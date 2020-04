Tarcza antykryzysowa - walne zebrania członków stowarzyszeń

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 przewiduje zmiany w prawie o stowarzyszeniach dotyczące zgromadzeń władz stowarzyszeń.

Ustawa zawiera następujący przepis:

Art. 17. W ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713) w art. 10 po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1e w brzmieniu:

„1a. Jeżeli członkowie władzy stowarzyszenia wyrazili na to zgodę w formie dokumentowej, głosowanie poza posiedzeniami władz stowarzyszenia może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

1b. Możliwość udziału w posiedzeniu władz stowarzyszenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierając dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.

1c. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach władzy stowarzyszenia odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:

1) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;

2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad;

3) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.

1d. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na oraz poza posiedzeniami władz stowarzyszenia może podlegać odmiennym uregulowaniom w tym ograniczeniom w statucie stowarzyszenia. Statut stowarzyszenia może też wprost wyłączyć możliwość stosowania powyższych przepisów w stowarzyszeniu.

1e. Rozwiązania, o których mowa w ust. 1a–1d, stosuje się w przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374).”.

Oto kilka uwag na temat ww. norm prawnych.

Po pierwsze, żeby skorzystać z możliwości przeprowadzenia walnego zebrania w formie elektronicznej konieczna jest zgoda członków danej władzy wyrażona w formie dokumentowej . Formą dokumentową może być skan oświadczenia lub nawet mail. W przypadku składania takiego oświadczenia przez klub – pamiętajmy, by złożyć je zgodnie z zasadami określonymi w statucie organizacji. Po drugie, przepis nie precyzuje, czy zgoda powinna zostać wyrażona przez wszystkich członków danej władzy. W mojej ocenie zastosowanie powinny znaleźć tu reguły większości określone w statucie danego podmiotu – zazwyczaj będzie to zwykła większość. Ustawodawca nie posługuje się bowiem zwrotem „wszyscy członkowie”, jak zrobił to m.in. w przepisie art. 300[80] par. 2 kodeksu spółek handlowych, które wejdą w życie 1 marca 2021 r.:

2. Akcjonariusze mogą głosować przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli zostały one wskazane w umowie spółki albo wszyscy akcjonariusze wyrazili w formie dokumentowej zgodę na taki tryb głosowania. Akcjonariusze mogą głosować na piśmie, jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrazili w formie dokumentowej zgodę na taki tryb głosowania.

Istotne jest też, aby już w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia wskazać na możliwość udziału za pośrednictwem komunikacji elektronicznej a także przedstawić dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu. Są to na pewno nowe wyzwania, przed którymi stoją liczne organizacje. Warto tutaj skorzystać ze sprawdzonych rozwiązań stosowanych m.in. w spółkach kapitałowych prawa handlowego.

Skorzystanie z nowych możliwości elektronicznych nie jest możliwe, jeżeli statut wprost zakazuje prowadzenia posiedzeń w takim trybie. Nie przypominam sobie jednak, bym miał kiedykolwiek styczność z dokumentem zawierającym takie ograniczenia.

Wygląda na to, że głosy środowiska sportowego, które mamy przyjemność reprezentować, zostały wysłuchane. Oczywiście powyższe zmiany dotyczą również licznych organizacji niezwiązanych z działalnością sportową. Czekamy w pierwszej kolejności na tekst uchwalonej ustawy, następnie na stanowisko Senatu oraz podpis Prezydenta RP. Organizacjom pozostało z kolei przygotować się do organizacji walnych zebrań, w szczególności dostosowanie dokumentacji i środków technicznych do nowych rozwiązań prawnych.

Maciej Broda, Adwokat

Kancelaria Prawa Sportowego i Gospodarczego „Dauerman”

