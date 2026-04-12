MF: obowiązkowa kasa fiskalna przy usługach parkingowych od 1 kwietnia 2026 r. Czy dotyczy wynajmu miejsc postojowych?

Ministerstwo Finansów wyjaśniło w komunikacie, że od 1 kwietnia 2026 r. usługi parkingowe dla samochodów i innych pojazdów będą musiały być ewidencjonowane na kasach rejestrujących. Jednocześnie resort finansów zaznacza, że obowiązek ten nie dotyczy wynajmu nieruchomości własnych lub dzierżawionych – w tym wynajmu miejsc postojowych.

Co to jest usługa parkingowa - definicja

Ministerstwo wyjaśniło, że usługi parkingowe to krótkotrwałe udostępnianie miejsca do postoju pojazdu, z którego może skorzystać każdy zainteresowany. Miejsca te nie są przypisane do konkretnej osoby ani pojazdu, a korzystanie z parkingu odbywa się poprzez akceptację regulaminu. Każda wydzielona przestrzeń z wyznaczonymi stanowiskami, udostępniana za opłatą zależną od czasu postoju, jest traktowana jako usługa parkingowa.



Usługi parkingowe mieszczą się w:

PKWiU 52.21.24.0 - Usługi parkingowe,

PKWiU 96.09.19.0 - Pozostałe różnorodne usługi, gdzie indziej niesklasyfikowane (jako usługa parkingowa dla gości hotelu/restauracji).

Zwolnienie ze stosowania kas fiskalnych

Zwolnione z prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kas rejestrujących zostają usługi parkingu samochodów i innych pojazdów świadczone przez:

1) podatnika na rzecz jego pracowników,

2) spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali,

3) spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe na rzecz podmiotów zamieszkujących na ich terenie na podstawie:

a) umowy najmu lub

b) umowy dzierżawy, lub

c) innej umowy o podobnym charakterze dotyczącej lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe

– lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe.

Wynajem miejsca postojowego nadal zwolnione z ewidencji przy użyciu kasy fiskalnej

Ministerstwo Finansów informuje, że wynajem miejsca postojowego jest klasyfikowany w PKWiU 68.20.1, jeśli ma charakter rzeczywistego najmu nieruchomości. Oznacza to, że miejsce jest oddane do wyłącznego korzystania konkretnego najemcy, istnieje umowa najmu, nie występuje rotacja użytkowników, a opłata ma stały charakter (nie zależy od czasu postoju). Zasady te dotyczą również prywatnego najmu nieruchomości przeznaczonych na cele parkowania.



MF podkreśla, że usługa ta korzystała i nadal korzysta ze zwolnienia z prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Warunkiem skorzystania z tego zwolnienia jest:

1) udokumentowanie tej usługi w całości fakturą, lub

2) ujęcie w ewidencji tej usługi w taki sposób, aby jednoznacznie wynikało, jakiej konkretnie usługi dotyczyła oraz otrzymanie w całości zapłaty za tę usługę za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a dowód zapłaty musi również jednoznacznie określać, jakiej konkretnie usługi dotyczy.



Interpretacje indywidualne dotychczas wydane w ww. zakresie zostaną poddane weryfikacji.