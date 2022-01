Samochód na abonament - odliczenie VAT

Podatnik prowadzący działalność opodatkowaną wynajmuje - częściowo na potrzeby tej działalności, częściowo do użytku osobistego - samochód osobowy na podstawie umowy abonamentowej. Czy może odliczać VAT z otrzymywanych faktur za abonament?

Ważne!

Z otrzymywanych faktur za abonament podatnik może odliczać połowę VAT. Szczegóły poniżej.

Czym jest auto na abonament?

Auta na abonament to nic innego jak forma wynajęcia samochodu na określony czas. Może to być tydzień, miesiąc bądź kilka lat.



Usługa ta w ostatnim czasie bardzo zyskała na popularności. Cieszy się ogromnym zainteresowaniem, zwłaszcza w dobie pandemii koronawirusa, kiedy to wielu przedsiębiorców nie jest już tak pewnych swojej stabilnej sytuacji na rynku, jak kiedyś. Nie stać ich na nowy samochód i płacenie wysokich rat leasingowych przez określony, zazwyczaj dłuższy czas. Tym bardziej że opłata abonamentowa jest przeważnie znacznie niższa niż rata leasingowa.

Auto abonament jest bardziej elastyczny niż zwykły leasing. Przede wszystkim nie jest pobierana opłata wstępna, co zawsze ma miejsce przy leasingu. Ponadto przedsiębiorca ma możliwość wyboru różnych aut w trakcie trwania umowy abonamentu. Tymczasem w leasingu zawsze jest to samo auto. Również czas trwania abonamentu jest elastyczny. W każdej chwili przedsiębiorca może z niego zrezygnować, co w przypadku zwykłego leasingu nie jest już takie proste i możliwe.

Stąd szeroka oferta sprzedawców samochodów, którzy próbują nadążyć za wymogami rynku i sprostać oczekiwaniom każdego przedsiębiorcy.

Dokonanie wyboru: auto abonament czy leasing, to bardzo indywidualna sprawa. Ale jeśli już zdecydujemy się na usługę wynajmu auta w ramach auto abonamentu, warto wiedzieć, jak ją rozliczyć w VAT.

Prawo do odliczenia VAT od auto abonamentu

Prawo do odliczenia przysługuje przede wszystkim w zakresie, w jakim towary i usługi nabywane (importowane) przez podatników są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). Do wykonywania czynności opodatkowanych wykorzystywane są przy tym często użytkowane przez podatników samochody. W takich przypadkach podatnikom przysługuje prawo do odliczania VAT z faktur dokumentujących wydatki związane z użytkowaniem tych pojazdów, w tym wydatki na ich wynajem.

Umowy o oddanie samochodu do używania na podstawie umowy abonamentowej są w istocie umowami najmu, a płacony na podstawie takich umów abonament stanowi czynsz z tytułu najmu. W konsekwencji, jeżeli wynajmowany przez podatnika samochód jest wykorzystywany na potrzeby działalności opodatkowanej VAT, przysługuje mu prawo do odliczania VAT z faktur za abonament, jak również z faktur dokumentujących inne wydatki związane z używaniem samochodu (np. z faktur za paliwo).

Do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi zalicza się te dotyczące: nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych,

używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze (czynsz, raty lub inne płatności związane z tą umową),

nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Na podstawie art. 86a ust. 1 ustawy o VAT kwota podatku naliczonego dotyczącego wydatków związanych z pojazdami samochodowymi jest ograniczona najczęściej do 50% (do 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika). Ograniczenie to dotyczy między innymi wydatków związanych z używaniem pojazdów samochodowych na podstawie umów najmu do celów mieszanych, tj. do działalności i celów osobistych (art. 86a ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT).

Taka sytuacja ma miejsce w omawianym przypadku. Dlatego kwota podatku naliczonego wynikająca z faktur za abonament, jak również z faktur dokumentujących inne wydatki związane z używaniem tego samochodu (np. z faktur za paliwo) jest ograniczona do 50%. Oznacza to możliwość odliczania połowy VAT z tych faktur.

Podstawa prawna: art. 86 ust. 1 oraz art. 86a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2105

Tomasz Krywan, doradca podatkowy