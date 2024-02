Czy Twój e-PIT uwzględnia ulgę dla młodych?

W rozliczeniu rocznym PIT za 2023 rok ulga dla młodych (czyli dla osób do 26. roku życia) jest automatycznie uwzględniona w usłudze Twój e-PIT na podstawie informacji z PIT-11 w wersji 29 formularza:

jeśli złożyłeś pracodawcy oświadczenie o niestosowaniu ulgi dla młodych w trakcie 2023 roku i pracodawca pobrał zaliczki na podatek – wówczas otrzymasz PIT-11 z wyliczoną ulgą dla młodych i informacją o zaliczce, którą pracodawca pobrał, a której zwrot Ci przysługuje, jeśli Twoje dochody w całości są objęte ulgą, to po zalogowaniu w usłudze otrzymasz taką informację i nie masz obowiązku złożenia zeznania. Twoje zeznanie nie zostanie też złożone w trybie automatycznej akceptacji. Jeżeli chcesz złożyć zeznanie, to musisz je zaakceptować i wysłać w usłudze samodzielnie. jeśli w trakcie roku uzyskałeś dodatkowe dochody nie korzystające ze zwolnienia (np. z zagranicy), to masz obowiązek samodzielnie je wykazać w zeznaniu podatkowym, a następnie zatwierdzić i wysłać swój e-PIT. jeśli oprócz dochodów, które są objęte ulgą dla młodych, uzyskałeś inne dochody podlegające opodatkowaniu (np. przekroczyłeś próg zwolnienia, tj. kwotę 85 528 zł lub uzyskałeś przychody z umowy o dzieło) – to zeznanie zawierające przychody podlegające opodatkowaniu zostanie udostępnione w usłudze Twój e-PIT. Jeżeli nie złożysz zeznania samodzielnie, to takie zeznanie będzie podlegało automatycznej akceptacji.

Na czym polega ulga podatkowa dla młodych?

Przypomnijmy, że ulga dla młodych, znana również jako "zerowy PIT dla młodych", to preferencja podatkowa, mające na celu wsparcie młodych ludzi wchodzących na rynek pracy. W praktyce oznacza to możliwość korzystania z zerowego podatku dochodowego od pewnych rodzajów przychodów przez osoby, które nie ukończyły 26. roku życia. Zasady dotyczące ulgi określa art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ulga polega na zwolnieniu z PIT przychodów z pracy, ze zlecenia, praktyki absolwenckiej lub stażu uczniowskiego, uzyskanych przez podatnika do ukończenia 26. roku życia. W praktyce oznacza to, że osoby spełniające określone warunki nie muszą płacić podatku dochodowego od pewnych rodzajów przychodów do określonej kwoty w danym roku podatkowym.

Ile wynosi ulga dla osób do 26 roku życia?

Maksymalna kwota przychodów, które mogą być objęte ulgą dla osób do 26. roku życia wynosi obecnie 85 528 zł w roku podatkowym. Oznacza to, że jeśli młoda osoba uzyska w ciągu roku przychody nieprzekraczające tej kwoty, nie będzie musiała płacić z nich podatku dochodowego. Jeśli jednak przychody przekroczą tę kwotę, tylko część z nich będzie zwolniona z podatku.

Ulga dla młodych działa z mocy ustawy i jej stosowanie przez płatnika (np. pracodawcę) nie wymaga żadnych działań ze strony podatnika. Oznacza to, że osoby spełniające warunki do skorzystania z ulgi nie muszą składać żadnych oświadczeń czy wniosków w tej sprawie. Jednakże, jeśli podatnik spełnia warunki do ulgi, ale nie chce, aby płatnik stosował ją przy poborze zaliczek, może złożyć pisemny wniosek w tej sprawie.

Więcej o uldze dla młodych w artykule: Na czym polega ulga dla młodych?