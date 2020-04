Tarcza Antykryzysowa 2.0 - najważniejsze zmiany w zakresie podatków i ZUS

Przedstawiamy najważniejszy zmiany, wprowadzone przez wspominaną ustawę (tj. ustawę z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 695):

- TP: Podmioty, których rok podatkowy rozpoczął się po 31.12.2018, a skończył przed 31.12.2019, będą mogły złożyć oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych do 30.09.2020 r. Do 31.12.2020 wydłużony został natomiast termin na dołączenie do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych, jeśli rok podatkowy podmiotu rozpoczął się po 31.12.2018, a skończył przed 31.12.2019.

- CIT: Brak spełnienia warunku rentowności oraz braku zaległości podatkowych nie pozbawi podatkowej grupy kapitałowej, która poniosła negatywne ekonomiczne konsekwencje z powodu COVID-19, statusu podatnika. Zawieszenie będzie dotyczyło wyłącznie roku podatkowego, który rozpoczął się przed 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po 31 grudnia 2019 r. lub rozpoczął się po 31 grudnia 2019 r. ale przed 1 stycznia 2021 r.

- VAT: Rozporządzeniem Ministra Finansów ma zostać wprowadzona na okres 2 miesięcy stawka 0% VAT dla darowizn laptopów i tabletów na rzecz: placówek oświatowych, organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych i operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE).

- PIT: Możliwe będzie przekazanie 1% kwoty podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego w przypadku złożenia deklaracji PIT po 30 kwietnia, nie później niż do 1 czerwca.

- PCC: Od 1.07.2020 nadal zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych będzie sprzedaż i zamiana walut wirtualnych.

- Podatek od nieruchomości: Organizacje pożytku publicznego będą mogły zostać zwolnione z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności, jeśli COVID-19 miał wpływ na pogorszenie płynności finansowej OPP.

- Ulgi w spłacie zobowiązań: Umożliwienie uzyskiwania przez przedsiębiorców ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w związku z COVID-19, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, stanowiących pomoc publiczną. Dzięki zmianom limit maksymalnej wysokości pomocy publicznej wzrośnie z 200 tys. euro do 800 tys. euro.

- KAS: Minister Finansów będzie mógł zmieniać właściwość miejscową organów Krajowej Administracji Skarbowej, dzięki czemu podatnicy będą mogli załatwić swoje sprawy w dowolnej izbie administracji skarbowej, urzędzie skarbowym, czy urzędzie celno-skarbowym.

- Postępowania egzekucyjne: Minister Finansów w drodze rozporządzenia ma wstrzymać wszystkie administracyjne postępowania egzekucyjne należności pieniężnych do czasu odwołania stanu epidemii. Wyłączone będą z tego tylko postępowania w sprawie kar w związku z naruszeniem przepisów, mających szczególne znaczenie dla zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19, czy też minimalizowania skutków wystąpienia epidemii, a także grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego.

- Fikcja domniemania doręczenia: Nieodebrane pisma, doręczane za potwierdzeniem odbioru, których termin odbioru określony w zawiadomieniu o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie będą mogły zostać uznane za doręczone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów. Zasada ta nie obejmie jednak pism w sprawach z zakresu kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej i postępowań podatkowych, jeżeli kontrole lub postępowania te wiążą się z podejrzeniem popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. Przywilej ten nie będzie miał także zastosowania do postępowań w zakresie przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych.

- ZUS: Z 3-miesięcznego zwolnienia ze składek będą mogli skorzystać płatnicy, którzy zgłaszają maksymalnie 49 osób. Przy czym płatnicy, którzy zatrudniają od 10 do 49 osób, zostaną zwolnieni z opłacania składek w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc. Pierwotnie objęte ulgą miały zostać tylko składki maksymalnie 9 osób, ale w ostatecznej wersji projektu uległo to zmianie. Oprócz tego, ze składek zostaną zwolnione spółdzielnie społeczne, niezależnie od liczby pracowników.

- ZUS: Zwolnienie ze składki będzie przysługiwać wszystkim firm jednoosobowym, bez względu na wysokość przychodu.

- ZUS: Zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek nie będą stanowić przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Ponadto tarczą mają zostać objęte także firmy założone między 1 lutego a 1 kwietnia.

