Efaktura – szansa na rozwój sektora IT

Efaktura – co warto wiedzieć?

Instytucje publiczne, urzędy, organy władzy i administracji, oddziały ZUS i NFZ, zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, instytucje kultury oraz wiele innych podmiotów sektora publicznego od 18 kwietnia br. ma obowiązek przyjmowania efaktur za usługi wykonane w ramach zamówień publicznych. Obecnie dotyczy on zamówień o wartości powyżej 30 tys. euro, jednak od 1 sierpnia 2019 r. obejmie wszystkie zamówienia publiczne.

Ustrukturyzowana faktura elektroniczna ma postać pliku XML zawierającego określone dane, tj. informacje identyfikujące nabywcę i sprzedającego, przedmiot sprzedaży, kwoty i daty. Dzięki zapisowi danych w formacie XML faktura może zostać przetworzona i wstępnie zaksięgowana w sposób automatyczny, bez konieczności angażowania pracowników. Efaktura w ujednoliconym formacie gwarantuje też, że dostawca towarów lub usług dla pomiotów publicznych wystawi dokładnie taki dokument, jaki jest wymagany przepisami prawa.



Nowych faktur przedsiębiorcy nie będą jednak przesyłać do zlecającego drogą mailową – do komunikacji pomiędzy podmiotami służy bowiem bezpłatna Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF), przygotowana przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii z myślą o wsparciu obiegu dokumentów. Aby korzystać z PEF, niezbędne jest założenie konta, zarówno przez instytucję publiczną, jak i przedsiębiorcę. Co ważne, dzięki przygotowanemu API, do PEF można podłączyć firmowy system ERP. Aplikację PEF można także po prostu pobrać i zainstalować na swoim komputerze.

Jak dostosować system finansowo-księgowy do PEF?

Jak widać, nowe przepisy wpłyną na możliwość dostosowania dotychczasowych systemów finansowo-księgowych do wystawiania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych w formacie XML oraz ich przesyłania do odbiorcy za pośrednictwem platformy PEF. Zmiany te mają jednak charakter pozytywny. „Dzięki stworzeniu systemu umożliwiającego wymianę dokumentów zgodnych z europejskimi standardami, zwiększamy konkurencyjność polskich firm, które od tej pory z łatwością mogą startować w przetargach na zamówienia publiczne na terenie całej Unii Europejskiej” – mówi Dominik Wójcicki, Dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Platforma PEF wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców oraz dostawcom rozwiązań IT dla finansów i księgowości, udostępniając nowoczesne API, które pozwala na zintegrowanie z nią istniejących systemów księgowych. Szczegółowe informacje na ten temat znaleźć można na stronie https://efaktura.gov.pl w dziale Dokumentacja. Ministerstwo przygotowało także bezpłatne szkolenia dla integratorów rozwiązań IT z Platformą Elektronicznego Fakturowania. Mogą z nich skorzystać zarówno pracownicy działów IT, którzy chcą podłączyć system finansowo-księgowy w swojej firmie do PEF, jak i twórcy programów bądź aplikacji do fakturowania czy też kompleksowych systemów ERP do zarządzania firmą. Zapisy na szkolenia prowadzone są poprzez stronę efaktura.gov.pl, w zakładce Szkolenia.

Ze względu na dynamicznie zachodzące procesy cyfryzacji, obejmujące także sektor publiczny, polscy przedsiębiorcy z pewnością będą chcieli szybko dostosować się do nowych przepisów – można przewidywać, że ustrukturyzowane faktury elektroniczne niebawem staną się standardem. Warto zatem już dziś rozpocząć integrację swoich systemów i rozwiązań IT z Platformą Elektronicznego Fakturowania.