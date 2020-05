Zwiększenie limitów i katalogu zwolnień przedmiotowych PIT w związku z COVID-19

Zwiększeniu ulegają limity zwolnień przedmiotowych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 9a, pkt 26 lit. b, pkt 67 oraz pkt 78 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Zwolnione są z innym limitem zwolnienia:

reklama reklama



− tzw. inne zapomogi wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł (w 2020 r., w pozostałych latach pozostaje kwota: 1000 zł),

− zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci: z tzw. innych źródeł (innych niż: funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra) - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 10000 zł (w 2020 r., w pozostałych latach pozostaje kwota: 6000 zł)

− wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2000 zł (w 2020 i 2021 r., w pozostałych latach pozostaje kwota: 1000 zł);

− dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu -dzieci i młodzieży do lat 18 z tzw. innych źródeł (innych niż: z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra) -do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł (w 2020 i 2021 r., w pozostałych latach pozostaje kwota: 2000 zł).

Dodatkowo, wolne od podatku dochodowego są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w 2020 r.:

− świadczenia postojowe [chodzi tylko o świadczenie spełniające warunki z art. 15zq ustawy o COVID-19],

− świadczenia polegające na zakwaterowaniu i wyżywieniu, o których mowa w art. 15x ust. 3 pkt 1 ustawy o COVID-19.

Artykuł stanowi fragment przewodnika dla przedsiębiorców po tarczy antykryzysowej 3.0, przygotowanego przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych (KIDP).

Bezpośredni link do przewodnika po tarczy 3.0: https://podatkibezryzyka.pl/tarcza-antykryzysowa