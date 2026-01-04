KSeF 2026 - najważniejsze rozporządzenie: sposoby oznaczania faktur, uprawnienia, uwierzytelnianie, wymogi techniczne i inne zasady korzystania z systemu e-faktur

Dla największych polskich podatników VAT od 1 lutego 2026 r. (a dla pozostałych od 1 kwietnia 2026 r.) rozpocznie się zupełnie nowy rozdział. Zasadniczej zmianie ulegną zasady fakturowania, które będzie obowiązkowo przebiegało w ramach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Jednym z kluczowych aktów prawnych dotyczących obowiązkowego KSeF jest rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki podpisane 12 grudnia 2025 r. w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (w dniu 18 grudnia ukazało się w Dzienniku Ustaw). Jakie zasady zostały określone w tym rozporządzeniu?

rozwiń >

KSeF 2026 - najważniejsze terminy

Jak informuje Ministerstwo Finansów, obowiązek wystawiania faktur w KSeF wejdzie etapami:

- od 1 lutego 2026 r. dla firm, które w 2024 r. miały sprzedaż powyżej 200 mln zł (z VAT),

- od 1 kwietnia 2026 r. dla pozostałych.



Ale do 31 grudnia 2026 r. można jeszcze wystawiać faktury poza KSeF (papierowe lub elektroniczne), jeśli w danym miesiącu suma sprzedaży z VAT na takich fakturach nie przekroczy 10 000 zł. Jeśli natomiast nastąpiłoby przekroczenie limitu 10 000 zł – wówczas obowiązek wystawiania faktur w KSeF wystąpi począwszy od faktury którą przekroczono limit 10 000 zł.



Natomiast od 1 lutego 2026 r. co do zasady wszyscy podatnicy będą musieli odbierać faktury przy użyciu KSeF.



Ministerstwo Finansów w „Podręczniku KSeF 2.0” wskazuje, że od 1 lutego 2026 roku:

- nastąpi wdrożenie wersji obligatoryjnej systemu (KSeF 2.0),

- obowiązkowe będzie otrzymywanie faktur w KSeF dla wszystkich podatników (z wyjątkiem podmiotów, którzy otrzymują faktury w sposób uzgodniony),

- obowiązywać zacznie struktura logiczna FA(3),

- pojawi się możliwość wystawiania i przesyłania do KSeF faktur z załącznikiem (po uprzednim zgłoszeniu tego zamiaru w eUrzędzie Skarbowym),

- pojawi się możliwość wykorzystywania certyfikatów KSeF do uwierzytelniania w systemie (certyfikat typu 1) oraz do wystawiania faktur w trybie OFFLINE (certyfikat typu 2).

Dlaczego jest potrzebne nowe rozporządzenie w sprawie korzystania z KSeF i jakie kwestie ureguluje?

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur jest wykonaniem upoważnienia zawartego w art. 106r ustawy z 1 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775, z późn. zm.), dalej jako „ustawa”. Przepis ten uległ zmianie w związku z nowelizacją ustawy wprowadzoną ustawą z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1598, z późn. zm.), wprowadzającą powszechne fakturowanie w Krajowym Systemie e-Faktur, dalej jako „KSeF”. Zgodnie ze zmianą do ustawy zmieniającej – wprowadzoną ustawą z dnia 9 maja 2024 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 852) – nowe brzmienie art. 106r będzie obowiązywać od 1 lutego 2026 r. Nowelizacją tą odroczono termin wprowadzenia obowiązkowego KSeF do 1 lutego 2026 r. i rozpoczęto prace nad zmianą zasad wprowadzenia obowiązkowego KSeF w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw uchwalonej 5 sierpnia br. (druk sejmowy nr 1407, druk senacki 412).



Oprócz tego w przepisach ustawy z 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2025 poz. 1203) wprowadzono kolejne zmiany do art. 106r ustawy.



W wyniku wprowadzenia tych rozwiązań do ustawy, w związku z rozszerzeniem zakresu delegacji ustawowej zawartej w art. 106r ustawy rozporządzenie Ministra Finansów z 27 grudnia 2021 r. w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (Dz. U. poz. 2481, z późn. zm.), dalej jako „rozporządzenie z 2021 r.”, traci moc.



Zgodnie z dokonanymi zmianami art. 106r ustawy, od 1 lutego 2026 r., minister właściwy do spraw finansów publicznych ma obowiązek określić w drodze rozporządzenia:



1) rodzaje uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur;



2) sposoby nadawania oraz odbierania uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur oraz wzór zawiadomienia o nadaniu oraz odebraniu tych uprawnień;



3) sposoby uwierzytelniania podmiotów korzystających z Krajowego Systemu e-Faktur, w tym sposób potwierdzenia tożsamości wystawcy faktury przy użyciu certyfikatu, o którym mowa w art. 106nda ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a także wymagania techniczne dla tych sposobów uwierzytelniania;



4) zakres danych, których podanie umożliwia dostęp w Krajowym Systemie e-Faktur do faktur ustrukturyzowanych, faktur, o których mowa w art. 106nda ust. 1, art. 106nf ust. 1 i art. 106nh ust. 1 ustawy, po przesłaniu ich do Krajowego Systemu e-Faktur, oraz faktur VAT RR i faktur VAT RR KOREKTA wystawionych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur, bez konieczności uwierzytelniania;



