Rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Resort finansów przygotował tekst jednolity tego rozporządzenia.

Rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania - tekst jednolity

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2023 r. dotyczące ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania zostało opublikowane w formie obwieszczenia w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1849.

W załączniku do obwieszczenia znajduje się jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Tekst ten uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 maja 2022 r. (Dz. U. poz. 1252).

Wyjątki od tekstu jednolitego

W tekście jednolitym rozporządzenia nie uwzględniono odnośnika nr 2 oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 maja 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Wspomniane przepisy dotyczą m.in. notyfikacji Komisji Europejskiej oraz zasad stosowania potwierdzeń o spełnianiu funkcji i wymagań technicznych dla kas rejestrujących w formie oprogramowania.

Co zawiera rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących w formie oprogramowania?

Tekst jednolity zawiera szczegółowe przepisy dotyczące kas rejestrujących w formie oprogramowania. Rozporządzenie określa wymagania techniczne dla takich kas oraz sposób ich używania. Zawarte są w nim również przepisy dotyczące prowadzenia ewidencji przy użyciu kas, zakończenia ich używania oraz wystawiania dokumentów w postaci innej niż wydruk.

W rozporządzeniu MF wprowadzono szereg nowych pojęć, które mają na celu zapewnienie precyzyjności w stosowaniu przepisów. Poniżej przedstawiamy wybrane zagadnienia:

Baza danych kasy

Baza danych kasy to jedno z kluczowych pojęć wprowadzonych w rozporządzeniu. Odnosi się ona do specyficznej bazy zawartej w kasie rejestrującej, w której zapisywane i przechowywane są dane określone w załączniku do rozporządzenia. Baza ta jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania kasy i umożliwia gromadzenie informacji o transakcjach, które są następnie wykorzystywane do celów podatkowych i kontrolnych.

Certyfikat kasy

Kolejnym ważnym terminem jest certyfikat kasy. Jest to unikatowy certyfikat klucza publicznego, który jest przydzielony konkretnej kasie rejestrującej w formie oprogramowania. Certyfikat ten jest wystawiany przez producenta kasy i służy do zapewnienia bezpieczeństwa oraz autentyczności transakcji dokonywanych za pomocą kasy. Dzięki niemu możliwe jest śledzenie i weryfikacja wszystkich operacji przeprowadzanych na danej kasie.

Ewidencja transakcji

Ewidencja transakcji to zapis wszystkich operacji sprzedaży dokonywanych za pomocą kasy rejestrującej. Ewidencja ta jest przechowywana w bazie danych kasy i stanowi podstawę do rozliczeń podatkowych oraz innych czynności kontrolnych. W rozporządzeniu określono szczegółowe wymagania dotyczące sposobu prowadzenia ewidencji, jej przechowywania oraz udostępniania odpowiednim jednostkom kontrolnym.

Oprogramowanie kasy

Oprogramowanie kasy to specjalistyczne oprogramowanie zainstalowane na kasie rejestrującej, które umożliwia rejestrację transakcji sprzedaży, przechowywanie danych oraz komunikację z innymi systemami. Oprogramowanie to musi spełniać określone w rozporządzeniu wymagania techniczne i funkcjonalne, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie kasy.

W związku z długością i złożonością tematu, przedstawiony artykuł stanowi jedynie wprowadzenie do rozporządzenia. Aby uzyskać pełne zrozumienie wszystkich aspektów i szczegółów, zaleca się zapoznanie się z pełnym tekstem rozporządzenia oraz załącznikami i dodatkowymi materiałami.