JPK_VAT uszczelnia system podatkowy

Od początku 2018 r. obowiązek składania plików obejmuje wszystkich przedsiębiorców, będących płatnikami VAT. Resort przypomina, że przedsiębiorcy którzy nie składają JPK_VAT, muszą się liczyć z konsekwencjami prawnymi. Jednak - jak zaznacza MF - działania organów KAS w zakresie obowiązku JPK_VAT ukierunkowane są na informowanie, a nie na karanie.

"Podatnicy radzą sobie z JPK_VAT wręcz wzorcowo - świadczy o tym systematyczny spadek odrzuconych plików. Sukcesywnie zmniejsza się też liczba podmiotów nieskładających JPK_VAT - w czerwcu ich odsetek wynosił tylko 2,9 proc. Chcę podziękować wszystkim przedsiębiorcom, którzy należycie i terminowo wywiązują się z obowiązku składania JPK_VAT" - powiedział w środę na konferencji prasowej Banaś.

Wiceminister podkreślił, że wdrożenia obowiązku JPK_VAT eliminuje nieuczciwą konkurencję rynkową, umożliwia szybką identyfikację nieprawidłowości (w MF trwa bieżąca automatyczna analiza prawidłowości rozliczeń w VAT), a dzięki niemu podatnik może skorygować deklarację bez konsekwencji.

MF zaznacza, że system JPK_VAT zautomatyzował czynności sprawdzające. "Dzięki niemu KAS szybko reaguje na nieprawidłowości i próby oszustw podatkowych. Specjalne algorytmy wykorzystywane podczas analizy plików JPK_VAT automatycznie wyłapują fikcyjne transakcje, których dokonują najczęściej tzw. firmy słupy" - informuje MF.

Resort przekazał, że analizuje prawie 10 miliardów faktur.

"Analiza plików JPK_VAT umożliwia urzędnikom m.in. szybkie zlokalizowanie faktur od podmiotów niezarejestrowanych dla celów VAT. W I półroczu 2018 r. zidentyfikowali do wyjaśnienia 155 tys. 443 faktury, wystawione przez 55 tys. 780 podmiotów niezarejestrowanych do VAT. Kwota podatku VAT z tych faktur to ponad 260 mln zł" - powiedział obecny na konferencji wicedyrektor departamentu analiz w MF Zbigniew Wiliński. Dodał, że w I półroczu 2018 r. dzięki analizie centralnej JPK_VAT wstrzymano wypłatę zwrotów VAT na łączną kwotę 214,5 mln zł.

"W następstwie korekt deklaracji VAT, po czynnościach sprawdzających prowadzonych na JPK_VAT za I poł. 2018 r. kwota podatku należnego wzrosła o ponad 574 mln zł" - powiedział Wiliński.

Resort podkreśla, że dzięki JPK_VAT administracja skarbowa może skutecznie zapobiegać oszustwom podatkowym, ograniczać nieuczciwą konkurencję i chronić interesy uczciwych podatników, którzy dodatkowo szybciej otrzymują zwrot podatku VAT.

MF przekazało, że w związku ze zidentyfikowanymi niezgodnościami w rozliczeniu VAT na podstawie JPK_VAT złożonych w pierwszym półroczu 2018 r. ministerstwo wysłało 316 tys. 154 powiadomienia centralne informujące o rozbieżnościach i możliwości dokonania korekty deklaracji/pliku JPK_VAT, w tym 153 tys. 633 e-maile i 80 tys. 235 SMS-ów. Resort podkreśla, że po otrzymaniu takiego powiadomienia podatnik może sam sprawdzić swoje rozliczenia VAT i, jeśli jest taka potrzeba, złożyć korektę bez konsekwencji podatkowych.

Jeśli chodzi o System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR), MF przypomina, że jego celem jest przeciwdziałanie wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, których dokonują najczęściej zorganizowane grupy przestępcze. STIR to liczba 617 banków i SKOK-ów zasilających system.

"Oszuści generują sztuczne tzw. transakcje karuzelowe za pomocą transferów pieniężnych na rachunkach bankowych. Próbują w ten sposób wyłudzać nienależny zwrot VAT. W oparciu o dane STIR, system informatyczny analizuje ryzyko wystąpienia wyłudzenia skarbowego" - tłumaczył na konferencji prasowej dyrektor departamentu nadzoru nad kontrolami w MF Przemysław Krawczyk.

Jak dodał, automatyczne procesy ustalania wskaźnika ryzyka wskazały około 26 tys. podmiotów wysokiego i podwyższonego ryzyka wykorzystania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Informacje STIR, w tym dane przeszło 5 mld transakcji finansowych, zostały wykorzystane w budowanych przez KAS nowoczesnych rozwiązaniach analitycznych.

MF przekazało, że przewidziana przez ustawę STIR blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego zapobiega transferom środków pochodzących z wyłudzeń. Dotychczas zablokowano 12 rachunków bankowych, należących do ośmiu podmiotów, na łączną kwotę ok. 3 mln zł. Resort podkreśla, że blokada rachunku to narzędzie stosowane tylko w wyjątkowych przypadkach. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