5) sposób oznaczania faktur ustrukturyzowanych, faktur, o których mowa w art. 106nda ust. 1, art. 106nf ust. 1 i art. 106nh ust. 1 ustawy, po przesłaniu ich do Krajowego Systemu e-Faktur, udostępnianych nabywcy, o którym mowa w art. 106gb ust. 4 ustawy, w sposób inny niż przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur lub używanych poza Krajowym Systemem e-Faktur, oraz faktur VAT RR i faktur VAT RR KOREKTA wystawionych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur, używanych poza Krajowym Systemem e-Faktur, umożliwiający dostęp do tych faktur w Krajowym Systemie e-Faktur oraz umożliwiający weryfikację danych zawartych na tych fakturach, a także wymagania techniczne dla tego sposobu oznaczania;



6) sposób oznaczania faktur, o których mowa w art. 106nda ust. 1, art. 106nf ust. 1 i art. 106nh ust. 1 ustawy, udostępnianych w sposób inny niż przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur, umożliwiający weryfikację danych z tych faktur oraz umożliwiający zapewnienie autentyczności pochodzenia i integralności treści tych faktur, a także wymagania techniczne dla tego sposobu oznaczania;



7) szczegółowy zakres danych, jakie powinno zawierać:

a) zgłoszenie o zamiarze wystawiania i przesyłania do Krajowego Systemu e-Faktur faktur z załącznikiem, w tym treść oświadczenia o spełnieniu warunków koniecznych do wystawiania i przesyłania do Krajowego Systemu e-Faktur faktur z załącznikiem oraz oświadczenia o świadomości skutków naruszenia zasad wystawiania i przesyłania do Krajowego Systemu e-Faktur faktur z załącznikiem,

b) zgłoszenie o zamiarze zaprzestania wystawiania i przesyłania do Krajowego Systemu e-Faktur faktur z załącznikiem;



8) szczegółowy sposób postępowania w sprawie potwierdzenia możliwości wystawiania i przesyłania do Krajowego Systemu e-Faktur faktur z załącznikiem oraz w sprawie odebrania możliwości wystawiania i przesyłania do Krajowego Systemu e-Faktur faktur z załącznikiem;



9) wymagania techniczne, jakie powinny być spełnione przy wystawianiu i przesyłaniu do Krajowego Systemu e-Faktur faktur z załącznikiem.

Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów, przy wydawaniu rozporządzenia należy mieć na uwadze:

- konieczność zapewnienia prawidłowości identyfikacji i weryfikacji podmiotów, które mogą korzystać z KSeF (określonych w art. 106nb ustawy),

- zapewnienia dostępu do faktur ustrukturyzowanych, faktur wystawianych w postaci elektronicznej zgodnie ze wzorem, o których mowa w art. 106nda ust. 1 ustawy, wystawianych w postaci elektronicznej zgodnie ze wzorem w okresie trwania awarii KSeF, o których mowa w art. 106nf ust. 1 ustawy, i niedostępności KSeF, o których mowa w art. 106nh ust. 1 ustawy, po przesłaniu ich do KSeF, oraz faktury VAT RR i faktury VAT RR KOREKTA wystawionych przy użyciu KSeF oraz umożliwienia weryfikacji danych z tych faktur i zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności ich treści oraz możliwości zapoznania się z ich treścią,

- konieczność zapewnienia podatnikom możliwości wystawiania faktur z załącznikiem.

Struktura nowego rozporządzenia w sprawie korzystania z KSeF

Nowe rozporządzenie w sprawie korzystania z KSeF zawiera 6 rozdziałów:

Rozdział 1: Przepisy ogólne (w tym słownik pojęć użytych w rozporządzeniu),

Rozdział 2: Rodzaje i sposoby nadawania lub odbierania uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur,

Rozdział 3: Sposoby uwierzytelnienia podmiotów korzystających z Krajowego Systemu e-Faktur oraz zakres danych, których podanie umożliwia dostęp do faktury w tym systemie,

Rozdział 4: Sposoby oznaczania faktur,

Rozdział 5: Wystawianie i przesyłanie do Krajowego Systemu e-Faktur faktur z załącznikiem,

Rozdział 6: Przepisy przejściowe i końcowe.



Ponadto w załączniku do tego rozporządzenia został określony wzór zawiadomienia o nadaniu oraz odebraniu uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (ZAW FA).

Uprawnienia do korzystania z KSeF - rodzaje i sposoby nadawania lub odbierania

W rozdziale 2 omawianego rozporządzenia znalazły się przepisy dotyczące rodzajów i sposobów nadawania lub odbierania uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Przy czym przepisy § 3 rozporządzenia zawierają co do zasady powtórzenie rozwiązań zawartych w § 2 rozporządzenia z 2021 r. dotyczących określenia uprawnień do korzystania z KSeF. Doprecyzowano, że uprawnieniami do korzystania z KSeF są uprawnienia do nadawania oraz odbierania uprawnień do korzystania z KSeF, a nie do zmiany uprawnień, jak to było w rozporządzeniu z 2021 r.



Uzupełniono jednocześnie regulację z § 2 ust. 1 rozporządzenia z 2021 r. w ten sposób, że uprawnieniami do korzystania z KSeF są uprawnienia do wystawiania lub dostępu również do faktur, o których mowa w art. 106nda ust. 1, art. 106nf ust. 1 i art. 106nh ust. 1 ustawy (§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia), oraz wystawiania faktur VAT RR i faktur VAT RR KOREKTA przy użyciu KSeF (§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia). Wynika to z rozwiązań wdrażających obligatoryjny KSeF, w którym przewidziano odpowiednie rozwiązania w fakturowaniu, gdy podatnik zdecyduje się na wystawianie faktur w trybie tzw. offline24 oraz na wypadek awarii KSeF lub jego niedostępności, oraz zmian w zakresie dokumentowania transakcji dla rolnika ryczałtowego.



