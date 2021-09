Składki KRUS z rachunku VAT od 1 stycznia 2022 r.

Pakiet SLIM VAT 2 co do zasady zacznie obowiązywać od 1 października 2021 r., z wyjątkiem niektórych zmian, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (7 września 2021 r.) i z dniem 1 stycznia 2022 r. Jakie nowe regulacje wprowadza pakiet SLIM VAT 2?

SLIM VAT 2. 6 września 2021 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1626) został opublikowany pakiet zmian SLIM VAT 2. Oznacza to, że pierwsza część zmian obowiązuje od 7 września 2021 r. Zmiany te dotyczą zasad odliczania VAT od WNT, importu usług, dostawy towarów dla których podatnikiem jest nabywca oraz rozliczeń importu towarów w JPK_V7.

Polski Ład a wynajem mieszkań. Na planowanych w Polskim Ładzie zmianach podatkowych stracą m.in. osoby i firmy, które uzyskują przychody z wynajmu budynków i lokali mieszkalnych. Zostaną oni pozbawieni prawa do amortyzowania wynajmowanych nieruchomości, czyli zaliczania do kosztów wydatków na ich nabycie - ocenia Konfederacja Lewiatan.

Koszty uzyskania przychodów na podstawie nierzetelnych dowodów księgowych a wina podatnika

Koszty uzyskania przychodów. 13 stycznia 2021 roku zapadł ważny dla podatników wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie o sygnaturze III SA/Wa 1259/20. Dotyczy on kwestii winy przy rozliczeniu przez podatników kosztów uzyskania przychodów na podstawie nierzetelnych dowodów księgowych. Orzeczenie to powinno zwrócić uwagę podatników, ponieważ z wydawanych decyzji organów podatkowych, a następnie wyroków sądowych wyłania się dość surowa dla podatników linia orzecznicza. Podatnicy powinni teraz jeszcze bardziej niż do tej pory uważać na kwalifikowanie kosztów i weryfikacje dokumentów księgowych, którymi się posługują, ponieważ mogą ponosić negatywne konsekwencje również działań niezawinionych.