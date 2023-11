Kradzione motocykle i rowery w busie wykryte przez KAS. A miała to być pomoc humanitarna dla Ukrainy

Sejm jeszcze na dobre nie rozpoczął prac, a już trafił do niego projekt ustawy podwyższającej kwotę wolną od podatku w PIT z 30 000 do 60 000 zł. Oznacza to, że podatku od dochodów nie zapłacą w ogóle osoby zarabiające teraz lub otrzymujące w formie emerytury lub innych świadczeń nie 2 500 zł miesięcznie przed opodatkowaniem, ale 5 000 zł. W praktyce to koniec z zaliczkami na PIT potrącanymi co miesiąc jeśli teraz wynoszą nie więcej niż 300 zł, albo zredukowanie wyższych o równo 300 złotych.