W zakresie nadawania oraz odbierania uprawnień do korzystania z KSeF rozszerzono katalog podmiotów uprawnionych do korzystania z tej funkcjonalności KSeF o osoby fizyczne wskazane przez osoby fizyczne posiadające uprawnienia do nadawania i odbierania uprawnień wskazane przez:

- podatnika,

- podatnika jako przedstawiciela zakładu (oddziału) osoby prawnej bądź innej wyodrębnionej jednostki wewnętrznej podatnika,

- podmiot, o którym mowa w art. 106c pkt 1 ustawy,

- jednostkę samorządu terytorialnego jako przedstawiciel samorządowej jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego, urzędu gminy, starostwa powiatowego lub urzędu marszałkowskiego,

- grupę VAT jako przedstawiciel członka grupy VAT (§ 3 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia).



W zakresie wystawiania lub dostępu do faktur rozszerzono katalog podmiotów uprawnionych do tej funkcjonalności KSeF o podmiot upoważniony do wystawiania elektronicznych faktur ustrukturyzowanych (§ 3 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia).



W zakresie wystawiania faktur rozszerzono katalog podmiotów uprawnionych do korzystania z tej funkcjonalności KSeF o nabywcę produktów rolnych lub usług rolniczych wskazanego przez rolnika ryczałtowego (§ 3 ust. 5 rozporządzenia).



W § 3 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia wprowadzono regulację wskazującą, że uprawnienie do wystawiania faktur lub do dostępu do faktur przysługuje osobie fizycznej wskazanej przez podmiot wskazany przez podatnika, samorządową jednostkę budżetową, samorządowy zakład budżetowy, urząd gminy, starostwo powiatowe, urząd marszałkowski, członka grupy VAT lub zakład (oddział) osoby prawnej bądź inną wyodrębnioną jednostkę wewnętrzną podatnika.



W § 4 rozporządzenia w ust. 1 wskazano sposoby nadawania oraz odbierania uprawnień do korzystania z KSeF. W przepisie tym powielono rozwiązania zawarte w § 3 ust. 1 rozporządzenia z 2021 r. Zgodnie z § 4 ust. 1 nadawanie oraz odbieranie uprawnień do korzystania z KSeF jest dokonywane za pomocą oprogramowania interfejsowego (które zostało zdefiniowane w § 2 pkt 4 rozporządzenia) w sposób określony w specyfikacji tego oprogramowania interfejsowego, po zweryfikowaniu posiadanych uprawnień.



W dalszych ustępach § 4 rozporządzenia wskazano z kolei zakres danych, jakie podaje podatnik lub inny podmiot w celu nadania uprawnień do korzystania z KSeF za pomocą oprogramowania interfejsowego.



W § 4 ust. 2 rozporządzenia, w stosunku do § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia z 2021 r. przebudowano zapisy w celu likwidacji wątpliwości interpretacyjnych, grupując w oddzielnych jednostkach redakcyjnych dane wymagane do nadania uprawnień do korzystania z KSeF w przypadku podmiotu i w przypadku osoby fizycznej.



Uprawnienie z § 4 ust. 2 pkt 5 jest nadawane wtedy, kiedy został ustanowiony przedstawiciel podatkowy uprawniony do wystawiania faktur w imieniu i na rzecz podatnika. Jest to szczególny rodzaj uprawnienia, obowiązkowo do ustanowienia, jeśli przedstawiciel podatkowy miałby wystawiać faktury w imieniu i na rzecz podatnika.



Ponadto wprowadzono dodatkowy wymóg podania danych unikalnych powiązanych z certyfikatem kwalifikowanej pieczęci elektronicznej podmiotu i wyznaczonych z tego certyfikatu po użyciu funkcji skrótu kryptograficznego opartej na algorytmie SHA-256, w przypadku gdy ten certyfikat nie zawiera numeru identyfikacji podatkowej (NIP) (§ 4 ust. 2 pkt 2 lit. c).

W § 4 ust. 2 pkt 3 lit. d rozporządzenia dokonano zmiany dotychczas używanego pojęcia „dane unikalne identyfikujące kwalifikowany podpis elektroniczny” (w § 3 ust. 2 pkt 2 lit. e rozporządzenia z 2021 r.) na „dane unikalne powiązane z certyfikatem kwalifikowanego podpisu elektronicznego osoby fizycznej i wyznaczone z tego certyfikatu po użyciu funkcji skrótu kryptograficznego opartej na algorytmie SHA-256”.

W dalszych ustępach § 4 rozporządzenia wskazano zakres danych, jakie podaje podatnik lub inny podmiot w celu:



1) nadania oraz odebrania uprawnień do korzystania z KSeF w przypadku faktur wystawianych przez nabywcę towarów lub usług zgodnie z art. 106d ustawy, jeśli nabywca towarów i usług nie posługuje się numerem identyfikacji podatkowej (NIP) na potrzeby danej czynności, a posiada numer, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 24 lit. b ustawy (§ 4 ust. 3 rozporządzenia),



2) nadania oraz odebrania uprawnień do korzystania z KSeF przez rolnika ryczałtowego (§ 4 ust. 4 rozporządzenia),



3) nadania oraz odebrania uprawnień do wystawiania faktur przy użyciu KSeF przez nabywcę produktów rolnych lub usług rolniczych wskazanego przez rolnika ryczałtowego (§ 4 ust. 5 rozporządzenia),



4) nadania oraz odebrania uprawnień wystawiania faktur przez podmiot upoważniony do wystawiania elektronicznych faktur ustrukturyzowanych (§ 4 ust. 6 rozporządzenia).

Przepisy § 4 ust. 3-6 rozporządzenia są nowymi regulacjami w stosunku do regulacji zawartych w rozporządzeniu z 2021 r.

