady]

Wynagrodzenie brutto – jest to kwota wynagrodzenia zawierająca w sobie: podatek dochodowy, składki potrącone na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne.



Wynagrodzenie netto – jest to kwota brutto po odjęciu należnych świadczeń publicznoprawnych, czyli po odliczeniu podatku i składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne, składek PPK i innych potrąceń pracowniczych.



W skład ubezpieczeń społecznych wchodzą:

- ubezpieczenie emerytalne, pokrywane w takiej samej wysokości przez pracownika i pracodawcę, każdy po 9,76%,

- ubezpieczenie rentowe, pracodawca pokrywa 6,5%, a pracownik 1,5%,

- ubezpieczenie chorobowe, które w całości pokrywa pracownik, wynosi 2,45%,

- ubezpieczenie wypadkowe, jego wartość jest zróżnicowana, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz odpowiednimi aktami wykonawczymi do tej ustawy. U pracodawców zatrudniających do 9 pracowników wynosi 1,67%, opłacana jest w całości przez pracodawcę,



Łączne składki społeczne odprowadzane od wynagrodzenia brutto, leżące po stronie pracownika to 13,71%.



Ubezpieczenie zdrowotne - składka na to ubezpieczenie wynosi 9%, obliczana jest od wartości wynagrodzenia brutto pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne (czyli o 13,71%), w całości odliczana od wynagrodzenia brutto.



Zaliczka na podatek dochodowy (PIT), aby poprawnie wyliczyć kwotę zaliczki od wynagrodzenia brutto należy wziąć pod uwagę złożone przez pracownika dokumenty, przede wszystkim druk PIT2, w którym pracownik deklaruje lub nie odpowiednie ulgi od podatku, preferencyjne opodatkowanie, koszty uzyskania przychodu, dodatkowe zwolnienia z podatku.



Stawka podatku PIT w pierwszym progu podatkowym pracownika, czyli do osiągnięcia dochodu na poziomie 120.000zł, to 12%, drugi próg podatkowy dla dochodów po przekroczeniu 120 000zł to 32%. Podstawę do opodatkowania oblicza się poprzez odjęcie z wynagrodzenia brutto pracownika składki ZUS oraz kosztów uzyskania przychodu, które w zależności od tego czy pracownik zamieszkuje w miejscowości w której znajduje się zakład pracy czy nie, wynoszą odpowiednio 250 zł lub 300 zł. Otrzymaną podstawę do opodatkowania mnożymy przez odpowiednią stawkę podatkową (12%/32%). Od otrzymanej kwoty mamy jeszcze możliwość odjęcia kwoty zmniejszającej podatek, pod warunkiem, że takie oświadczenie w dokumencie PIT 2 złożył pracownik.

Przykład obliczenia wynagrodzenia netto przy najniższej krajowej - koszty zwykłe

Poniżej przykład (nr 1) obliczenia wynagrodzenia netto i jego obciążeń przy założeniu, że:

- pracownik otrzymuje wynagrodzenie ze stosunku pracy w wysokości wynagrodzenia minimalnego, tj. od 1 stycznia 2025 r. wynoszącego 4.666 zł brutto,

- pracownikowi przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodów (250 zł),

- pracodawca jest upoważniony do pomniejszania zaliczki na podatek dochodowy o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 zł),

- pracownik ukończył 26 lat,

- właściwa dla pracodawcy stopa procentowa składki wypadkowej wynosi 1,67%,

- pracownik nie jest uczestnikiem PPK.



