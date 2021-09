Pakiet SLIM VAT 2 - najważniejsze zmiany

Pakiet SLIM VAT 2 co do zasady zacznie obowiązywać od 1 października 2021 r., z wyjątkiem niektórych zmian, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (7 września 2021 r.) i z dniem 1 stycznia 2022 r. Jakie nowe regulacje wprowadza pakiet SLIM VAT 2?

Ustawa wprowadzająca tzw. pakiet SLIM VAT 2 w dniu 6 września 2021 roku została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Chodzi o ustawę z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1626).

Z noweli wynika, że zmiany obejmą poniższe obszary.

Transakcje łańcuchowe

Transakcje łańcuchowe - wprowadzenie regulacji, która w przypadku eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów określa jednoznacznie, której dostawie będzie przyporządkowana wysyłka lub transport towarów, gdy w transakcji łańcuchowej to nie nabywca lub podmiot pośredniczący organizują transport. Założeniem będzie, że jeśli transport jest organizowany przez pierwszego lub ostatniego nabywcę, to wysyłka lub transport towarów będzie przyporządkowany dostawie organizowanej odpowiednio przez pierwszego lub ostatniego nabywcę.

WNT

W zakresie WNT zmiany przewidują rezygnację z warunku uzależniającego dokonanie odliczenia podatku VAT naliczonego w tym samym okresie, w którym wykazano podatek VAT należny, od wykazania podatku VAT należnego w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. W tym zakresie ustawa nowelizująca implementuje do polskiego porządku prawnego wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2021 r. sprawie C-895/19.

Import usług/WNT – doprecyzowanie momentu dokonania korekty in-minus tj. w przypadku, gdy podstawa opodatkowania ulegnie obniżeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna obniżenia tejże podstawy.

Procedura uproszczona VAT

Umożliwienie podatnikowi rozliczającemu podatek należny VAT z tytułu importu towarów w deklaracji VAT dokonanie korekty tej deklaracji w terminie 4 miesięcy, po miesiącu, w którym podatnik miał rozliczyć podatek należny z tytułu importu towarów, w sytuacji, gdy podatnik w pierwotnej deklaracji nie rozliczył podatku VAT w prawidłowej wysokości.

Ulga na złe długi

Ulgę na złe długi ustawodawca modyfikuje poprzez wydłużenie do 3 lat terminu, licząc od końca roku podatkowego, w którym faktura została wystawiona, na skorzystanie z niej. Pakiet uchyla również warunek, (i) zgodnie z którym podmiot, w stosunku, do którego ulga na złe długi jest stosowana nie może być w momencie zastosowania w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji oraz (ii) uchylenie wymogu mówiącego, iż dłużnik musi być czynnym podatnikiem VAT (pozostaje warunek, zgodnie z którym dostawca musi być podatnikiem VAT). W tym zakresie nowelizacja ustawy o VAT implementuje do polskiego porządku prawnego wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie C-335/19.

Definicja „państwa członkowskiego” oraz „terytorium Unii Europejskiej”

Nowela wprowadza modyfikację definicji „państwa członkowskiego” oraz „terytorium Unii Europejskiej” w związku z opuszczeniem przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii Unii Europejskiej, poprzez skreślenie wyrazów odnoszących się do tego państwa w w/w definicjach; Irlandię Północna traktuje się jako terytorium Unii Europejskiej w określonym zakresie.

VAT-26

Wydłużenie terminu na złożenie VAT-26 od samochodów używanych w 100% w działalności gospodarczej, a więc takich, w stosunku do których jest prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu oraz które nie są wykorzystywane w żaden sposób na użytek prywatny, do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został poniesiony pierwszy wydatek związany z takim samochodem; informacja ma być złożona nie później niż w terminie złożenia ewidencji JPK_V7M/V7K za dany miesiąc, również w odniesieniu do podatników rozliczających się kwartalnie.

Odliczenie VAT

Rozszerzenie możliwości odliczenia podatku VAT nieodliczonego w terminie, poprzez złożenie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, albo za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 99 ust. 2 i 3 (mali podatnicy), za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, po okresie rozliczeniowym, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego - nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Sprzedaż nieruchomości

Dopuszczenia możliwości składania zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości podatkiem VAT w samym akcie notarialnym, w efekcie proponowane rozwiązanie stanowi alternatywę dla podatników VAT w stosunku do dotychczasowego rozwiązania – obowiązku złożenia najpóźniej przez dniem dokonania dostawy budynku, budowli lub ich części oświadczenia o wyborze opodatkowania właściwemu dla nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego.

Rachunek VAT

Uregulowania kwestii uwalniania środków przeksięgowanych z zamykanego rachunku VAT na tzw. rachunek techniczny prowadzony przez bank; wskazano, że podatnik może wystąpić do Naczelnika Urzędu Skarbowego z wnioskiem o wydanie zgody na wypłatę środków należących do niego i zdeponowanych na rachunku technicznym.

Wprowadzenia możliwości wydania zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT, jeżeli posiadane przez podatnika zaległości podatkowe zostały odroczone lub rozłożone na raty, co ma na celu ułatwienie uzyskania płynności finansowej u podmiotów, w stosunku do których zastosowano ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.

Umożliwienie przekazywania środków między rachunkami VAT w różnych bankach podatnika oraz przeznaczania środków zgromadzonych na rachunku VAT na uregulowanie składki na ubezpieczenie rolników.

Pakiet SLIM VAT 2 - od kiedy?

Pakiet SLIM VAT 2 co do zasady zacznie obowiązywać od 1 października 2021 r. Z kolei przepisy dotyczące procedury uproszczonej oraz neutralnego rozliczenia WNT zaczynają obowiązywać już od następnego dnia po ogłoszeniu ustawy w Dzienniku Ustaw, czyli od 7 września 2021 r. Możliwość płacenia z rachunku VAT składek na KRUS będzie natomiast możliwa od 1 stycznia 2022 r.