Przepis w § 4 ust. 7 rozporządzenia dotyczący nadania oraz odebrania uprawnienia do wystawiania faktur ustrukturyzowanych przez osobę fizyczną uprawnioną przez podmioty, o których mowa w art. 106c ustawy stanowi powielenie regulacji zawartej w § 3 ust. 3 rozporządzenia z 2021 r.



Przepisy z § 4 ust. 8 i 9 rozporządzenia dotyczące nadania oraz odebrania uprawnień osobom fizycznym oraz dotycząca unikalnego identyfikatora zakładu (oddziału) osoby prawnej bądź innej wyodrębnionej jednostki wewnętrznej podatnika stanowi z kolei, co do zasady, powielenie regulacji zawartych w § 3 ust. 4 i 5 rozporządzenia z 2021 r.

W § 4 ust. 9 rozporządzenia doprecyzowano, że przez unikalny identyfikator zakładu (oddziału) osoby prawnej bądź innej wyodrębnionej jednostki wewnętrznej podatnika, o którym mowa w ust. 8 pkt 2, rozumie się identyfikator utworzony zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji oprogramowania interfejsowego zawierający numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika i ciąg znaków numerycznych.

W § 5 ust. 1 rozporządzenia zmieniono w stosunku do § 4 ust. 1 rozporządzenia z 2021 r. zapisy w taki sposób, aby w przypadku podatników niebędących osobami fizycznymi lub podmiotów niebędących osobami fizycznymi, którzy nie mają możliwości uwierzytelnienia się w sposób, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, forma złożenia zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu uprawnień do korzystania z KSeF, była ogólnodostępna. Dopuszcza się możliwość złożenia zawiadomienia zarówno w postaci papierowej, jak również w postaci elektronicznej, a także przez e-Urząd Skarbowy. W tym celu zrezygnowano z dotychczasowej regulacji, że nadawanie lub odbieranie uprawnień w takim przypadku jest dokonywane przez złożenie zawiadomienia do naczelnika urzędu skarbowego tylko w postaci papierowej. W § 5 ust. 1 rozporządzenia wskazano również, że w przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 106c pkt 1 ustawy, tj. organu egzekucyjnego, zawiadomienie jest składane niezależnie od sposobu uwierzytelnienia, o którym mowa w § 6.

Przepisy § 5 ust. 2–6 stanowią co do zasady powielenie regulacji § 4 ust. 1a, 1b i ust. 2 rozporządzenia z 2021 r., w tym dotyczącej określenia wzoru zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu uprawnień do KSeF. W ust. 2 dodatkowo wskazano, jakie dane są niezbędne do podania w przypadku nadawania i odbierania uprawnień do korzystania z KSeF jeśli uprawnienia te są nadawane przez złożenie zawiadomienia. W ust. 3 określono, że zawiadomienie o nadaniu lub odebraniu uprawnień, o którym mowa ust. 1, zawiera podpis podatnika lub podmiotu, który nadaje lub odbiera uprawienie lub podmiotu reprezentującego.

We wzorze zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu uprawnień do korzystania z KSeF w stosunku do wzoru z rozporządzenia z 2021 r. wprowadzono drobne zmiany, jak zmiana dostosowawcza w części A i D i objaśnieniach. Dodano również w części ogólnej zgłoszenia, że składającymi zgłoszenie są również podatnicy zgłaszający dane unikalne powiązane z certyfikatem kwalifikowanego podpisu lub kwalifikowanej pieczęci elektronicznej. Ponadto zrezygnowano z podawania adresu zamieszkania osoby uprawnionej do korzystania z KSeF, który był umieszczony w części C2.

Sposoby uwierzytelnienia podmiotów korzystających z KSeF oraz zakres danych, których podanie umożliwia dostęp do faktury w KSeF

W rozdziale 3 omawianego rozporządzenia nowego rozporządzenia znajdują się przepisy określające sposoby uwierzytelnienia podmiotów korzystających z Krajowego Systemu e-Faktur oraz zakres danych, których podanie umożliwia dostęp do faktury w tym systemie .



Sposoby uwierzytelniania podmiotów korzystających z KSeF określa § 6 ust. 1 rozporządzenia.



Narzędziem służącym do uwierzytelniania użytkowników systemów teleinformatycznych są środki identyfikacji elektronicznej, natomiast celem podpisów elektronicznych oraz pieczęci elektronicznych jest podpisywanie dokumentów elektronicznych. W związku z tym w § 6 ust. 1 rozporządzenia zmieniono dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 rozporządzenia z 2021r. regulującego sposoby uwierzytelniania podmiotów korzystających z KSeF. Przyjęte w § 5 ust. 1 rozporządzenia z 2021 r. założenie, że korzystanie z KSeF wymaga uwierzytelnienia przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, kwalifikowanej pieczęci elektronicznej albo podpisu zaufanego odbiegało od dedykowanego przeznaczenia tych narzędzi.



Uwierzytelnienie podmiotów korzystających z Krajowego Systemu e-Faktur zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia wymaga użycia:



1. środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1725), albo

2. danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jeżeli te dane pozwalają na identyfikację i uwierzytelnienie wymagane w celu realizacji usługi online, albo

3. danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanej pieczęci elektronicznej, jeżeli te dane pozwalają na identyfikację i uwierzytelnienie wymagane w celu realizacji usługi online, albo

4. certyfikatu KSeF wytworzonego po uwierzytelnieniu się podatnika lub podmiotu uprawnionego w sposób, o którym mowa w pkt 1–3.



Definicja certyfikatu KSeF została określona w § 2 pkt 1 rozporządzenia.



Niezbędnym elementem procesu uwierzytelnienia jest również weryfikacja posiadanych przez dany podmiot uprawnień.



Możliwość uwierzytelnienia się przy pomocy podpisu zaufanego będzie możliwa w ramach krajowego węzła identyfikacji elektronicznej.



