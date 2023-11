KAS zatrzymał transport nielegalnych papierosów. Milion papierosów bez znaków akcyzy

Transport niemal miliona papierosów bez znaków akcyzy o wartości rynkowej 703 tys. zł zatrzymali funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. Jak poinformowała Izba Skarbowa w Opolu, na wprowadzeniu papierosów do obrotu Skarb Państwa mógł stracić 1,12 mln zł podatku.

Transport papierosów bez znaków akcyzy o wartości rynkowej 703 tys. zł

Na odcinku drogi krajowej DK45 w Krapkowicach funkcjonariusze opolskiej KAS zatrzymali do kontroli samochód dostawczy. Kierujący pojazdem nie posiadał dokumentów dotyczących przewożonego towaru. W przestrzeni ładunkowej, funkcjonariusze znaleźli kartony oznakowane etykietami stosowanymi przy przewozie delikatnych przedmiotów, np. szkła. Po otwarciu pudeł, mundurowi ustalili, że w pudłach znajdowały się paczki papierosów znanej marki. W pojeździe było 58 kartonów zawierających 928 tys. sztuk papierosów.

Autopromocja

Straty skarbu państwa w podatku akcyzowym i VAT wyniosłyby 1 132 450 zł

Jak informuje IS w Opolu, wartość rynkowa wykrytego towaru wynosi 703 443 zł. Gdyby towar trafił do sprzedaży, straty skarbu państwa w podatku akcyzowym i VAT wyniosłyby 1 132 450 zł. Osobom próbującym wprowadzić do obrotu nielegalny tytoń i wyroby tytoniowe grozi odpowiedzialność karna i karna skarbowa. Postępowanie w sprawie prowadzi Opolski Urząd Celno-Skarbowy w Opolu.

autor: Marek Szczepanik