Deklaracje roczne PIT można składać do 1 czerwca 2020 r.

Przypomniał, że standardowo termin na złożenie rocznego zeznania PIT upływa 30 kwietnia, ale w związku z epidemią koronawirusa, w tym roku deklaracje można jednak składać do końca maja.

"W praktyce termin na złożenie deklaracji i rozliczenie podatku mija 1 czerwca, bowiem 31 maja wypada w niedzielę" - doprecyzował rzecznik prasowy MF.

Dodał, że przedłużenie o miesiąc terminu na złożenie deklaracji PIT jest istotne szczególnie dla osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Nie są one bowiem rozliczane automatycznie przez fiskusa w ramach usługi Twój e-PIT, muszą samodzielnie wypełnić deklarację, wysłać ją - elektronicznie bądź tradycyjnie - i rozliczyć podatek.

Rzecznik poinformował, że w przypadku zapłaty podatku do końca maja, nie będą naliczane odsetki za zwłokę. "W Ministerstwie Finansów jest przygotowywane odpowiednie rozporządzenie w tej sprawie" - dodał Jurek.

Zauważył, że dla większości podatników, czyli m.in. zatrudnionych na etacie, administracja skarbowa przygotowała rozliczenie w usłudze Twój e-PIT. Jeżeli podatnik się nim nie zainteresuje, 30 kwietnia rozliczenie takie zostanie uznane za przyjęte.

"Po tej dacie będzie można złożyć korektę deklaracji przygotowanej w ramach Twojego e-PIT-u" - powiedział Jurek. Dodał, że korektę taką będą mogli także złożyć małżonkowie, którzy zostali rozliczeni indywidualnie, ale zdecydowali, że bardziej korzystne byłoby rozliczenie wspólne.

Ponadto, dzięki zmianom wprowadzonym w ramach tarczy antykryzysowej, w rozliczeniach wysyłanych do urzędu skarbowego w maju będzie można wskazać organizację pożytku publicznego uprawnioną do otrzymania 1 proc. podatku.

Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów w informacji na swojej stronie internetowej, propozycja rozliczenia w usłudze Twój e-PIT została przygotowana dla ponad 21 mln osób rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38. Chodzi o podatników uzyskujących dochody z umów o pracę, dzieła, zlecenia, zysków kapitałowych. W przypadku braku aktywności rozliczenie zostanie zaakceptowane 30 kwietnia. Jeśli z tego rozliczenia będzie wynikać niedopłata podatku, to w maju urzędy skarbowe prześlą o tym informacje do poszczególnych osób.

MF wyjaśnia, że gdyby okazało się, że przygotowane i zaakceptowane przez administrację skarbową zeznanie trzeba skorygować, to można to zrobić po 30 kwietnia zarówno poprzez usługę Twój e-PIT, aplikację e-Deklaracje lub też w sposób tradycyjny na papierowym formularzu. Do 31 maja korygując zeznanie można również dodać lub zmienić organizację pożytku publicznego.

autor: Marcin Musiał

