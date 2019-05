E-faktura – znacznie więcej niż PDF. Sprawdź, co powinieneś o niej wiedzieć

Efaktura nie jest jedynie cyfrową wersją faktury papierowej – prawidłowa definicja

Na wstępie rozwiejemy wątpliwości związane z e-fakturą podając definicję pochodzącą z Unijnej Dyrektywy 2014/55/UE:

„Faktura elektroniczna oznacza fakturę, która została wystawiona, przesłana i odebrana w ustrukturyzowanym formacie elektronicznym, umożliwiającym jej automatyczne i elektroniczne przetwarzanie”.



W praktyce standardowe dokumenty .pdf, pliki graficzne i skany faktur nie spełniają tej definicji, jednak spełniają wymogi zawarte w ustawie o VAT, takie jak czytelność i integralność treści, więc również są e-fakturami, ale nieustrukturyzowanymi. Do przesyłania, odbierania i przetwarzania faktur elektronicznych ustrukturyzowanych w rozumieniu podanej definicji służy specjalna platforma przygotowana przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Obowiązek przyjmowania efaktur przez zlecających zamówienia publiczne

Z dniem 18 kwietnia 2019 roku weszły w życie istotne zmiany związane z elektronicznym fakturowaniem, dotyczące zamówień publicznych. Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym nakłada na podmioty je zlecające obowiązek przyjmowania i przetwarzania efaktur. Chociaż nowe prawo nie sprawia, że do korzystania z ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zobowiązani są także przedsiębiorcy, rozwiązanie jest dla nich korzystne i daje szansę na wygodny dostęp do realizacji zamówień publicznych – zarówno krajowych, jak i z pozostałych krajów UE.

Efaktura to sposób na obniżenie kosztów

Jedną z ważnych zalet elektronicznego fakturowania stanowi obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw i wzrost konkurencyjności. Nie bez znaczenia pozostaje argument ekologiczny w postaci mniejszej liczby zużytego papieru. Elektroniczne fakturowanie przyczynia się ponadto do obniżania kosztów transakcyjnych w obrocie gospodarczym. Każdy przedsiębiorca jest jednocześnie konsumentem, a więc zyskuje podwójnie.

Efaktura ułatwia dostęp do zamówień publicznych na terenie całej UE

Elektroniczne faktury znacznie szerzej uchylają przed rodzimymi przedsiębiorcami drzwi do realizacji zamówień publicznych na terenie całej Unii Europejskiej, bo dyrektywa obejmuje wszystkie kraje członkowskie. Przedsiębiorstwa, które korzystają z elektronicznego fakturowania stają się więc bardziej konkurencyjne nie tylko na rynku krajowym, ale i unijnym.

Zamówienia publiczne w wielu firmach stanowią pokaźny procent realizowanych projektów – mówi Marek Miązkiewicz, Naczelnik Wydziału Rynku Cyfrowego i Elektronicznego Fakturowania w Departamencie Gospodarki Elektronicznej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.– W przypadku wielu firm granice państw nie mają decydującego znaczenia. Firmy te są konkurencyjne ze względu na jakość świadczonych usług nie tylko lokalnie, ale i globalnie. Dzięki Platformie Elektronicznego Fakturowania będą mogły liczyć na kontrakty dotyczące zamówień publicznych z innych krajów Unii. Jestem przekonany, że są na nie od dawna gotowe.

Platforma Elektronicznego Fakturowania – wygodny dostęp do obiegu e-faktur i dokumentów związanych z zamówieniem publicznym

Za wdrożenie e-faktur w Polsce odpowiada Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, realizujące projekt „Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych”. Platforma Elektronicznego Fakturowania jest dostępna na stronie efaktura.gov.pl, stanowiącej jednocześnie bazę wiedzy na temat efaktur. Dwóch wybranych przez Ministerstwo brokerów przygotowało aplikacje webowe działające online oraz aplikacje desktopowe do zainstalowania na komputerze, które pozwalają na wygodny dostęp do platformy. Oprócz e-faktur, PEF służy także do wymiany innych dokumentów związanych z zamówieniami. Warto poznać bliżej efaktury, a nawet zatroszczyć się o integrację z własnym systemem finansowo-księgowym.