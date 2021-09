Tax Free od 1 stycznia 2022 r. Obowiązek rejestracji

Tax Free. Od 1 stycznia 2022 r. wszyscy sprzedawcy w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym będą mieć obowiązek wystawiania dokumentów Tax Free w formie elektronicznej. Trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 r.

Tax Free po 1 stycznia 2022 r.

Resort finansów informuje, że 350 przedsiębiorców zarejestrowało się do tej pory w Tax Free. Dzięki temu nadal będą mogli sprzedawać swoje produkty w tym systemie po 1 stycznia 2022 r., czyli po zmianie obsługi dokumentów na formę elektroniczną.

Rejestracja jest możliwa na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) , gdzie przygotowana jest specjalna zakładka informacyjna prowadząca przez rejestrację krok po kroku.

Zwrot VAT dla podróżnych

Zwrot podatku VAT dla podróżnych to możliwość uzyskania zwrotu VAT zapłaconego przy zakupie towarów w Polsce przez podróżnego, który nie ma stałego miejsca zamieszkania w UE. Zwrot może nastąpić w przypadku podróżnego, który:

kupił w Polsce towary o wartości powyżej 200 zł,

otrzymał paragon z kasy rejestrującej i dokument Tax Free,

wywiózł towar w stanie nienaruszonym poza UE i uzyskał potwierdzenie tego faktu przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej.

Obecnie obowiązuje papierowy obieg dokumentów, a wywóz towarów poza Polskę/UE potwierdzany jest pieczęcią POLSKA – CŁO. Od 1 stycznia 2022 r. wszyscy sprzedawcy w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym będą mieć obowiązek wystawiania dokumentów Tax Free w formie elektronicznej.

Obecnie trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 r. Możliwość rejestracji na platformie PUESC została uruchomiona 1 lipca 2021 r. i przedsiębiorcy mają na nią pół roku.

Do tej pory zarejestrowało się i dopełniło formalności 350 firm. Czasu na rejestrację i płynne dostosowanie działalności do przejścia na elektroniczną formę dokumentów Tax Free jest coraz mniej.

Tax Free 2022 - jak się zarejestrować?

Należy wejść na Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) , gdzie krok po kroku zostaniemy poprowadzeni przez proces rejestracji. W jej trakcie nastąpi weryfikacja, czy przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT i czy ma co najmniej jedną kasę rejestrującą on-line. Są to warunki niezbędne do tego, aby sprzedawać towary w systemie Tax Free od początku 2022 roku.

Ministerstwo Finansów zachęca także do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi w zakładce o zmianach w Tax Free. Sprawdź, co i jak powinieneś zrobić, żeby dostosować swoją firmę i móc sprzedawać w systemie Tax Free od 1 stycznia 2022 r.