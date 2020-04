Wyższe limity zwolnień z PIT dla świadczeń socjalnych

Zmiany wprowadza art. 52l dodany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568). Nowe regulacje weszły w życie 31 marca 2020 r.

W wyniku obowiązywania nowych przepisów poniższe limit zwolnień przedmiotowych w PIT zmieniły się w sposób następujący, tj.:

1) Zapomogi wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji – do wysokości nieprzekraczającej kwoty 3 000 zł (do 30 marca 2020 r. wysokość kwoty wynosiła 1 000 zł). Chodzi o zapomogi inne niż wymienione w art. 21 pkt 26 ustawy o PIT, czyli zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci. Wyższy limit dotyczy zapomóg otrzymanych w 2020 r.

2) Kwoty stanowiące zwrot kosztów z tytułu opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, otrzymane na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych do tych ustaw, finansowane z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Funduszu Pracy lub z budżetu Unii Europejskiej – zwolnienie w podwyższonej kwocie 10 000 zł (wcześniej 6 000 zł). Wyższy limit dotyczy kwot otrzymanych w 2020 r.

3) Wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych (rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi) – do wysokości nieprzekraczające kwoty 2 000 zł w roku podatkowym (poprzednio 1 000 zł). Zwolnienie z wyższym limitem dotyczy świadczeń otrzymanych w 2020 r. i 2021 r.

4) Dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18; sfinansowane ze źródeł innych niż fundusz socjalny, ZFŚS, lub zgodnie z odrębnymi przepisami – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3 000 zł (wcześniej 2 000 zł). Zwolnienie w podwyższonej kwocie obejmuje dopłaty otrzymane w 2020 r. i 2021 r.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568),

- ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.).