W § 6 ust. 2 rozporządzenia wskazano, że certyfikat KSeF jest ważny nie dłużej niż 2 lata od daty jego wytworzenia lub od wskazanej przez podatnika daty początkowej jego obowiązywania i może być odnowiony w okresie jego ważności. W specyfikacji technicznej zostanie uwzględniona możliwość, aby podmiot występujący o certyfikat mógł określić okres ważności certyfikatu. Podmiot ten będzie mógł sam wskazać okres ważności certyfikatu nie dłużej niż dwa lata. Przed upływem terminu ważności można będzie wytworzyć (odnowić) następny certyfikat na kolejne dwa lata – bez potrzeby uwierzytelniania się metodami, o których mowa w § 6 ust. 1-3. Przy kolejnym wytwarzaniu certyfikatu można będzie uwierzytelnić się tym ważnym certyfikatem i wytworzyć kolejny nowy certyfikat ważny na następne dwa lata.



Szczegółowy opis wymagań technicznych certyfikatu KSeF oraz sposobu jego poboru z KSeF będzie zawierać specyfikacja oprogramowania interfejsowego (§ 6 ust. 3 rozporządzenia).

Ogólne wymagania techniczne dotyczące certyfikatu KSeF są zawarte w rozporządzeniu, w tym jego:

• definicja i sposób wykorzystania (§ 2 pkt 1 rozporządzenia),

• kwestie związane z jego wytworzeniem (§ 6 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia,

• okres jego ważności (§ 6 ust. 2 rozporządzenia).

Natomiast tylko ich szczegółowy opis jest w specyfikacji oprogramowania interfejsowego. Rozporządzenie zawiera opis takich wymagań technicznych dla certyfikatu KSeF oraz sposobu jego poboru z KSeF, które w swoich założeniach nie będą ulegać zmianom w czasie oraz są istotne z perspektywy podatnika.



Zgodnie z regulacją § 6 ust. 4 rozporządzenia w przypadku kwalifikowanych podpisów elektronicznych niezawierających numeru identyfikacji podatkowej (NIP) i numeru PESEL podatnika będącego osobą fizyczną, uwierzytelnienie oraz weryfikacja posiadanych uprawnień są możliwe również po zgłoszeniu danych unikalnych powiązanych z certyfikatem kwalifikowanego podpisu elektronicznego i wyznaczonych z tego certyfikatu po użyciu funkcji skrótu kryptograficznego opartej na algorytmie SHA-256, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w zawiadomieniu, o którym mowa w § 5. Regulacja ta stanowi co do zasady powielenie regulacji zawartej w § 5 ust. 2 rozporządzenia z 2021 r.



W § 6 ust. 5 rozporządzenia dodano z kolei nową regulację, zgodnie z którą w przypadku kwalifikowanych pieczęci elektronicznych niezawierających numeru identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika, uwierzytelnienie oraz weryfikacja posiadanych uprawnień są możliwe również po zgłoszeniu danych unikalnych powiązanych z certyfikatem kwalifikowanej pieczęci elektronicznej i wyznaczonych z tego certyfikatu po użyciu funkcji skrótu kryptograficznego opartej na algorytmie SHA-256, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w zawiadomieniu, o którym mowa w § 5.



W § 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia uregulowano zagadnienie dostępu w KSeF do faktury ustrukturyzowanej, faktury, o której mowa w art. 106nda ust. 1, art. 106nf ust. 1 i art. 106nh ust. 1 ustawy, przesłanej do KSeF, faktury VAT RR, faktury korygującej i faktury VAT RR KOREKTA wystawianych w KSeF. Dostęp do tych faktur będzie możliwy poprzez kod weryfikujący po podaniu m. in. numeru faktury, numeru kolejnego faktury korygującej, numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub innego identyfikatora nabywcy towarów lub usług lub nabywcy produktów rolnych lub usług rolniczych albo informacji o braku identyfikatora oraz kwoty należności ogółem.



Kod weryfikujący został zdefiniowany w § 2 pkt 3 rozporządzenia jako kod, o którym mowa w art. 106gb ust. 5 ustawy.

Zaś § 8 rozporządzenia określa sposób anonimowego dostępu do faktury ustrukturyzowanej i faktury VAT RR. Dostęp do tej faktury będzie możliwy po podaniu danych w niej zawartych tj.: numer KSeF faktury, numer faktury, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 2 ustawy, numer NIP lub numer innego identyfikatora nabywcy, danych identyfikacyjnych nabywcy i kwoty należności ogółem z tej faktury. Regulacja dotycząca „dostępu anonimowego” była zawarta w § 6 rozporządzenia z 2021 r.

W rozporządzeniu zmodyfikowano ten przepis w taki sposób, aby dotyczył również dostępu do faktur VAT RR (podanie numeru kolejnego faktury, o którym mowa w art. 116 ust. 2 pkt 4 ustawy, numeru NIP lub innego identyfikatora nabywcy produktów rolnych lub usług rolniczych, imienia i nazwiska lub nazwy nabywcy produktów rolnych lub usług rolniczych, kwoty należności ogółem, o której mowa w art. 116 ust. 2 pkt 12 ustawy). Wprowadzono również możliwość dostępu do faktury korygującej fakturę ustrukturyzowaną oraz do faktury VAT RR KOREKTA - po podaniu odpowiednich danych.

Sposoby oznaczania faktur w KSeF

W rozdziale 4 rozporządzenia znajdują się przepisy określające sposoby oznaczania faktur.