Od tego wynagrodzenia pracodawca oblicza:

Składniki/naliczenia/potrącenia Kwoty Wynagrodzenie za pracę (a) 4.666,00zł Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne (b) 4.666,00zł Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika (c), w tym składka: 639,71 zł • emerytalna 9,76%, tj. 455,40 zł • rentowa 1,5%, tj. 69,99 zł • chorobowa 2,45%, tj. 114,32 zł Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (a-c) (d) 4.026,29zł Składka na ubezpieczenie zdrowotne (d*9%) (e) 362,37 zł Koszty uzyskania przychodu (f) 250,00 zł Podstawa obliczenia zaliczki na podatek dochodowy, po zaokrągleniu do pełnych złotych (a-c-f) (g) 3.776,29zł Zaliczka na podatek dochodowy, po zaokrągleniu do pełnych złotych ((g*12%)-300zł) (h) 153,00 zł Kwota do wypłaty, czyli netto: (a-c-e-h) 3.510,92 zł

Podwyższone koszty uzyskania przychodu

Poniżej przykład (nr 2) obliczenia wynagrodzenia netto i jego obciążeń przy założeniu, że:

- pracownik otrzymuje wynagrodzenie ze stosunku pracy w wysokości wynagrodzenia minimalnego, tj. od 1 stycznia 2025 r. wynoszącego 4.666 zł,

- pracownikowi przysługują podwyższone koszty uzyskania przychodów (300 zł),

- pracodawca nie jest upoważniony do pomniejszania zaliczki na podatek dochodowy o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 zł),

- pracownik ukończył 26 lat,

- właściwa dla pracodawcy stopa procentowa składki wypadkowej wynosi 1,67%,

- pracownik jest uczestnikiem PPK.



Od tego wynagrodzenia pracodawca obliczy:

Składniki/naliczenia/potrącenia Kwoty Wynagrodzenie za pracę (a) 4.666,00 zł Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne (b) 4.666,00 zł Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika (c), w tym składka: 639,71 zł • emerytalna 9,76%, tj. 455,40 zł • rentowa 1,5%, tj. 69,99 zł • chorobowa 2,45%, tj. 114,32 zł Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (a-c) (d) 4.026,29zł Składka na ubezpieczenie zdrowotne (d*9%) (e) 362,37 zł Składka PPK Pracownika (b*2%) (f) 93,32 zł Składka PPK Pracodawcy (b*1,5%) (g) 69,99 zł Koszty uzyskania przychodu (h) 300,00 zł Podstawa obliczenia zaliczki na podatek dochodowy, po zaokrągleniu do pełnych złotych (a+g-c-h) (i) 3.796,28 zł Zaliczka na podatek dochodowy, po zaokrągleniu do pełnych złotych (i*12%) (j) 456,00 zł Kwota do wypłaty, czyli netto: (a-c-e-f-j) 3.114,60 zł

Wynagrodzenie brutto - netto bez kosztów

Przykład obliczenia wynagrodzenia netto i jego obciążeń przy założeniu, że:

- pracownik otrzymuje wynagrodzenie ze stosunku pracy w wysokości wynagrodzenia minimalnego, tj. od 1 stycznia 2025 r. wynoszącego 4.666 zł,

- pracownikowi nie przysługują koszty uzyskania przychodów (np. w sytuacji, gdy w danym miesiącu pracownik otrzymuje jest tylko zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne lub zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego),

- pracodawca nie jest upoważniony do pomniejszania zaliczki na podatek dochodowy,

- pracownik nie ukończył 26 lat,

- właściwa dla pracodawcy stopa procentowa składki wypadkowej wynosi 1,67%,

- pracownik nie jest uczestnikiem PPK.

Składniki/naliczenia/potrącenia Kwoty Wynagrodzenie za pracę (a) 4.666,00 zł Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne (b) 4.666,00 zł Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika (c), w tym składka: 639,71 zł • emerytalna 9,76%, tj. 455,40 zł • rentowa 1,5%, tj. 69,99 zł • chorobowa 2,45%, tj. 114,32 zł Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (a-c) (d) 4.026,29 zł Składka na ubezpieczenie zdrowotne (d*9%) (e) 362,37 zł Kwota do wypłaty, czyli netto: (a-c-e) 3.663,92 zł

Karolina Woźniczka, specjalistka ds. kadr i płac w Meritoros SA