W § 9 ust. 1 rozporządzenia wskazano, w jaki sposób oznaczana jest faktura ustrukturyzowana i faktura, o której mowa w art. 106nda ust. 1, art. 106nf ust. 1, art. 106nh ust. 1 ustawy, po przesłaniu do KSeF, jeśli jest udostępniana nabywcy, o którym mowa w art. 106gb ust. 4 ustawy, w sposób inny niż przy użyciu KSeF lub używana jest poza KSeF. Do oznaczania tych faktur służy:

1) kod weryfikujący, który zawiera:

a) adres zasobu oprogramowania interfejsowego, wskazany w specyfikacji tego oprogramowania;

b) datę, o której mowa w art. 106e ust. 1 pkt 1 ustawy, a w przypadku faktury korygującej datę, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 2 ustawy;

c) numer identyfikacji podatkowej (NIP) sprzedawcy;

d) wyróżnik faktury, oraz



2) numer identyfikujący tę fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur zamieszczany bezpośrednio pod kodem weryfikacyjnym, o którym mowa w pkt 1.



Ministerstwo Finansów wyjaśnia też, że sposób oznaczania kodem wskazanym powyżej ma również zastosowanie do:

- faktury ustrukturyzowanej i faktur, o których mowa w art. 106nda ust. 1, i art. 106nh ust. 1 ustawy, po przesłaniu do Krajowego Systemu e-Faktur, jeśli są udostępniane nabywcy, o którym mowa w art. 106gb ust. 4 ustawy w sposób inny niż przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur; pozostałe faktury, zgodnie z ogólnymi zasadami są otrzymywane w KSeF,

- faktury, o której mowa w art. 106nf ust. 1 ustawy (wystawionej w trybie awarii), po przesłaniu do Krajowego Systemu e-Faktur, udostępnianej nabywcy w sposób inny niż przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (§ 9 ust. 2 rozporządzenia).





Odrębnie określono sposób oznaczania faktur, o których mowa w art. 106nda ust. 1, art. 106nf ust. 1 i art. 106nh ust. 1 ustawy, jeśli są one udostępniane nabywcy towarów i usług w sposób inny niż przy użyciu KSeF, przed przesłaniem do KSeF. Faktury te oznacza się:

1) kodem weryfikującym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oraz

2) napisem „OFFLINE” zamieszczanym bezpośrednio pod kodem weryfikacyjnym (§ 9 ust. 3 rozporządzenia).



W § 9 ust. 3 rozporządzenia określono, w jaki sposób jest oznaczana faktura, o której mowa w art. 106nda ust. 1, art. 106nf ust. 1 i art. 106nh ust. 1 ustawy, wystawiana przez nabywcę towarów lub usług zgodnie z art. 106d ust. 1 ustawy i udostępniana podatnikowi w sposób inny niż przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur, przed przesłaniem do KSeF, jeżeli nabywca towarów i usług nie posługuje się numerem identyfikacji podatkowej (NIP) na potrzeby danej czynności, a posiada numer, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 24 lit. b ustawy. Do oznacza takiej faktury służy:

1) kod weryfikujący, który zawiera:

a) adres zasobu oprogramowania interfejsowego, wskazany w specyfikacji tego oprogramowania;

b) datę, o której mowa w art. 106e ust. 1 pkt 1 ustawy, a w przypadku faktury korygującej datę, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 2 ustawy;

c) numer identyfikacji podatkowej (NIP) sprzedawcy;

d) wyróżnik faktury , oraz



2) napis „OFFLINE” zamieszczony bezpośrednio pod kodem weryfikującym, o którym mowa w pkt 1.



Sposób oznaczania faktur określony w ust. 3 stosuje się odpowiednio do faktury, o której mowa w art. 106nf ust. 1 ustawy, udostępnianej nabywcy w sposób inny niż przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (§ 9 ust. 4 rozporządzenia).

W § 9 ust. 5 rozporządzenia określono, w jaki sposób jest oznaczana faktura, o której mowa w art. 106nf ust. 1 ustawy, wystawiana przez nabywcę towarów lub usług zgodnie z art. 106d ust. 1 ustawy i udostępniana podatnikowi w sposób inny niż przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur, przed przesłaniem do KSeF, jeżeli nabywca towarów i usług nie posługuje się numerem identyfikacji podatkowej (NIP) na potrzeby danej czynności, a posiada numer, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 24 lit. b ustawy.

Do oznacza takiej faktury służy:

1) kod weryfikujący, który zawiera:

- adres zasobu oprogramowania interfejsowego, wskazany w specyfikacji tego oprogramowania;

- datę, o której mowa w art. 106e ust. 1 pkt 1 ustawy, a w przypadku faktury korygującej datę, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 2 ustawy;

- numer identyfikacji podatkowej (NIP) sprzedawcy;

- wyróżnik faktury , oraz

2) napis „OFFLINE” zamieszczony bezpośrednio pod kodem weryfikującym, o którym mowa w pkt 1.

W § 9 ust. 6 rozporządzenia rozporządzenia określono, w jaki sposób jest oznaczana faktura VAT RR oraz faktura VAT RR KOREKTA, o których mowa w art. 116 ust. 3b ustawy, używana poza KSeF. Do oznaczania tej faktury służy:

1) kod weryfikującym, który zawiera:

a) adres zasobu oprogramowania interfejsowego, wskazany w specyfikacji tego oprogramowania;

b) datę, o której mowa w art. 116e ust. 2 pkt 4 ustawy, a w przypadku faktury VAT RR KOREKTA – datę, o której mowa w art. 116 ust. 5e pkt 1 ustawy;

c) numer identyfikacji podatkowej (NIP) rolnika ryczałtowego;

d) wyróżnik faktury, oraz

2) numer identyfikujący tę fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur zamieszczany bezpośrednio pod kodem weryfikacyjnym, o którym mowa w pkt 1.

Zgodnie z § 9 ust. 7 rozporządzenia faktura VAT RR oraz faktura VAT RR KOREKTA, o których mowa w art. 116 ust. 3c ustawy, używana poza Krajowym Systemem e-Faktur, po przesłaniu do Krajowego Systemu e-Faktur jest oznaczana:

1) kodem weryfikującym, który zawiera:

a) adres zasobu oprogramowania interfejsowego, wskazany w specyfikacji tego oprogramowania;

b) datę, o której mowa w art. 116e ust. 2 pkt 4 ustawy, a w przypadku faktury VAT RR KOREKTA datę, o której mowa w art. 116 ust. 5e pkt 1 ustawy;

c) numer identyfikacji podatkowej (NIP) rolnika ryczałtowego;

d) wyróżnik faktury, oraz



2) numerem identyfikującym tę fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur zamieszczanym bezpośrednio pod kodem weryfikującym, o którym mowa w pkt 1.

Przez oznaczenie faktury kodem weryfikującym wraz z odpowiednim numerem lub napisem rozumie się utworzenie bezpośredniego linku do faktury lub znaku graficznego w sposób określony w specyfikacji oprogramowania interfejsowego i naniesienie go bezpośrednio na fakturę przed przekazaniem jej odbiorcy, a w przypadku gdy faktura jest przesyłana odbiorcy w formacie ustrukturyzowanych danych uniemożliwiających naniesienie tego kodu bezpośrednio na fakturę – przesłanie odbiorcy odrębnego linku do faktury lub znaku graficznego wraz z odpowiednim numerem lub napisem razem z fakturą (§ 9 ust. 6 rozporządzenia).

W myśl § 9 ust. 9 rozporządzenia znak graficzny, o którym mowa w § 9 ust. 8 rozporządzenia, przedstawia unikalny ciąg znaków w postaci dwuwymiarowego, kwadratowego kodu graficznego QR zgodnego z normą ISO/IEC 18004:2015.



Zgodnie z § 9 ust. 10 rozporządzenia - faktury, o których mowa w § 9 ust. 3-5, są dodatkowo oznaczane:

1) kodem umożliwiającym zapewnienie autentyczności pochodzenia i integralności treści tych faktur, który zawiera:

a) adres zasobu oprogramowania interfejsowego, wskazany w specyfikacji tego oprogramowania,

b) typ identyfikatora kontekstu i jego wartość,

c) numer identyfikacji podatkowej (NIP) sprzedawcy,

d) identyfikator certyfikatu KSeF,

e) wyróżnik faktury,

f) składniki, o których mowa w lit. a–e, opatrzone certyfikatem KSeF, oraz

2) napisem „CERTYFIKAT" zamieszczonym bezpośrednio pod kodem.

W § 9 ust. 11 rozporządzenia określono, że przez pojęcie kontekstu rozumie się identyfikator podatnika uprawnionego do wystawiania faktur przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur, służący do weryfikacji uprawnień posiadanych przez wystawcę faktury przy przesyłaniu tych faktur do Krajowego Systemu e-Faktur.

Zgodnie z § 9 ust. 12 rozporządzenia przez oznaczenie faktury kodem, o którym mowa w ust. 8, wraz z odpowiednim napisem rozumie się utworzenie bezpośredniego linku do faktury lub znaku graficznego w sposób określony w specyfikacji oprogramowania interfejsowego i naniesienie go bezpośrednio na fakturę przed przekazaniem jej odbiorcy, a w przypadku gdy faktura jest przesyłana odbiorcy w formacie ustrukturyzowanych danych uniemożliwiających naniesienie go bezpośrednio na fakturę – przesłanie odbiorcy odrębnego linku do faktury lub znaku graficznego wraz z odpowiednim napisem razem z fakturą. 14

Znak graficzny, o którym mowa w ust. 11 rozporządzenia, przedstawia unikalny ciąg znaków przedstawiony w postaci dwuwymiarowego, kwadratowego kodu graficznego QR zgodnego z normą ISO/IEC 18004:2015 (§ 9 ust. 13 rozporządzenia).



Szczegółowy opis wymagań technicznych dla kodu weryfikującego i kodu umożliwiającego zapewnienie autentyczności pochodzenia i integralności faktur ustrukturyzowanych oraz faktur wystawianych w okresie trwania awarii KSeF, zawiera specyfikacja oprogramowania interfejsowego (§ 9 ust. 14 rozporządzenia).

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że przepis § 9 ust. 14 odsyła do bardzo szczegółowego opisu tych kodów w specyfikacji. Natomiast ogólne wymagania techniczne są już zawarte we wcześniejszych poszczególnych ustępach § 9 (techniczne zapisy jak znak graficzny, kod QR, norma, link). Cały § 9 rozporządzenia wskazuje na wymogi techniczne, które go dotyczą tj. m.in. jego elementy, formę, sposób postępowania w przypadku braku możliwości jego zamieszczenia na wizualizacji faktury. Omawiane rozporządzenie wyjaśnia także definicje kluczowych pojęć towarzyszących temu zagadnieniu tj. wyróżnik faktury (§2 pkt 6 rozporządzenia) czy kontekst (§ 9 ust. 11 rozporządzenia). Natomiast ust. 14 odsyła tylko do szczegółowego ich opisu w specyfikacji.

Zasady zgłaszania zamiaru wystawiania i przesyłania faktur z załącznikiem

W rozdziale 5 omawianego rozporządzenia rozporządzenia zostały uregulowane zasady zgłaszania zamiaru wystawiania i przesyłania faktur z załącznikiem oraz sposób postępowania w sprawie tych zgłoszeń. Jest to nowe rozwiązanie pozwalające na wystawianie i przesyłanie faktur z załącznikiem.

W § 10 ust. 1 rozporządzenia określono kto, kiedy, do kogo i w jaki sposób może złożyć zgłoszenie zamiaru wystawiania faktur z załącznikiem. Zatem podatnik, przed rozpoczęciem wystawiania faktur z załącznikiem składa takie zgłoszenie za pośrednictwem konta e-Urzędu Skarbowego, do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

W § 10 ust. 2 rozporządzenia uregulowano dane, jakie zawiera to zgłoszenie. Są to m.in. oznaczenia kodu urzędu, do którego składane jest zgłoszenie, którym zawsze będzie Szef Krajowej Administracji Skarbowej, kodu zgłoszenia, jego wariantu, daty i celu zgłoszenia, dane osobowe dotyczące podatnika oraz oświadczenia w sprawie zgłoszenia zamiaru wystawiania i przesyłania do Krajowego Systemu e-Faktur faktur z załącznikiem, a także odebrania możliwości wystawiania i przesyłania faktur z załącznikiem w związku ze zgłoszeniem zamiaru zaprzestania wystawiania i przesyłania faktur z załącznikiem. Ponadto oznaczenia wskazujące co dokumentują wystawiane i przesyłane faktury z załącznikiem do Krajowego Systemu e-Faktur.

W § 10 ust. 3 rozporządzenia określono co zawiera zgłoszenie zaprzestania wystawiania faktur z załącznikiem. Są to dane analogiczne jak w § 10 ust. 2 w zakresie wskazania kodu urzędu, kodu i wariantu formularza oraz danych osobowych. Ponadto wskazano, jakie oświadczenia zawiera takie zgłoszenie oraz datę zaprzestania wystawiania i przesyłania faktur z załącznikiem do Krajowego Systemu e-Faktur. 15

W § 11 rozporządzenia określono m.in. w jaki sposób są potwierdzane zgłoszenia, przez kogo i w jakim terminie, tj. są potwierdzane przez e-Urząd Skarbowy poprzez Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) (ust. 1), a informacja o statusie zgłoszenia jest udostępniana podatnikowi na jego adres poczty elektronicznej (ust. 2). Potwierdzenie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zgłoszeń jest również przekazywane na adres poczty elektronicznej podatnika w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez podatnika Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) tych zgłoszeń (ust. 3).

W § 12 rozporządzenia określono wymagania techniczne, jakie powinny być spełnione przy wystawianiu i przesyłaniu do Krajowego Systemu e-Faktur faktur z załącznikiem, tj. m.in., w jakim formacie powinna być przesłana faktura (ust. 1), że faktura może posiadać tylko jeden załącznik, który stanowi integralną jej część (ust. 2), a maksymalny rozmiar faktury z załącznikiem wynosi 3 MB (ust. 3).

Termin wejścia w życie nowego rozporządzenia i przepisy przejściowe

W § 14 rozporządzenia zakłada się, że nowe rozporządzenie w sprawie korzystania z KSeF, co do zasady, wejdzie w życie z dniem 1 lutego 2026 r. w związku z tym, że przepisy wprowadzające nowe rozwiązania w zakresie KSeF wchodzą w życie z tym dniem.

Wyjątek stanowi przepis zawarty w § 6 ust. 1 pkt 1, dla którego proponuje się przesunięcie o 2 miesiące terminu wejścia w życie, tj. z dniem 1 kwietnia 2026 r. oraz przepisy § 10–12, które zgodnie z proponowaną regulacją wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Ministerstwo Finansów wyjaśnia także, że zgodnie z art. 2 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – dodawany w art. 23 ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – pkt 3b, przewiduje, że rozwiązania art. 1 pkt 25 w zakresie art. 106r pkt 7–9 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. W związku z tym przepisy omawianego rozporządzenia w tym zakresie wchodzą w życie również z datą 1 stycznia 2026 r., gdyż takie rozwiązanie przewidziano w ustawie. Rozdział 5 rozporządzenia (przepisy § 10–12) wykonuje nowy dodawany zakres upoważnienia art. 106r, zatem nie będzie występowało nakładanie się nowych i starych przepisów. Wskazane zapisy rozporządzenia, które wchodzą w życie od 1 stycznia 2026 r. nie dotyczą stosowania obligatoryjnego KSeF, pozwalają podatnikom jedynie przygotować się od 1 lutego 2026 r. na wystawianie w KSeF faktur z załącznikiem. W tym celu rozporządzenie we wskazanym rozdziale 5 określa sposób postępowania podatnika w celu uzyskania możliwości wystawiania tych faktur w KSeF oraz (techniczne) wymogi ich wystawiania, natomiast samo wystawianie tych faktur w KSeF będzie możliwe od 1 lutego 2026 r.



Wejście w życie ww. ustawy zmieniającej powoduje utratę mocy z dniem 31 marca 2026 r. przepisów rozporządzenia z 2021 r.



§ 13 rozporządzenia stanowi przepis przejściowy. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu do dnia 31 grudnia 2026 r. do uwierzytelniania się podmiotów korzystających z KSeF może służyć ciąg znaków alfanumerycznych, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia z 2021 r. tzw. token. W przypadku gdy podatnik wybierze sposób uwierzytelnienia za pomocą tokena, nie będzie możliwe wytworzenie certyfikatu KSeF.



Aby wystawić certyfikat podatnik będzie zobowiązany uwierzytelnić się w inny sposób niż token np. podpisem kwalifikowanym. Zgodnie z ust. 2 do dnia 31 marca 2026 r. do uwierzytelniania się podmiotów korzystających z KSeF może służyć podpis zaufany, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia z 2021 r.



Źródło: Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z 12 grudnia 2025 r. w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur - Dziennik Ustaw z 18 grudnia 2025 r. - poz. 1815.